https://ria.ru/20220803/samolet-1806847111.html

Под Ростовом жестко сел легкомоторный самолет

Под Ростовом жестко сел легкомоторный самолет - РИА Новости, 03.08.2022

Под Ростовом жестко сел легкомоторный самолет

Легкомоторный самолет 2 августа совершил жесткую посадку в Тацинском районе Ростовской области, пилот не пострадал, сообщило во вторник Западное межрегиональное РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T09:39

2022-08-03T09:39

2022-08-03T13:10

происшествия

тацинский район

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 авг - РИА Новости. Легкомоторный самолет 2 августа совершил жесткую посадку в Тацинском районе Ростовской области, пилот не пострадал, сообщило во вторник Западное межрегиональное следственное управление СК России."По предварительным данным, сегодня (02.08.2022 - ред.) в 13.45 при проведении агрохимических работ в районе хутора Алифанов Тацинского района Ростовской области совершил жесткую посадку легкомоторный самолет "Бекас". В результате посадки повреждены линии электропередачи", - говорится в сообщении.Пилот воздушного судна не пострадал. Следователи организовали проверку.По словам представителя "Россети Юг", после аварии потребители были переключены на резервную линию. "В настоящее время поврежденный участок ЛЭП восстановлен", - уточнил он РИА Новости в среду.

https://ria.ru/20220726/samolet-1805012355.html

тацинский район

ростовская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, тацинский район, ростовская область