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Глава Минэнерго Британии Шаппс станет новым министром обороны, сообщают СМИ - РИА Новости, 31.08.2023
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10:51 31.08.2023 (обновлено: 11:25 31.08.2023)
https://ria.ru/20230831/shapps-1893337296.html
Глава Минэнерго Британии Шаппс станет новым министром обороны, сообщают СМИ
Глава Минэнерго Британии Шаппс станет новым министром обороны, сообщают СМИ - РИА Новости, 31.08.2023
Глава Минэнерго Британии Шаппс станет новым министром обороны, сообщают СМИ
Министр энергетической безопасности и климатической нейтральности Великобритании Грант Шаппс станет новым министром обороны после ухода с должности Бена... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T10:51
2023-08-31T11:25
в мире
великобритания
бен уоллес
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МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Министр энергетической безопасности и климатической нейтральности Великобритании Грант Шаппс станет новым министром обороны после ухода с должности Бена Уоллеса, сообщил в четверг телеканал Sky News.Ранее глава британского минобороны Бен Уоллес направил премьер-министру Риши Сунаку прошение об отставке."Ожидается, что Грант Шаппс будет назначен новым министром обороны", - говорится в сообщении телеканала.Грант Шаппс, возглавляющий в настоящий момент минэнерго Британии, раньше занимал должность министра бизнеса, энергетики и промышленности до расформирования ведомства.Кроме того, он несколько дней возглавлял МВД страны в правительстве бывшего премьера Лиз Трасс. До этого Шаппс в течение трех лет занимал пост министра транспорта в правительстве Бориса Джонсона. В 2015 году он являлся замглавой министерства международного развития, которое позднее объединилось с британским МИД.Шаппс неоднократно высказывал критику в отношении российской спецоперации на Украине, обвиняя Москву якобы в использовании энергии в качестве оружия на фоне роста цен на энергоносители и кризиса в Британии.Уоллес был назначен главой британского оборонного ведомства в 2019 году после прихода к власти Бориса Джонсона.В июле в интервью газете Times Уоллес подтвердил свое намерение осенью покинуть свой пост и уйти из политики в ходе планирующихся перестановок в британском кабмине. Он заявил, что после ухода с поста министра хочет вернуться к нормальной жизни вне политики и обороны и был бы рад работать в баре.
https://ria.ru/20230830/nadezhda-1893070111.html
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в мире, великобритания, бен уоллес
В мире, Великобритания, Бен Уоллес
Глава Минэнерго Британии Шаппс станет новым министром обороны, сообщают СМИ

Sky News: глава Минэнерго Британии Шаппс может стать новым министром обороны

© AP Photo / Kirsty WigglesworthБританский министр энергетической безопасности и климатической нейтральности Грант Шаппс
Британский министр энергетической безопасности и климатической нейтральности Грант Шаппс - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Британский министр энергетической безопасности и климатической нейтральности Грант Шаппс. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Министр энергетической безопасности и климатической нейтральности Великобритании Грант Шаппс станет новым министром обороны после ухода с должности Бена Уоллеса, сообщил в четверг телеканал Sky News.
Ранее глава британского минобороны Бен Уоллес направил премьер-министру Риши Сунаку прошение об отставке.
"Ожидается, что Грант Шаппс будет назначен новым министром обороны", - говорится в сообщении телеканала.
Грант Шаппс, возглавляющий в настоящий момент минэнерго Британии, раньше занимал должность министра бизнеса, энергетики и промышленности до расформирования ведомства.
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Кроме того, он несколько дней возглавлял МВД страны в правительстве бывшего премьера Лиз Трасс. До этого Шаппс в течение трех лет занимал пост министра транспорта в правительстве Бориса Джонсона. В 2015 году он являлся замглавой министерства международного развития, которое позднее объединилось с британским МИД.
Шаппс неоднократно высказывал критику в отношении российской спецоперации на Украине, обвиняя Москву якобы в использовании энергии в качестве оружия на фоне роста цен на энергоносители и кризиса в Британии.
Уоллес был назначен главой британского оборонного ведомства в 2019 году после прихода к власти Бориса Джонсона.
В июле в интервью газете Times Уоллес подтвердил свое намерение осенью покинуть свой пост и уйти из политики в ходе планирующихся перестановок в британском кабмине. Он заявил, что после ухода с поста министра хочет вернуться к нормальной жизни вне политики и обороны и был бы рад работать в баре.
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