09:39 03.08.2022 (обновлено: 13:10 03.08.2022)
Под Ростовом жестко сел легкомоторный самолет
Под Ростовом жестко сел легкомоторный самолет, задев ЛЭП
© Фото : ЗМСУТСК РФ В Ростовской области легкомоторный самолет совершил жесткую посадку
© Фото : ЗМСУТСК РФ
В Ростовской области легкомоторный самолет совершил жесткую посадку
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 авг - РИА Новости. Легкомоторный самолет 2 августа совершил жесткую посадку в Тацинском районе Ростовской области, пилот не пострадал, сообщило во вторник Западное межрегиональное следственное управление СК России.
"По предварительным данным, сегодня (02.08.2022 - ред.) в 13.45 при проведении агрохимических работ в районе хутора Алифанов Тацинского района Ростовской области совершил жесткую посадку легкомоторный самолет "Бекас". В результате посадки повреждены линии электропередачи", - говорится в сообщении.
Пилот воздушного судна не пострадал. Следователи организовали проверку.
По словам представителя "Россети Юг", после аварии потребители были переключены на резервную линию. "В настоящее время поврежденный участок ЛЭП восстановлен", - уточнил он РИА Новости в среду.
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