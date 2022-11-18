https://ria.ru/20221118/samolet-1832590310.html

В Северной Осетии возбудили дело после крушения частного самолета

В Северной Осетии возбудили дело после крушения частного самолета - РИА Новости, 18.11.2022

В Северной Осетии возбудили дело после крушения частного самолета

Уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов возбуждено в Северной Осетии после крушения частного самолета и гибели пилота, сообщается в... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T18:09

2022-11-18T18:09

2022-11-18T18:22

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

досааф

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов возбуждено в Северной Осетии после крушения частного самолета и гибели пилота, сообщается в Telegram-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.Ранее ГУМЧС по Северной Осетии сообщило, что в районе аэродрома ДОСААФ под селом Гизель упал одномоторный частный самолет. На борту находился один пилот, он погиб."Возбуждено уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека", - говорится в сообщении.Проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы.

https://ria.ru/20220728/samolet-1805616155.html

россия

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), досааф