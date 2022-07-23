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В Тверской области легкомоторный самолет совершил жесткую посадку - РИА Новости, 23.07.2022
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В Тверской области легкомоторный самолет совершил жесткую посадку
В Тверской области легкомоторный самолет совершил жесткую посадку - РИА Новости, 23.07.2022
В Тверской области легкомоторный самолет совершил жесткую посадку
Легкомоторный самолёт совершил жесткую посадку в Тверской области, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в транспортной прокуратуре. РИА Новости, 23.07.2022
2022-07-23T15:43
2022-07-23T17:32
происшествия
тверская область
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Легкомоторный самолёт совершил жесткую посадку в Тверской области, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в транспортной прокуратуре.В экстренных службах сообщили, что инцидент произошёл около 14.40 в Тверской области у населённого пункта Белый Городок. "Легкомоторный самолёт Икарус С42В зацепился за провод линии электропередачи и совершил жёсткую посадку на берегу реки Волга", — сообщается в Telegram-канале Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.Надзорное ведомство подтвердило, что на борту самолета находились два человека. Они, предварительно, не пострадали.Проверку поручили провести Тверской межрайонной транспортной прокуратуре.Добавляется, что устанавливаются обстоятельства произошедшего. "По результатам прокурорской проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии соответствующих мер реагирования", - отметили в ведомстве.
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происшествия, тверская область
15:43 23.07.2022 (обновлено: 17:32 23.07.2022)
 
В Тверской области легкомоторный самолет совершил жесткую посадку

Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку у Белого Городка в Тверской области

© Fotolia / sasЛегкомоторный самолет в небе
Легкомоторный самолет в небе - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
© Fotolia / sas
Легкомоторный самолет в небе. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Легкомоторный самолёт совершил жесткую посадку в Тверской области, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в транспортной прокуратуре.
В экстренных службах сообщили, что инцидент произошёл около 14.40 в Тверской области у населённого пункта Белый Городок.
"Легкомоторный самолёт Икарус С42В зацепился за провод линии электропередачи и совершил жёсткую посадку на берегу реки Волга", — сообщается в Telegram-канале Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.
Надзорное ведомство подтвердило, что на борту самолета находились два человека. Они, предварительно, не пострадали.
Проверку поручили провести Тверской межрайонной транспортной прокуратуре.
Добавляется, что устанавливаются обстоятельства произошедшего. "По результатам прокурорской проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии соответствующих мер реагирования", - отметили в ведомстве.
Вертолет Ми-8, совершивший жесткую посадку во время учебно-тренировочного полета под Гатчиной. 18 июля 2022 - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
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