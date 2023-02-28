https://ria.ru/20230228/avarii-1854892453.html

Аварии и катастрофы вертолетов Ми-8 в России в 2022-2023 годах

Аварии и катастрофы вертолетов Ми-8 в России в 2022-2023 годах - РИА Новости, 28.02.2023

Аварии и катастрофы вертолетов Ми-8 в России в 2022-2023 годах

2023 РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T16:42

2023-02-28T16:42

2023-02-28T16:42

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202328 февраля в Мурманской области совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, летевший по маршруту Краснощелье – Ловозеро. На борту, предварительно, находилось девять человек, из которых трое – члены экипажа. Пострадавшим оказывается медпомощь. 15 февраля в Красноярском крае вертолет Ми-8, следовавший по маршруту "деревня Подкаменная Тунгуска – поселок Верхнеимбатск" был вынужден вернуться на аэродром вылета по причине отказа датчика уровня топлива. Посадка вертолета была произведена благополучно, находящиеся на борту семь пассажиров и три члена экипажа не пострадали, судно повреждений не получило.202219 декабря вертолет Ми-8Т (эксплуатант – ООО "Поляр-Авиа") при заходе на посадочную площадку Нявленга в Ольском районе Магаданской области столкнулся со строительным вагончиком, в результате чего судно опрокинулось набок. Вертолет был полностью уничтожен огнем. Экипаж покинул воздушное судно, один человек пострадал. 16 декабря вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на аэродроме в Улан-Удэ после перелета с Байкала. При посадке вертолет загорелся на рулежной дорожке. На борту судна пассажиров не было.1 декабря неподалеку от деревни Киксы Тарского района Омской области Ми-8 совершил вынужденную посадку из-за отказа двигателя. На вертолете перевозили вахтовиков из города Тары. Медицинская помощь им не потребовалась. Как сообщили в региональной прокуратуре, на борту находился 21 человек. Сам вертолет повреждений не получил.16 декабря вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на аэродроме в Улан-Удэ после перелета с Байкала. При посадке вертолет загорелся на рулежной дорожке. На борту судна пассажиров не было. https://ria.ru/20221216/vertolet-1839089957.html Экипаж из трех человек погиб. https://ria.ru/20221216/vertolet-1839105770.html1 декабря неподалеку от деревни Киксы Тарского района Омской области Ми-8 совершил вынужденную посадку из-за отказа двигателя. На вертолете перевозили вахтовиков из города Тары. Медицинская помощь им не потребовалась. Как сообщили в региональной прокуратуре, на борту находился 21 человек. Сам вертолет повреждений не получил. https://ria.ru/20221201/mi-8-1835483194.html15 ноября в Жигаловском районе Иркутской области совершил аварийную посадку вертолет Ми-8 авиакомпании "Ангара", следовавший по маршруту Иркутск – Жигалово. На борту вертолета находились четыре члена экипажа, они были доставлены в больницу с травмами.29 августа в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа после выполнения полета по маршруту Горноправдинск – Мултановское месторождение при заходе на посадку совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, на борту воздушного судна находились семь человек, два человека получили тяжкий вред здоровью, пятеро получили телесные повреждения различной степени тяжести.18 июля в Ленинградской области вертолет Ми-8 авиационной эскадрильи Северо-Западного округа Росгвардии совершил жесткую посадку при выполнении учебно-тренировочного полета. Экипажу Ми-8 не понадобилась госпитализация. 8 июля вертолет Ми-8 "Камчатского авиационного предприятия", перевозивший выпускников школ на экскурсию, совершил незапланированную посадку на территории Кроноцкого заповедника из-за неисправности. На борту находились 23 туриста, в том числе выпускники школ, а также гид и четыре члена экипажа. Никто не пострадал. Предварительной причиной остановки двигателя назвали попадание птицы.29 июня в Алданском районе Якутии вертолет Ми-8, выполнявший рейс по тушению пожаров, совершил жесткую посадку. Из 23 человек, находившихся на борту, 17 пострадали. Погибших нет.1 мая на аэродроме в городе Могоча Забайкальского края вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку, в результате инцидента начался пожар. Погиб один человек, еще шестеро пострадали. Вертолет принадлежал ООО "Мост Авиа". Воздушное судно занималось вывозом сотрудников авиационной пожарной службы с ликвидированного лесного пожара на территории Могочинского лесничества Тунгиро-Олекминского участкового лесничества.15 апреля в поселке Соколовый около Саратова на учебной вертолетной базе произошло опрокидывание вертолета Ми-8 на бок. В результате пострадал один человек, погибших нет.9 апреля в Каргасокском районе Томской области вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку. На борту судна был 21 пассажир и три члена экипажа. Пострадавших нет. Вертолет повреждений не получил.11 марта в Псковской области вертолет Ми-8 компании "Баркол" совершил жесткую посадку в ходе проведения мониторинга состояния нефтепровода в Великолукском районе. Пострадал один человек.2 марта на Ямале совершил вынужденную посадку вертолет Ми-8МТВ. Вертолет выполнял рейс из Тарко Сале на Термокарстовое месторождение, когда у него отказал правый двигатель. На борту Ми-8 находились восемь человек – три члена экипажа и пять вахтовиков. По информации "Ямал-Медиа", при посадке в аэропорту поселка Красноселькуп никто не пострадал, машина также не получила повреждение.14 февраля в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа совершил вынужденную посадку вертолет Ми-8 авиакомпании "Ютэйр". На борту судна находились 15 пассажиров и три члена экипажа, никто не пострадал. При посадке вертолет получил повреждения лопастей винта. По данным Уральской транспортной прокуратуры, у севшего вертолета в полете проявилась нехарактерная вибрация лопастей несущего винта.28 января военный вертолет Ми-8 при выполнении планового полета совершил жесткую посадку на лед реки Волга в районе населенного пункта Дубки Ульяновской области. Вертолет летел с аэродрома поселка Мулино Нижегородской области в Ульяновскую область. На борту находились три члена экипажа, один из них погиб. По информации представителя в экстренных службах, погибший был бортовым техником.18 января Ми-8 совершил жесткую посадку в Ненецком автономном округе. По информации МЧС, вертолет приземлился в снег в 120 метрах от вертодрома Арктический в районе поселка Варандей. По данным ведомства, на борту находились 11 человек, из них три члена экипажа. Пострадавших нет. Вертолет принадлежит "Газпром авиа", который обслуживает нефтяную платформу "Приразломную" в Печорском море.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, происшествия, ми-8 амтш, ми-8мтв-1, россия, вертолеты, вертолеты россии