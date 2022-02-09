https://ria.ru/20220209/avariya-1771922970.html

Легкомоторный самолет аварийно сел в Татарстане

Легкомоторный самолет аварийно сел в Татарстане - РИА Новости, 09.02.2022

Легкомоторный самолет аварийно сел в Татарстане

Легкомоторный самолет Cessna совершил аварийную посадку в Татарстане, находившиеся на борту два инструктора не пострадали, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T17:23

2022-02-09T17:23

2022-02-09T17:35

происшествия

республика татарстан (татарстан)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Легкомоторный самолет Cessna совершил аварийную посадку в Татарстане, находившиеся на борту два инструктора не пострадали, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Вблизи села Новое Сумароково совершил аварийную посадку легкомоторный самолет Cessna, принадлежащий Санкт-Петербургскому университету гражданской авиации. Борт совершал тренировочный полет", - сказал собеседник агентства. По его словам, на борту воздушного судна находились два инструктора, они не пострадали.На место происшествия направлены ведомственная пожарная охрана службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов аэропорта Бугульма, оперативная группа Бугульминского пожарно-спасательного гарнизона и пожарный расчет отдельного поста села Соколка пожарной охраны Татарстана, спасатели Альметьевского поисково-спасательного отряда №7, медики. Причина происшествия устанавливается.

https://ria.ru/20220114/samolety-1767819052.html

республика татарстан (татарстан)

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происшествия, республика татарстан (татарстан), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)