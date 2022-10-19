https://ria.ru/20221019/mvd-1825220603.html
В офисе премьера Британии подтвердили назначение главой МВД Шаппса
В офисе премьера Британии подтвердили назначение главой МВД Шаппса - РИА Новости, 19.10.2022
В офисе премьера Британии подтвердили назначение главой МВД Шаппса
В офисе премьера Великобритании подтвердили назначение экс-главы минтранса Гранта Шаппса главой МВД. РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T20:19
2022-10-19T20:19
2022-10-19T20:19
авто
борис джонсон
великобритания
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. В офисе премьера Великобритании подтвердили назначение экс-главы минтранса Гранта Шаппса главой МВД."Грант Шаппс был назначен министром внутренних дел", - говорится в сообщении в Twitter офиса премьера.Ранее о его назначении сообщали местные СМИ,В среду глава МВД Британии Суэлла Браверман заявила, что уходит в отставку спустя менее чем два месяца пребывания в должности.Браверман стала уже вторым министром в кабинете Трасс, которая ушла в отставку спустя менее чем два месяца после прихода к власти.Британское правительство во главе с Трасс столкнулось со шквалом критики из-за нового плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга. План был представлен в парламенте бывшим главой минфина Квази Квартенгом и предполагал масштабное снижение налогов. После его объявления доходность пятилетних гособлигаций Великобритании выросла до максимального с 2008 года уровня в 4,6%, что означает снижение спроса на долговые бумаги. В связи с этим курс фунта резко упал и в ходе торгов опускался до исторического минимума в 1,054 доллара за фунт.Из-за ситуации на финансовых рынках в прошлую пятницу Трасс объявила о повышении налога на прибыль предприятий с 19% до 25%, предложенного при правительстве ее предшественника Бориса Джонсона и отмененного ранее самой Трасс. В пятницу в отставку подал автор скандального плана поддержки экономики Квартенг, его пост занял экс-глава британского МИД Джереми Хант, который позже отменил почти все меры этого плана, чтобы стабилизировать экономическую ситуацию.
https://ria.ru/20221019/trass-1825173572.html
https://ria.ru/20221018/velikobritaniya-1824761598.html
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авто, борис джонсон, великобритания, джереми хант
Авто, Борис Джонсон, Великобритания, Джереми Хант
В офисе премьера Британии подтвердили назначение главой МВД Шаппса
В офисе премьера Британии подтвердили назначение министром внутренних дел Гранта Шаппса
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.
В офисе премьера Великобритании подтвердили
назначение экс-главы минтранса Гранта Шаппса главой МВД.
"Грант Шаппс был назначен министром внутренних дел", - говорится в сообщении в Twitter офиса премьера.
Ранее о его назначении сообщали местные СМИ,
В среду глава МВД Британии Суэлла Браверман заявила, что уходит в отставку спустя менее чем два месяца пребывания в должности.
Браверман стала уже вторым министром в кабинете Трасс, которая ушла в отставку спустя менее чем два месяца после прихода к власти.
Британское правительство во главе с Трасс столкнулось со шквалом критики из-за нового плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга. План был представлен в парламенте бывшим главой минфина Квази Квартенгом и предполагал масштабное снижение налогов. После его объявления доходность пятилетних гособлигаций Великобритании выросла до максимального с 2008 года уровня в 4,6%, что означает снижение спроса на долговые бумаги. В связи с этим курс фунта резко упал и в ходе торгов опускался до исторического минимума в 1,054 доллара за фунт.
Из-за ситуации на финансовых рынках в прошлую пятницу Трасс объявила о повышении налога на прибыль предприятий с 19% до 25%, предложенного при правительстве ее предшественника Бориса Джонсона
и отмененного ранее самой Трасс. В пятницу в отставку подал автор скандального плана поддержки экономики Квартенг, его пост занял экс-глава британского МИД Джереми Хант
, который позже отменил почти все меры этого плана, чтобы стабилизировать экономическую ситуацию.