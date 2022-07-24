https://ria.ru/20220724/samolet-1804643330.html

В Татарстане совершил вынужденную посадку Як-52

В Татарстане совершил вынужденную посадку Як-52 - РИА Новости, 24.07.2022

В Татарстане совершил вынужденную посадку Як-52

Легкомоторный учебно-тренировочный спортивный самолет Як-52, принадлежащий Добровольному обществу содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ), совершил... РИА Новости, 24.07.2022

2022-07-24T17:09

2022-07-24T17:09

2022-07-24T17:32

происшествия

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 24 июл – РИА Новости. Легкомоторный учебно-тренировочный спортивный самолет Як-52, принадлежащий Добровольному обществу содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ), совершил вынужденную посадку в Татарстане из-за отказа двигателя, никто не пострадал, сообщает главное управление МЧС России по Татарстану."В 15.36 от оперативного дежурного Самарского управления авиационного надзора по ПФО поступило сообщение о вынужденной посадке легкомоторного самолета Як-52 по адресу: Высокогорский район, в 1 километре от н.п. Верхняя Ия. В результате происшествия погибших и пострадавших нет. Самолет не пострадал, розлива топлива нет", - говорится в сообщении.В МЧС уточнили, что Як-52 - двухместный одномоторный учебно-тренировочный спортивный самолет-моноплан с низкорасположенным крылом и убирающимся в полете трехколесным шасси, масса 1300 килограммов.Самолет принадлежит ДОСААФ России, выполнял учебно-тренировочные полеты, на борту были два члена экипажа. Предварительная причина происшествия - отказ двигателя.

https://ria.ru/20220601/aviakatastrofy-1792337765.html

республика татарстан (татарстан)

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, республика татарстан (татарстан)