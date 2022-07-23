https://ria.ru/20220723/samolet-1804513060.html

В Тверской области легкомоторный самолет совершил жесткую посадку

В Тверской области легкомоторный самолет совершил жесткую посадку - РИА Новости, 23.07.2022

В Тверской области легкомоторный самолет совершил жесткую посадку

Легкомоторный самолёт совершил жесткую посадку в Тверской области, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в транспортной прокуратуре. РИА Новости, 23.07.2022

2022-07-23T15:43

2022-07-23T15:43

2022-07-23T17:32

происшествия

тверская область

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Легкомоторный самолёт совершил жесткую посадку в Тверской области, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в транспортной прокуратуре.В экстренных службах сообщили, что инцидент произошёл около 14.40 в Тверской области у населённого пункта Белый Городок. "Легкомоторный самолёт Икарус С42В зацепился за провод линии электропередачи и совершил жёсткую посадку на берегу реки Волга", — сообщается в Telegram-канале Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.Надзорное ведомство подтвердило, что на борту самолета находились два человека. Они, предварительно, не пострадали.Проверку поручили провести Тверской межрайонной транспортной прокуратуре.Добавляется, что устанавливаются обстоятельства произошедшего. "По результатам прокурорской проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии соответствующих мер реагирования", - отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20220718/mi-8-1803191849.html

тверская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, тверская область