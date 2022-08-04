https://ria.ru/20220804/samolet-1807352771.html

Самолет Piper экстренно приземлился на пляже в Кронштадте

Самолет Piper экстренно приземлился на пляже в Кронштадте - РИА Новости, 05.08.2022

Самолет Piper экстренно приземлился на пляже в Кронштадте

Легкомоторный самолет Piper с неисправным двигателем в четверг совершил вынужденную посадку на пляже в районе Кронштадта, пострадавших нет, сообщает... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-04T20:34

2022-08-04T20:34

2022-08-05T09:59

происшествия

кронштадт

финский залив

туризм

новости - туризм

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 авг - РИА Новости. Легкомоторный самолет Piper с неисправным двигателем в четверг совершил вынужденную посадку на пляже в районе Кронштадта, пострадавших нет, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура."По предварительным данным, 4 августа… около 17:00 самолет с неисправным двигателем совершил вынужденную посадку на пляж Финского залива у Кронштадта. На борту воздушного судна находился пилот. Пострадавших нет", - информирует официальный Telegram-канал надзорного ведомства.Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов в связи с этим происшествием."Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, соблюдение пилотом и ответственными лицами требований безопасности полетов, техническое состояние воздушного судна. При наличии оснований примет меры", - заключает ведомство.

https://ria.ru/20220710/samolet-1801545121.html

кронштадт

финский залив

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происшествия, кронштадт, финский залив, новости - туризм