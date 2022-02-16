https://ria.ru/20220216/samolet-1773185797.html

Легкомоторный самолет перевернулся после посадки в Подмосковье

Легкомоторный самолет перевернулся после посадки в Подмосковье - РИА Новости, 16.02.2022

Легкомоторный самолет перевернулся после посадки в Подмосковье

Легкомоторный самолет перевернулся после посадки в городском округе Ступино в Московской области, пилот, по предварительным данным не пострадал, рассказал РИА... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T18:00

2022-02-16T18:00

2022-02-16T18:00

происшествия

россия

ступино

следственный комитет россии (ск рф)

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Легкомоторный самолет перевернулся после посадки в городском округе Ступино в Московской области, пилот, по предварительным данным не пострадал, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Возле деревне Торбеево самолет "Вильга-2000" перевернулся при маневре на взлетно-посадочной полосе", - сказал собеседник агентства.По его словам, на борту воздушного судна находился один пилот. По предварительной информации, он не пострадал.Следователи выясняют обстоятельства выкатывания легкомоторного самолета за пределы ВПП в подмосковном Ступино, сообщила старший помощник руководителя Западного межрегионального СУ на транспорте СК РФ Елена Марковская."В связи с выкатыванием легкомоторного самолета за пределы взлетно-посадочной полосы в подмосковном Ступино организована доследственная проверка... Возгорания и розлива топлива не последовало. Пилот, находившийся на борту воздушного судна, не пострадал", - сказала Марковская.По данным следствия, самолет выполнял тренировочный полет в районе посадочной площадки Торбеево. После посадки при совершении маневра самолет опрокинулся и перевернулся на бок.

https://ria.ru/20220215/posadka-1772888833.html

https://ria.ru/20220215/krushenie-1772843891.html

россия

ступино

московская область (подмосковье)

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происшествия, россия, ступино, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье)