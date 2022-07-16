https://ria.ru/20220716/proverka-1802937815.html

Прокуратура начала проверку после жесткой посадки самолета под Рязанью

Прокуратура начала проверку после жесткой посадки самолета под Рязанью - РИА Новости, 16.07.2022

Прокуратура начала проверку после жесткой посадки самолета под Рязанью

Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с жесткой посадкой легкомоторного самолета в Рязанской области, сообщила РИА... РИА Новости, 16.07.2022

2022-07-16T15:07

2022-07-16T15:07

2022-07-16T15:30

происшествия

рязанская область

московская межрегиональная транспортная прокуратура

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с жесткой посадкой легкомоторного самолета в Рязанской области, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы ведомства Екатерина Короткова.Ранее сообщалось, что в Спасском районе Рязанской области совершил жесткую посадку легкомоторный самолет "Бекас". На борту воздушного судна находились два человека, по предварительным данным, они не пострадали. При посадке была повреждена линия электропередачи, в результате чего два населенных пункта остались без электроэнергии."Проведение проверки поручено Рязанской транспортной прокуратуре. В целях координации деятельности правоохранительных органов на место происшествия выехал рязанский транспортный прокурор Алексей Сидоров", - сказала Короткова.По ее словам, обстоятельства произошедшего устанавливаются, по результатам прокурорской проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии соответствующих мер реагирования.Ход проверки контролируется Московской межрегиональной транспортной прокуратурой.

https://ria.ru/20220716/dtp-1802936747.html

рязанская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, рязанская область, московская межрегиональная транспортная прокуратура