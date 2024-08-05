https://ria.ru/20240805/velikobritaniya-1963709294.html
"Продержимся считанные дни". В НАТО предсказали итоги войны с Россией
"Продержимся считанные дни". В НАТО предсказали итоги войны с Россией - РИА Новости, 05.08.2024
"Продержимся считанные дни". В НАТО предсказали итоги войны с Россией
Вооруженные силы Великобритании столкнулись с рядом серьезных проблем. По словам министра обороны Джона Хили, страна не готова к крупному вооруженному... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T08:00
2024-08-05T08:00
2024-08-05T08:03
безопасность
великобритания
сша
европа
джон хили
грант шаппс
бен уоллес
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/16/1859680152_0:40:3071:1767_1920x0_80_0_0_3e6f446dfb0e1c1c4602737f5369e205.jpg
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости, Андрей Коц. Вооруженные силы Великобритании столкнулись с рядом серьезных проблем. По словам министра обороны Джона Хили, страна не готова к крупному вооруженному конфликту. Причина — многолетнее недофинансирование армии. О ее сегодняшнем состоянии — в материале РИА Новости.Хуже, чем думалиСреди европейских участников НАТО у Великобритании самый крупный военный бюджет, даже больше, чем у Германии и Франции. В отличие от Парижа и Берлина, расходы Лондона на оборону никогда не опускались ниже двух процентов ВВП. В этом году — 2,3%, около 52 миллиардов фунтов стерлингов. В январе Грант Шаппс, на тот момент министр обороны, похвастался, что Великобритания "приняла вызов" и "инвестирует миллиарды" в модернизацию армии.Однако нынешний глава военного ведомства Джон Хили настроен далеко не так оптимистично. По его словам, все три вида вооруженных сил сталкиваются с серьезными проблемами. В том числе: нерациональное использование закупок, низкий моральный дух личного состава, кризис набора и удержания военнослужащих, медленные темпы перевооружения и устаревание боевой техники. Ситуация "гораздо хуже, чем мы думали", подчеркнул министр."Британские вооруженные силы действуют из "абсолютного минимума", который позволяет лишь проводить операции по поддержанию мира и оказанию гуманитарной помощи, а также эвакуацию гражданского населения из зон боевых действий и некоторые противодиверсионные мероприятия, — отмечает бывший директор управления аудита британского министерства обороны Роб Джонсон. — В любой крупной боевой операции у Британии быстро закончатся боеприпасы, поскольку армия слишком слаба и не готова к сражению и победе в вооруженном конфликте серьезного масштаба".Ранее в июле ряд высокопоставленных военных выразил обеспокоенность состоянием обороноспособности Великобритании. Так, бывший полковник военной разведки Филип Ингрэм предупредил, что новое правительство играет с огнем, откладывая увеличение расходов на оборону, поскольку "угроза существует уже сейчас и потребуется значительное время для восстановления армии, запасов боеприпасов, а также подготовки Королевских ВВС и флота".Мало танков и самолетовОсобенно плохо с сухопутными войсками. В 2021-м тогдашний министр обороны Бен Уоллес решил сократить прогнозируемую численность армии на десять тысяч до 72 500 человек к 2025-му. Это минимум с XVIII века. Украинский конфликт внес коррективы в Европе, но не повлиял на эти планы. Бывший в то время начальником штаба обороны генерал Ник Картер предупредил: Великобритания рискует подвести НАТО и не выполнит обязательство разместить полноценную дивизию в Европе.Есть трудности и с техникой. Как сообщил в июле изданию Financial Times директор одного из управлений министерства обороны королевства Роб Джонсон, противовоздушная оборона не справится с ракетами большой дальности, флоту не хватает кораблей для патрулирования Северной Атлантики, чтобы отслеживать и сдерживать активность российских подводных лодок, а ВВС нужно почти вдвое больше самолетов, чем сейчас.Модернизированных танков Challenger 3 заказали всего 148 единиц. Польша, для сравнения, пытается расширить свой танковый парк до 1600 современных машин. Да, у Великобритании есть еще около 220 Challenger 2, однако этого тоже мало для крупного конфликта.