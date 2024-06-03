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Россия не нуждается в поставках оружия из Китая, заявил посол в Лондоне - РИА Новости, 03.06.2024
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18:07 03.06.2024
https://ria.ru/20240603/london-1950252157.html
Россия не нуждается в поставках оружия из Китая, заявил посол в Лондоне
Россия не нуждается в поставках оружия из Китая, заявил посол в Лондоне - РИА Новости, 03.06.2024
Россия не нуждается в поставках оружия из Китая, заявил посол в Лондоне
Посол РФ в Лондоне Андрей Келин, комментируя утверждение главы британского минобороны Гранта Шаппса о том, что Пекин якобы поставляет Москве оружие для... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T18:07
2024-06-03T18:07
в мире
россия
китай
лондон
грант шаппс
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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Посол РФ в Лондоне Андрей Келин, комментируя утверждение главы британского минобороны Гранта Шаппса о том, что Пекин якобы поставляет Москве оружие для использования на Украине, заявил, что у России достаточно своих производственных мощностей. "Как я сказал, наша экономика переориентировалась на снабжение армии, и у нас достаточно производственных мощностей делать это самим… По сути нам это (поставки из КНР – ред.) совсем не требуется", - сказал посол в интервью телеканалу TRT World. Глава российской дипмиссии также назвал "очень успешным" визит президента России Владимира Путина в Китай и заявил, что торговля между РФ и КНР продолжит расти. Ранее глава минобороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что Лондон и Вашингтон якобы располагают "доказательствами" того, что Китай поставляет или намерен начать поставлять России вооружение для использования в конфликте на Украине. Глава госдепартамента США Энтони Блинкен до этого заявлял на слушаниях в конгрессе, что США не имеют данных о том, что Китай поставлял оружие России для использования на Украине, как это, по его словам, делают Северная Корея и Иран, но обвинил Пекин в поддержке оборонно-промышленного сектора России. Китай осудил высказывания главы британского минобороны, назвав их безответственной клеветой. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что масло в огонь украинского конфликта подливает Великобритания, а не Китай, и именно Лондон помешал РФ и Киеву достичь соглашения два года назад.
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в мире, россия, китай, лондон, грант шаппс, андрей келин, великобритания
В мире, Россия, Китай, Лондон, Грант Шаппс, Андрей Келин, Великобритания
Россия не нуждается в поставках оружия из Китая, заявил посол в Лондоне

Посол Келин: у России достаточно производственных мощностей для снабжения армии

© РИА Новости / Мария ТабакПосол РФ в Лондоне Андрей Келин
Посол РФ в Лондоне Андрей Келин - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости / Мария Табак
Посол РФ в Лондоне Андрей Келин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Посол РФ в Лондоне Андрей Келин, комментируя утверждение главы британского минобороны Гранта Шаппса о том, что Пекин якобы поставляет Москве оружие для использования на Украине, заявил, что у России достаточно своих производственных мощностей.
"Как я сказал, наша экономика переориентировалась на снабжение армии, и у нас достаточно производственных мощностей делать это самим… По сути нам это (поставки из КНР – ред.) совсем не требуется", - сказал посол в интервью телеканалу TRT World.
Глава российской дипмиссии также назвал "очень успешным" визит президента России Владимира Путина в Китай и заявил, что торговля между РФ и КНР продолжит расти.
Ранее глава минобороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что Лондон и Вашингтон якобы располагают "доказательствами" того, что Китай поставляет или намерен начать поставлять России вооружение для использования в конфликте на Украине. Глава госдепартамента США Энтони Блинкен до этого заявлял на слушаниях в конгрессе, что США не имеют данных о том, что Китай поставлял оружие России для использования на Украине, как это, по его словам, делают Северная Корея и Иран, но обвинил Пекин в поддержке оборонно-промышленного сектора России.
Китай осудил высказывания главы британского минобороны, назвав их безответственной клеветой. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что масло в огонь украинского конфликта подливает Великобритания, а не Китай, и именно Лондон помешал РФ и Киеву достичь соглашения два года назад.
Грант Шаппс - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
Ставлю деньги. Глава Минобороны Британии сделал странное заявление о Путине
18 мая, 10:20
 
В миреРоссияКитайЛондонГрант ШаппсАндрей КелинВеликобритания
 
 
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