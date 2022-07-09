https://ria.ru/20220709/samolet-1801481262.html

Легкомоторный самолет совершил экстренную посадку в Московской области

Легкомоторный самолет совершил экстренную посадку в Московской области - РИА Новости, 09.07.2022

Легкомоторный самолет совершил экстренную посадку в Московской области

Легкомоторный самолет L-410, на борту которого находились 19 человек, совершил экстренную посадку в поле близ аэродрома Большое Грызлово в Московской области... РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T23:52

2022-07-09T23:52

2022-07-09T23:52

большое грызлово

l-410

происшествия

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Легкомоторный самолет L-410, на борту которого находились 19 человек, совершил экстренную посадку в поле близ аэродрома Большое Грызлово в Московской области из-за неисправности правого двигателя, по предварительной информации, погибших нет, сообщили РИА Новости в экстренных службах.По предварительной информации экстренных служб, погибших нет, "наличие повреждений судна уточняется".

https://ria.ru/20220701/samolet-1799481015.html

большое грызлово

московская область (подмосковье)

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большое грызлово, l-410, происшествия, московская область (подмосковье)