https://ria.ru/20240603/london-1950252157.html

Россия не нуждается в поставках оружия из Китая, заявил посол в Лондоне

Россия не нуждается в поставках оружия из Китая, заявил посол в Лондоне - РИА Новости, 03.06.2024

Россия не нуждается в поставках оружия из Китая, заявил посол в Лондоне

Посол РФ в Лондоне Андрей Келин, комментируя утверждение главы британского минобороны Гранта Шаппса о том, что Пекин якобы поставляет Москве оружие для... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T18:07

2024-06-03T18:07

2024-06-03T18:07

в мире

россия

китай

лондон

грант шаппс

андрей келин

великобритания

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564671272_0:144:1512:995_1920x0_80_0_0_93fb3c2e2c4f31ceb8fcd4487e475b13.jpg

МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Посол РФ в Лондоне Андрей Келин, комментируя утверждение главы британского минобороны Гранта Шаппса о том, что Пекин якобы поставляет Москве оружие для использования на Украине, заявил, что у России достаточно своих производственных мощностей. "Как я сказал, наша экономика переориентировалась на снабжение армии, и у нас достаточно производственных мощностей делать это самим… По сути нам это (поставки из КНР – ред.) совсем не требуется", - сказал посол в интервью телеканалу TRT World. Глава российской дипмиссии также назвал "очень успешным" визит президента России Владимира Путина в Китай и заявил, что торговля между РФ и КНР продолжит расти. Ранее глава минобороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что Лондон и Вашингтон якобы располагают "доказательствами" того, что Китай поставляет или намерен начать поставлять России вооружение для использования в конфликте на Украине. Глава госдепартамента США Энтони Блинкен до этого заявлял на слушаниях в конгрессе, что США не имеют данных о том, что Китай поставлял оружие России для использования на Украине, как это, по его словам, делают Северная Корея и Иран, но обвинил Пекин в поддержке оборонно-промышленного сектора России. Китай осудил высказывания главы британского минобороны, назвав их безответственной клеветой. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что масло в огонь украинского конфликта подливает Великобритания, а не Китай, и именно Лондон помешал РФ и Киеву достичь соглашения два года назад.

https://ria.ru/20240518/ukraina-1946849713.html

россия

китай

лондон

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, китай, лондон, грант шаппс, андрей келин, великобритания