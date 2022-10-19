https://ria.ru/20221019/mvd-1825220603.html

В офисе премьера Британии подтвердили назначение главой МВД Шаппса

В офисе премьера Британии подтвердили назначение главой МВД Шаппса - РИА Новости, 19.10.2022

В офисе премьера Британии подтвердили назначение главой МВД Шаппса

В офисе премьера Великобритании подтвердили назначение экс-главы минтранса Гранта Шаппса главой МВД. РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T20:19

2022-10-19T20:19

2022-10-19T20:19

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. В офисе премьера Великобритании подтвердили назначение экс-главы минтранса Гранта Шаппса главой МВД."Грант Шаппс был назначен министром внутренних дел", - говорится в сообщении в Twitter офиса премьера.Ранее о его назначении сообщали местные СМИ,В среду глава МВД Британии Суэлла Браверман заявила, что уходит в отставку спустя менее чем два месяца пребывания в должности.Браверман стала уже вторым министром в кабинете Трасс, которая ушла в отставку спустя менее чем два месяца после прихода к власти.Британское правительство во главе с Трасс столкнулось со шквалом критики из-за нового плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга. План был представлен в парламенте бывшим главой минфина Квази Квартенгом и предполагал масштабное снижение налогов. После его объявления доходность пятилетних гособлигаций Великобритании выросла до максимального с 2008 года уровня в 4,6%, что означает снижение спроса на долговые бумаги. В связи с этим курс фунта резко упал и в ходе торгов опускался до исторического минимума в 1,054 доллара за фунт.Из-за ситуации на финансовых рынках в прошлую пятницу Трасс объявила о повышении налога на прибыль предприятий с 19% до 25%, предложенного при правительстве ее предшественника Бориса Джонсона и отмененного ранее самой Трасс. В пятницу в отставку подал автор скандального плана поддержки экономики Квартенг, его пост занял экс-глава британского МИД Джереми Хант, который позже отменил почти все меры этого плана, чтобы стабилизировать экономическую ситуацию.

https://ria.ru/20221019/trass-1825173572.html

https://ria.ru/20221018/velikobritaniya-1824761598.html

https://ria.ru/20221019/trass-1825090368.html

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авто, борис джонсон, великобритания, джереми хант