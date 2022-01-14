https://ria.ru/20220114/travma-1767779457.html

Врачи рассказали о состоянии пострадавших при падении самолета на Алтае

Врачи рассказали о состоянии пострадавших при падении самолета на Алтае - РИА Новости, 14.01.2022

Врачи рассказали о состоянии пострадавших при падении самолета на Алтае

Пострадавшие при падении легкомоторного самолета на Алтае госпитализированы в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в пятницу в региональном Минздраве. РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T09:17

2022-01-14T09:17

2022-01-14T09:46

происшествия

алтайский район

бийск

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БАРНАУЛ, 14 янв - РИА Новости. Пострадавшие при падении легкомоторного самолета на Алтае госпитализированы в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в пятницу в региональном Минздраве."Пострадавшие с тяжелыми сочетанными травмами доставлены в ЦГБ Бийска. Врачи оценивают их состояние как тяжелое. Необходимые консультации реаниматолога и хирурга проведены", - уточнили в пресс-службе.Инцидент произошел в пятницу утром недалеко от аэродрома села Старобелокуриха Алтайского района. По данным Следственного комитета, пострадали два человека - пилот (и он же владелец) самолета, а также пассажир. Возбуждено уголовное дело.

https://ria.ru/20220114/posadka-1767778338.html

алтайский район

бийск

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происшествия, алтайский район, бийск