15:07 16.07.2022 (обновлено: 15:30 16.07.2022)
Прокуратура начала проверку после жесткой посадки самолета под Рязанью
Прокуратура начала проверку после жесткой посадки самолета "Бекас" в Рязанской области
© Фото : Московская межрегиональная транспортная прокуратура Жесткая посадка легкомоторного самолета "Бекас" в Спасском районе Рязанской области
Жесткая посадка легкомоторного самолета "Бекас" в Спасском районе Рязанской области
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с жесткой посадкой легкомоторного самолета в Рязанской области, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы ведомства Екатерина Короткова.
Ранее сообщалось, что в Спасском районе Рязанской области совершил жесткую посадку легкомоторный самолет "Бекас". На борту воздушного судна находились два человека, по предварительным данным, они не пострадали. При посадке была повреждена линия электропередачи, в результате чего два населенных пункта остались без электроэнергии.
"Проведение проверки поручено Рязанской транспортной прокуратуре. В целях координации деятельности правоохранительных органов на место происшествия выехал рязанский транспортный прокурор Алексей Сидоров", - сказала Короткова.
По ее словам, обстоятельства произошедшего устанавливаются, по результатам прокурорской проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии соответствующих мер реагирования.
Ход проверки контролируется Московской межрегиональной транспортной прокуратурой.
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