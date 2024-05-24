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СМИ: Нуланд выступила с отчаянным призывом из-за тяжелого положения ВСУ - РИА Новости, 24.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:42 24.05.2024 (обновлено: 18:11 24.05.2024)
https://ria.ru/20240524/smi-1948201569.html
СМИ: Нуланд выступила с отчаянным призывом из-за тяжелого положения ВСУ
СМИ: Нуланд выступила с отчаянным призывом из-за тяжелого положения ВСУ - РИА Новости, 24.05.2024
СМИ: Нуланд выступила с отчаянным призывом из-за тяжелого положения ВСУ
Экс-заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд фактически просит Соединенные Штаты разрешить Украине убивать российских мирных... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T17:42
2024-05-24T18:11
специальная военная операция на украине
украина
россия
дэвид кэмерон
эммануэль макрон
вооруженные силы украины
виктория нуланд
сша
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Экс-заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд фактически просит Соединенные Штаты разрешить Украине убивать российских мирных жителей из-за отчаяния, пишет InfoBRICS.Ранее во вторник Нуланд призвала Вашингтон разрешить ВСУ наносить удары дальнобойным оружием по России."Нуланд просто просит США "разрешить" Киеву делать то, что он и так делает каждый день: убивать российских мирных жителей в демилитаризованных зонах. &lt;...&gt; Ее недавний отказ от должности в Госдепартаменте был расценен экспертами по всему миру как признак отчаяния, учитывая неизбежный крах украинской армии", — отметил автор статьи.По словам журналиста, ВСУ уже совершают атаки каждый день по российским городам за пределами зоны военного положения. Независимо от того, разрешают это США или нет, Киев часто пытается проводить операции в глубине российской территории, причем почти все цели — мирные жители, поэтому эти атаки можно назвать террористическими, поясняет он."То, что приоритетными целями режима являются мирные жители, известно любому специалисту. Не имея возможности победить на поле боя и имея армию на грани краха, Украина делает ставку на использование террора против обычных людей в России в качестве стратегии улучшения своего имиджа и получения поддержки Запада", — резюмируется в публикации.На Западе в последнее время все чаще рассуждают о прямом вмешательстве в украинский конфликт. Так, президент Франции Эммануэль Макрон заявлял о возможной отправке военных на Украину, а глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон назвал допустимыми удары ВСУ по территории России британскими ракетами. Позже глава британского Минобороны Грант Шаппс признал, что Киев действительно получил от Лондона разрешение применять британское оружие для атак на Крым, поскольку считает полуостров территорией Украины.В Кремле происходящее назвали беспрецедентным витком эскалации напряженности, который требует особого внимания и мер. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, европейцы видят, что ситуация стремительно меняется и чревата для Украины полным обвалом, поэтому сознательно накаляют ситуацию.
https://ria.ru/20240524/zelenskiy-1948166384.html
https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html
https://ria.ru/20240524/spetsopertsiya-1948144651.html
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украина, россия, дэвид кэмерон, эммануэль макрон, вооруженные силы украины, виктория нуланд, сша
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Дэвид Кэмерон, Эммануэль Макрон, Вооруженные силы Украины, Виктория Нуланд, США
СМИ: Нуланд выступила с отчаянным призывом из-за тяжелого положения ВСУ

InfoBRICS: Нуланд просит США разрешить ВСУ ударять вглубь России из-за отчаяния

© AP Photo / Alex BrandonЗаместитель госсекретаря США Виктория Нуланд
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Экс-заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд фактически просит Соединенные Штаты разрешить Украине убивать российских мирных жителей из-за отчаяния, пишет InfoBRICS.
Ранее во вторник Нуланд призвала Вашингтон разрешить ВСУ наносить удары дальнобойным оружием по России.
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"Нуланд просто просит США "разрешить" Киеву делать то, что он и так делает каждый день: убивать российских мирных жителей в демилитаризованных зонах. <...> Ее недавний отказ от должности в Госдепартаменте был расценен экспертами по всему миру как признак отчаяния, учитывая неизбежный крах украинской армии", — отметил автор статьи.
По словам журналиста, ВСУ уже совершают атаки каждый день по российским городам за пределами зоны военного положения. Независимо от того, разрешают это США или нет, Киев часто пытается проводить операции в глубине российской территории, причем почти все цели — мирные жители, поэтому эти атаки можно назвать террористическими, поясняет он.
"То, что приоритетными целями режима являются мирные жители, известно любому специалисту. Не имея возможности победить на поле боя и имея армию на грани краха, Украина делает ставку на использование террора против обычных людей в России в качестве стратегии улучшения своего имиджа и получения поддержки Запада", — резюмируется в публикации.
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На Западе в последнее время все чаще рассуждают о прямом вмешательстве в украинский конфликт. Так, президент Франции Эммануэль Макрон заявлял о возможной отправке военных на Украину, а глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон назвал допустимыми удары ВСУ по территории России британскими ракетами. Позже глава британского Минобороны Грант Шаппс признал, что Киев действительно получил от Лондона разрешение применять британское оружие для атак на Крым, поскольку считает полуостров территорией Украины.
В Кремле происходящее назвали беспрецедентным витком эскалации напряженности, который требует особого внимания и мер. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, европейцы видят, что ситуация стремительно меняется и чревата для Украины полным обвалом, поэтому сознательно накаляют ситуацию.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияДэвид КэмеронЭммануэль МакронВооруженные силы УкраиныВиктория НуландСША
 
 
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