Беда и в авиации. Месяц назад в интервью The Sun маршал ВВС Грег Бегвелл сказал: лишь четыре истребителя готовы к немедленному развертыванию в случае, если Россия нанесет по Великобритании ядерный удар. В королевских ВВС числятся 159 истребителей. Но нет воздушных комплексов радиообнаружения и наведения, что сильно ограничивает возможности тактической авиации.У ВМС все больше технических неурядиц. Так, флагман флота авианосец Queen Elizabeth из-за поломки не смог выйти в море для участия в февральских учениях НАТО Steadfast Defender у побережья Норвегии. Кроме того, остро не хватает топлива: с 2017-го 13 из 19 фрегатов и эсминцев остаются из-за этого в доках.Проблемы ПентагонаПримерно так же во многих западных странах. Есть сложности даже у американской армии. В конце июля комиссия конгресса представила сенатскому комитету по вооруженным силам доклад, в котором прямо утверждается, что США не способны победить в крупном конфликте."Страна была готова к этому в годы холодной войны, которая закончилась 35 лет назад, — отмечается в докладе. — Сегодня — нет. Нашим военным не хватает ни возможностей, ни потенциала, необходимых для уверенности в том, что они могут преобладать в боевых действиях. Производственных мощностей совершенно недостаточно для обеспечения оборудованием, технологиями и боеприпасами, необходимыми сейчас, не говоря уже о конфликте между великими державами".По мнению комиссии, сотрудничество России, Китая и других государств увеличивает вероятность столкновения сразу на нескольких фронтах, и США придется очень трудно в такой войне. Выявили большие разрывы между амбициями министерства обороны и реальностью. Состояние американской оборонной промышленности неудовлетворительно — особенно на фоне китайской."В конфликте с Китаем Соединенные Штаты в значительной степени исчерпают свои запасы боеприпасов всего за три-четыре недели, причем некоторые важные виды (например, противокорабельные ракеты) закончатся через несколько дней. Восстановление арсеналов займет годы", — указывают авторы документа.Очень беспокоит и недобор новобранцев, прежде всего для армии и ВВС. Ответственные за кадры офицеры Пентагона бьют тревогу, стараются привлечь молодежь повышенными выплатами, а также ослаблением требований при приеме на службу, в том числе за счет сокращения списка заболеваний, из-за которых потенциальный летчик или морпех получал статус "не годен". Однако быстро эту проблему не решить.
https://ria.ru/20240726/pentagon-1962057429.html
https://ria.ru/20240801/nato-1963376204.html
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Андрей Коц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Андрей Коц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg
безопасность, великобритания, сша, европа, джон хили, грант шаппс, бен уоллес, нато, министерство обороны сша
Безопасность, Великобритания, США, Европа, Джон Хили, Грант Шаппс, Бен Уоллес, НАТО, Министерство обороны США
"Продержимся считанные дни". В НАТО предсказали итоги войны с Россией
Минобороны Великобритании Джон Хили: "Страна не готова к крупному конфликту"
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости, Андрей Коц. Вооруженные силы Великобритании столкнулись с рядом серьезных проблем. По словам министра обороны Джона Хили, страна не готова к крупному вооруженному конфликту. Причина — многолетнее недофинансирование армии. О ее сегодняшнем состоянии — в материале РИА Новости.
Среди европейских участников НАТО у Великобритании самый крупный военный бюджет, даже больше, чем у Германии и Франции. В отличие от Парижа и Берлина, расходы Лондона на оборону никогда не опускались ниже двух процентов ВВП. В этом году — 2,3%, около 52 миллиардов фунтов стерлингов. В январе Грант Шаппс, на тот момент министр обороны, похвастался, что Великобритания "приняла вызов" и "инвестирует миллиарды" в модернизацию армии.
Однако нынешний глава военного ведомства Джон Хили настроен далеко не так оптимистично. По его словам, все три вида вооруженных сил сталкиваются с серьезными проблемами. В том числе: нерациональное использование закупок, низкий моральный дух личного состава, кризис набора и удержания военнослужащих, медленные темпы перевооружения и устаревание боевой техники. Ситуация "гораздо хуже, чем мы думали", подчеркнул министр.
