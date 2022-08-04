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Самолет Piper экстренно приземлился на пляже в Кронштадте - РИА Новости, 05.08.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220804/samolet-1807352771.html
Самолет Piper экстренно приземлился на пляже в Кронштадте
Самолет Piper экстренно приземлился на пляже в Кронштадте - РИА Новости, 05.08.2022
Самолет Piper экстренно приземлился на пляже в Кронштадте
Легкомоторный самолет Piper с неисправным двигателем в четверг совершил вынужденную посадку на пляже в районе Кронштадта, пострадавших нет, сообщает... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-04T20:34
2022-08-05T09:59
происшествия
кронштадт
финский залив
туризм
новости - туризм
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 авг - РИА Новости. Легкомоторный самолет Piper с неисправным двигателем в четверг совершил вынужденную посадку на пляже в районе Кронштадта, пострадавших нет, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура."По предварительным данным, 4 августа… около 17:00 самолет с неисправным двигателем совершил вынужденную посадку на пляж Финского залива у Кронштадта. На борту воздушного судна находился пилот. Пострадавших нет", - информирует официальный Telegram-канал надзорного ведомства.Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов в связи с этим происшествием."Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, соблюдение пилотом и ответственными лицами требований безопасности полетов, техническое состояние воздушного судна. При наличии оснований примет меры", - заключает ведомство.
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происшествия, кронштадт, финский залив, новости - туризм
20:34 04.08.2022 (обновлено: 09:59 05.08.2022)
 
Самолет Piper экстренно приземлился на пляже в Кронштадте

Легкомоторный самолет Piper c неисправным двигателем вынужденно сел на пляже в Кронштадте

© Flickr / BobMacInnesСамолет Piper
Самолет Piper - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© Flickr / BobMacInnes
Самолет Piper. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 авг - РИА Новости. Легкомоторный самолет Piper с неисправным двигателем в четверг совершил вынужденную посадку на пляже в районе Кронштадта, пострадавших нет, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.
"По предварительным данным, 4 августа… около 17:00 самолет с неисправным двигателем совершил вынужденную посадку на пляж Финского залива у Кронштадта. На борту воздушного судна находился пилот. Пострадавших нет", - информирует официальный Telegram-канал надзорного ведомства.
Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов в связи с этим происшествием.
"Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, соблюдение пилотом и ответственными лицами требований безопасности полетов, техническое состояние воздушного судна. При наличии оснований примет меры", - заключает ведомство.
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