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В Северной Осетии возбудили дело после крушения частного самолета - РИА Новости, 18.11.2022
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В Северной Осетии возбудили дело после крушения частного самолета
В Северной Осетии возбудили дело после крушения частного самолета - РИА Новости, 18.11.2022
В Северной Осетии возбудили дело после крушения частного самолета
Уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов возбуждено в Северной Осетии после крушения частного самолета и гибели пилота, сообщается в... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T18:09
2022-11-18T18:22
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
досааф
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов возбуждено в Северной Осетии после крушения частного самолета и гибели пилота, сообщается в Telegram-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.Ранее ГУМЧС по Северной Осетии сообщило, что в районе аэродрома ДОСААФ под селом Гизель упал одномоторный частный самолет. На борту находился один пилот, он погиб."Возбуждено уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека", - говорится в сообщении.Проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы.
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), досааф
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), ДОСААФ
18:09 18.11.2022 (обновлено: 18:22 18.11.2022)
 
В Северной Осетии возбудили дело после крушения частного самолета

СК: в Северной Осетии возбудили дело после крушения частного самолета и гибели пилота

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов возбуждено в Северной Осетии после крушения частного самолета и гибели пилота, сообщается в Telegram-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
Ранее ГУМЧС по Северной Осетии сообщило, что в районе аэродрома ДОСААФ под селом Гизель упал одномоторный частный самолет. На борту находился один пилот, он погиб.
"Возбуждено уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека", - говорится в сообщении.
Проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы.
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ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)ДОСААФ
 
 
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