https://ria.ru/20230228/vertolet-1854877317.html
В Мурманской области вертолет совершил жесткую посадку
В Мурманской области вертолет совершил жесткую посадку - РИА Новости, 28.02.2023
В Мурманской области вертолет совершил жесткую посадку
Вертолет Ми-8 с девятью людьми на борту совершил жесткую посадку в Мурманской области, сообщила пресс-служба МЧС. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T15:58
2023-02-28T15:58
2023-02-28T17:07
происшествия
мурманская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ловозеро
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Вертолет Ми-8 с девятью людьми на борту совершил жесткую посадку в Мурманской области, сообщила пресс-служба МЧС.Спасатели получили сигнал о происшествии в 15:01 мск. Как уточняется, вертолет следовал из населенного пункта Краснощелье в село Ловозеро. Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место. Находившихся на борту вертолета решили доставить в Ловозеро при помощи снегоходов.Позднее в Единой дежурно-диспетчерской службе Ловозерского района уточнили, что среди шести пассажиров есть один ребенок. Все они уже прибыли в административный центр.В свою очередь, глава региона Андрей Чибис сообщил, что погибших при жесткой посадке вертолета нет. По его словам, к пострадавшим направили бригады скорой помощи, спасателей Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра и сотрудников государственной инспекции по маломерным судам МЧС России. Губернатор подчеркнул, что держит ситуацию на контроле.Министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев заявил, что пассажиры вертолета получили легкие травмы. Медики оперативно оказали им помощь. По словам первого заместителя генерального директора АО "Вологодское авиационное предприятие" Александра Воробьева, Ми-8 был в состоянии летной годности. Он отметил, что рейс выполнялся при сложных метеоусловиях. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта.
https://ria.ru/20230223/vertolet-1854010428.html
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происшествия, мурманская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ловозеро
Происшествия, Мурманская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ловозеро
В Мурманской области вертолет совершил жесткую посадку
Несколько человек пострадали при жесткой посадке вертолета Ми-8 в Мурманской области
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Вертолет Ми-8 с девятью людьми на борту совершил жесткую посадку в Мурманской области, сообщила пресс-служба МЧС.
Спасатели получили сигнал о происшествии в 15:01 мск. Как уточняется, вертолет следовал из населенного пункта Краснощелье в село Ловозеро.
«
"На борту, предварительно, находилось девять человек, из которых трое — члены экипажа", — говорится в сообщении.
Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место. Находившихся на борту вертолета решили доставить в Ловозеро при помощи снегоходов.
Позднее в Единой дежурно-диспетчерской службе Ловозерского района уточнили, что среди шести пассажиров есть один ребенок. Все они уже прибыли в административный центр.
Четыре человека погибли при жесткой посадке вертолета в Казахстане
В свою очередь, глава региона Андрей Чибис сообщил
, что погибших при жесткой посадке вертолета нет. По его словам, к пострадавшим направили бригады скорой помощи, спасателей Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра и сотрудников государственной инспекции по маломерным судам МЧС России. Губернатор подчеркнул, что держит ситуацию на контроле.
Министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев заявил, что пассажиры вертолета получили легкие травмы. Медики оперативно оказали им помощь.
По словам первого заместителя генерального директора АО "Вологодское авиационное предприятие" Александра Воробьева, Ми-8 был в состоянии летной годности. Он отметил, что рейс выполнялся при сложных метеоусловиях.
Следственный комитет возбудил
уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта.
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