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Легкомоторный самолет аварийно сел в Татарстане
Легкомоторный самолет аварийно сел в Татарстане - РИА Новости, 09.02.2022
Легкомоторный самолет аварийно сел в Татарстане
Легкомоторный самолет Cessna совершил аварийную посадку в Татарстане, находившиеся на борту два инструктора не пострадали, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T17:23
2022-02-09T17:35
происшествия
республика татарстан (татарстан)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Легкомоторный самолет Cessna совершил аварийную посадку в Татарстане, находившиеся на борту два инструктора не пострадали, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Вблизи села Новое Сумароково совершил аварийную посадку легкомоторный самолет Cessna, принадлежащий Санкт-Петербургскому университету гражданской авиации. Борт совершал тренировочный полет", - сказал собеседник агентства. По его словам, на борту воздушного судна находились два инструктора, они не пострадали.На место происшествия направлены ведомственная пожарная охрана службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов аэропорта Бугульма, оперативная группа Бугульминского пожарно-спасательного гарнизона и пожарный расчет отдельного поста села Соколка пожарной охраны Татарстана, спасатели Альметьевского поисково-спасательного отряда №7, медики. Причина происшествия устанавливается.
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происшествия, республика татарстан (татарстан), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
17:23 09.02.2022 (обновлено: 17:35 09.02.2022)
 
Легкомоторный самолет аварийно сел в Татарстане

Легкомоторный самолет Cessna совершил аварийную посадку в Бугульминском районе Татарстана

© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС
Сотрудники МЧС - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Легкомоторный самолет Cessna совершил аварийную посадку в Татарстане, находившиеся на борту два инструктора не пострадали, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Вблизи села Новое Сумароково совершил аварийную посадку легкомоторный самолет Cessna, принадлежащий Санкт-Петербургскому университету гражданской авиации. Борт совершал тренировочный полет", - сказал собеседник агентства. По его словам, на борту воздушного судна находились два инструктора, они не пострадали.
На место происшествия направлены ведомственная пожарная охрана службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов аэропорта Бугульма, оперативная группа Бугульминского пожарно-спасательного гарнизона и пожарный расчет отдельного поста села Соколка пожарной охраны Татарстана, спасатели Альметьевского поисково-спасательного отряда №7, медики. Причина происшествия устанавливается.
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ПроисшествияРеспублика Татарстан (Татарстан)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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