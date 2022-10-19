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Биография Гранта Шаппса

Биография Гранта Шаппса - РИА Новости, 19.10.2022

Биография Гранта Шаппса

Британский политик Грант Шаппс (Grant Shapps) родился 14 сентября 1968 года в городе Уотфорд, графство Хартфордшир (Великобритания). РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T22:17

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Британский политик Грант Шаппс (Grant Shapps) родился 14 сентября 1968 года в городе Уотфорд, графство Хартфордшир (Великобритания).Получил образование в гимназии Watford Grammar и Колледже Кассио в Уотфорде, Изучал бизнес и финансы в Манчестере.В 1990 году основал собственную типографию PrintHouse Corporation, которая превратилась в крупную компанию по коммерческому дизайну, печати и веб-разработке. Этот бизнес развивается по настоящее время без участия Шаппса.В 2002 году и 2005 году избирался депутатом в округе Welwyn Hatfield в Хартфордшире.С 1 июля 2005 года по 6 мая 2010 года занимал должность сопредседателя Консервативной партии Великобритании.В 2005-2007 годах Грант был членом Специального комитета по государственному управлению.В июле 2007 года премьер-министр страны Дэвид Кэмерон назначил Гранта Шаппса теневым министром жилищного строительства.В мае 2010 года был переизбран депутатом от округа Welwyn Hatfield, став первым депутатом в истории этого района, получившим более 50% голосов и повторив этот результат в 2015 и 2017 годах.В июне 2010 года Грант Шаппс стал государственным министром жилищного строительства и местного самоуправления в коалиционном правительстве. Также Грант был назначен тайным советником королевы.В сентябре 2012 года Шаппс был назначен председателем Консервативной партии. Занимал этот пост до 2015 года.С сентября 2012 года по май 2015 года – министр без портфеля.В мае 2015 года Шаппс был назначен государственным министром по международному развитию. Вскоре после этого он был назначен государственным министром в Министерстве иностранных дел и по делам Содружества, став первым государственным министром, занявшим оба поста одновременно.В период с 2015 по 2019 годы Шаппс создал и возглавлял Британскую группу депутатов по инфраструктуре (BIG), в которую вошли межпартийные члены парламента, занимающиеся вопросами инфраструктуры в Великобритании.С 2017 по 2019 годы возглавлял Всепартийную парламентскую группу по авиации общего назначения (APPG-GA).С июля 2019 года по сентябрь 2022 года Шаппс был государственным секретарем по транспорту.В июле 2022 года Грант Шаппс стал первым кандидатом на пост лидера консерваторов и премьер-министра страны, который снял свою кандидатуру. На эту должность он поддержал бывшего главу министерства финансов Риши Сунака.19 октября 2022 года стало известно, что Грант Шаппс назначен министром внутренних дел Великобритании.Женат. Имеет троих детей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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