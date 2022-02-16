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Легкомоторный самолет перевернулся после посадки в Подмосковье
Легкомоторный самолет перевернулся после посадки в Подмосковье - РИА Новости, 16.02.2022
Легкомоторный самолет перевернулся после посадки в Подмосковье
Легкомоторный самолет перевернулся после посадки в городском округе Ступино в Московской области, пилот, по предварительным данным не пострадал, рассказал РИА... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T18:00
2022-02-16T18:00
происшествия
россия
ступино
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Легкомоторный самолет перевернулся после посадки в городском округе Ступино в Московской области, пилот, по предварительным данным не пострадал, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Возле деревне Торбеево самолет "Вильга-2000" перевернулся при маневре на взлетно-посадочной полосе", - сказал собеседник агентства.По его словам, на борту воздушного судна находился один пилот. По предварительной информации, он не пострадал.Следователи выясняют обстоятельства выкатывания легкомоторного самолета за пределы ВПП в подмосковном Ступино, сообщила старший помощник руководителя Западного межрегионального СУ на транспорте СК РФ Елена Марковская."В связи с выкатыванием легкомоторного самолета за пределы взлетно-посадочной полосы в подмосковном Ступино организована доследственная проверка... Возгорания и розлива топлива не последовало. Пилот, находившийся на борту воздушного судна, не пострадал", - сказала Марковская.По данным следствия, самолет выполнял тренировочный полет в районе посадочной площадки Торбеево. После посадки при совершении маневра самолет опрокинулся и перевернулся на бок.
https://ria.ru/20220215/posadka-1772888833.html
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россия
ступино
московская область (подмосковье)
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происшествия, россия, ступино, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье)
18:00 16.02.2022
 
Легкомоторный самолет перевернулся после посадки в Подмосковье

Легкомоторный самолет перевернулся после посадки в Ступино, пилот не пострадал

© Фото : ЗМСУТ СК РФ Легкомоторный самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в подмосковном Ступино
Легкомоторный самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в подмосковном Ступино - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© Фото : ЗМСУТ СК РФ
Легкомоторный самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в подмосковном Ступино
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Легкомоторный самолет перевернулся после посадки в городском округе Ступино в Московской области, пилот, по предварительным данным не пострадал, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Возле деревне Торбеево самолет "Вильга-2000" перевернулся при маневре на взлетно-посадочной полосе", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, на борту воздушного судна находился один пилот. По предварительной информации, он не пострадал.
Следователи выясняют обстоятельства выкатывания легкомоторного самолета за пределы ВПП в подмосковном Ступино, сообщила старший помощник руководителя Западного межрегионального СУ на транспорте СК РФ Елена Марковская.
"В связи с выкатыванием легкомоторного самолета за пределы взлетно-посадочной полосы в подмосковном Ступино организована доследственная проверка... Возгорания и розлива топлива не последовало. Пилот, находившийся на борту воздушного судна, не пострадал", - сказала Марковская.
По данным следствия, самолет выполнял тренировочный полет в районе посадочной площадки Торбеево. После посадки при совершении маневра самолет опрокинулся и перевернулся на бок.
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ПроисшествияРоссияСтупиноСледственный комитет России (СК РФ)Московская область (Подмосковье)
 
 
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