"Британские вооруженные силы действуют из "абсолютного минимума", который позволяет лишь проводить операции по поддержанию мира и оказанию гуманитарной помощи, а также эвакуацию гражданского населения из зон боевых действий и некоторые противодиверсионные мероприятия, — отмечает бывший директор управления аудита британского министерства обороны Роб Джонсон. — В любой крупной боевой операции у Британии быстро закончатся боеприпасы, поскольку армия слишком слаба и не готова к сражению и победе в вооруженном конфликте серьезного масштаба".
Ранее в июле ряд высокопоставленных военных выразил обеспокоенность состоянием обороноспособности Великобритании. Так, бывший полковник военной разведки Филип Ингрэм предупредил, что новое правительство играет с огнем, откладывая увеличение расходов на оборону, поскольку "угроза существует уже сейчас и потребуется значительное время для восстановления армии, запасов боеприпасов, а также подготовки Королевских ВВС и флота".
Особенно плохо с сухопутными войсками. В 2021-м тогдашний министр обороны Бен Уоллес решил сократить прогнозируемую численность армии на десять тысяч до 72 500 человек к 2025-му. Это минимум с XVIII века. Украинский конфликт внес коррективы в Европе, но не повлиял на эти планы. Бывший в то время начальником штаба обороны генерал Ник Картер предупредил: Великобритания рискует подвести НАТО и не выполнит обязательство разместить полноценную дивизию в Европе.
Есть трудности и с техникой. Как сообщил
в июле изданию Financial Times директор одного из управлений министерства обороны королевства Роб Джонсон, противовоздушная оборона не справится с ракетами большой дальности, флоту не хватает кораблей для патрулирования Северной Атлантики, чтобы отслеживать и сдерживать активность российских подводных лодок, а ВВС нужно почти вдвое больше самолетов, чем сейчас.
Модернизированных танков Challenger 3 заказали всего 148 единиц. Польша, для сравнения, пытается расширить свой танковый парк до 1600 современных машин. Да, у Великобритании есть еще около 220 Challenger 2, однако этого тоже мало для крупного конфликта.
Беда и в авиации. Месяц назад в интервью The Sun маршал ВВС Грег Бегвелл сказал:
лишь четыре истребителя готовы к немедленному развертыванию в случае, если Россия нанесет по Великобритании ядерный удар. В королевских ВВС числятся 159 истребителей. Но нет воздушных комплексов радиообнаружения и наведения, что сильно ограничивает возможности тактической авиации.
У ВМС все больше технических неурядиц. Так, флагман флота авианосец Queen Elizabeth из-за поломки не смог выйти в море для участия в февральских учениях НАТО Steadfast Defender у побережья Норвегии. Кроме того, остро не хватает топлива: с 2017-го 13 из 19 фрегатов и эсминцев остаются из-за этого в доках.
Примерно так же во многих западных странах. Есть сложности даже у американской армии. В конце июля комиссия конгресса представила сенатскому комитету по вооруженным силам доклад, в котором прямо утверждается, что США не способны победить в крупном конфликте.
"Страна была готова к этому в годы холодной войны, которая закончилась 35 лет назад, — отмечается в докладе. — Сегодня — нет. Нашим военным не хватает ни возможностей, ни потенциала, необходимых для уверенности в том, что они могут преобладать в боевых действиях. Производственных мощностей совершенно недостаточно для обеспечения оборудованием, технологиями и боеприпасами, необходимыми сейчас, не говоря уже о конфликте между великими державами".
По мнению комиссии, сотрудничество России, Китая и других государств увеличивает вероятность столкновения сразу на нескольких фронтах, и США придется очень трудно в такой войне. Выявили большие разрывы между амбициями министерства обороны и реальностью. Состояние американской оборонной промышленности неудовлетворительно — особенно на фоне китайской.
"В конфликте с Китаем Соединенные Штаты в значительной степени исчерпают свои запасы боеприпасов всего за три-четыре недели, причем некоторые важные виды (например, противокорабельные ракеты) закончатся через несколько дней. Восстановление арсеналов займет годы", — указывают авторы документа.
Очень беспокоит и недобор новобранцев, прежде всего для армии и ВВС. Ответственные за кадры офицеры Пентагона бьют тревогу, стараются привлечь молодежь повышенными выплатами, а также ослаблением требований при приеме на службу, в том числе за счет сокращения списка заболеваний, из-за которых потенциальный летчик или морпех получал статус "не годен". Однако быстро эту проблему не решить.