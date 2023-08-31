https://ria.ru/20230831/shapps-1893337296.html

Глава Минэнерго Британии Шаппс станет новым министром обороны, сообщают СМИ

Глава Минэнерго Британии Шаппс станет новым министром обороны, сообщают СМИ - РИА Новости, 31.08.2023

Глава Минэнерго Британии Шаппс станет новым министром обороны, сообщают СМИ

Министр энергетической безопасности и климатической нейтральности Великобритании Грант Шаппс станет новым министром обороны после ухода с должности Бена... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T10:51

2023-08-31T10:51

2023-08-31T11:25

в мире

великобритания

бен уоллес

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МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Министр энергетической безопасности и климатической нейтральности Великобритании Грант Шаппс станет новым министром обороны после ухода с должности Бена Уоллеса, сообщил в четверг телеканал Sky News.Ранее глава британского минобороны Бен Уоллес направил премьер-министру Риши Сунаку прошение об отставке."Ожидается, что Грант Шаппс будет назначен новым министром обороны", - говорится в сообщении телеканала.Грант Шаппс, возглавляющий в настоящий момент минэнерго Британии, раньше занимал должность министра бизнеса, энергетики и промышленности до расформирования ведомства.Кроме того, он несколько дней возглавлял МВД страны в правительстве бывшего премьера Лиз Трасс. До этого Шаппс в течение трех лет занимал пост министра транспорта в правительстве Бориса Джонсона. В 2015 году он являлся замглавой министерства международного развития, которое позднее объединилось с британским МИД.Шаппс неоднократно высказывал критику в отношении российской спецоперации на Украине, обвиняя Москву якобы в использовании энергии в качестве оружия на фоне роста цен на энергоносители и кризиса в Британии.Уоллес был назначен главой британского оборонного ведомства в 2019 году после прихода к власти Бориса Джонсона.В июле в интервью газете Times Уоллес подтвердил свое намерение осенью покинуть свой пост и уйти из политики в ходе планирующихся перестановок в британском кабмине. Он заявил, что после ухода с поста министра хочет вернуться к нормальной жизни вне политики и обороны и был бы рад работать в баре.

https://ria.ru/20230830/nadezhda-1893070111.html

https://ria.ru/20230831/uolles-1893341620.html

великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, великобритания, бен уоллес