Рейтинг@Mail.ru
В Татарстане совершил вынужденную посадку Як-52 - РИА Новости, 24.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220724/samolet-1804643330.html
В Татарстане совершил вынужденную посадку Як-52
В Татарстане совершил вынужденную посадку Як-52 - РИА Новости, 24.07.2022
В Татарстане совершил вынужденную посадку Як-52
Легкомоторный учебно-тренировочный спортивный самолет Як-52, принадлежащий Добровольному обществу содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ), совершил... РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T17:09
2022-07-24T17:32
происшествия
республика татарстан (татарстан)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0d/1572881069_0:71:1944:1165_1920x0_80_0_0_f874f3292958dd2fb84dfb38fb001923.jpg
КАЗАНЬ, 24 июл – РИА Новости. Легкомоторный учебно-тренировочный спортивный самолет Як-52, принадлежащий Добровольному обществу содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ), совершил вынужденную посадку в Татарстане из-за отказа двигателя, никто не пострадал, сообщает главное управление МЧС России по Татарстану."В 15.36 от оперативного дежурного Самарского управления авиационного надзора по ПФО поступило сообщение о вынужденной посадке легкомоторного самолета Як-52 по адресу: Высокогорский район, в 1 километре от н.п. Верхняя Ия. В результате происшествия погибших и пострадавших нет. Самолет не пострадал, розлива топлива нет", - говорится в сообщении.В МЧС уточнили, что Як-52 - двухместный одномоторный учебно-тренировочный спортивный самолет-моноплан с низкорасположенным крылом и убирающимся в полете трехколесным шасси, масса 1300 килограммов.Самолет принадлежит ДОСААФ России, выполнял учебно-тренировочные полеты, на борту были два члена экипажа. Предварительная причина происшествия - отказ двигателя.
https://ria.ru/20220601/aviakatastrofy-1792337765.html
республика татарстан (татарстан)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0d/1572881069_149:0:1796:1235_1920x0_80_0_0_0efff813a54de4127f6609257db61a03.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, республика татарстан (татарстан)
17:09 24.07.2022 (обновлено: 17:32 24.07.2022)
 
В Татарстане совершил вынужденную посадку Як-52

Самолет Як-52 совершил вынужденную посадку в Татарстане из-за отказа двигателя

© РИА Новости / Аврора / Перейти в фотобанкСамолет Як-52
Самолет Як-52 - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
© РИА Новости / Аврора
Перейти в фотобанк
Самолет Як-52. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 24 июл – РИА Новости. Легкомоторный учебно-тренировочный спортивный самолет Як-52, принадлежащий Добровольному обществу содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ), совершил вынужденную посадку в Татарстане из-за отказа двигателя, никто не пострадал, сообщает главное управление МЧС России по Татарстану.
"В 15.36 от оперативного дежурного Самарского управления авиационного надзора по ПФО поступило сообщение о вынужденной посадке легкомоторного самолета Як-52 по адресу: Высокогорский район, в 1 километре от н.п. Верхняя Ия. В результате происшествия погибших и пострадавших нет. Самолет не пострадал, розлива топлива нет", - говорится в сообщении.
В МЧС уточнили, что Як-52 - двухместный одномоторный учебно-тренировочный спортивный самолет-моноплан с низкорасположенным крылом и убирающимся в полете трехколесным шасси, масса 1300 килограммов.
Самолет принадлежит ДОСААФ России, выполнял учебно-тренировочные полеты, на борту были два члена экипажа. Предварительная причина происшествия - отказ двигателя.
На Камчатке потерпел крушение самолет Ан-2
1 июня, 14:05
ЧП и катастрофы легкомоторных самолетов в России в 2021-2022 годах
 
ПроисшествияРеспублика Татарстан (Татарстан)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала