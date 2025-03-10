https://ria.ru/20250310/tramp-2004196906.html

"Без Украины": в Великобритании испугались решения Трампа по переговорам

"Без Украины": в Великобритании испугались решения Трампа по переговорам - РИА Новости, 10.03.2025

"Без Украины": в Великобритании испугались решения Трампа по переговорам

Президент США Дональд Трамп может пойти на очень большие уступки в переговорах по Украине, заявил бывший министр обороны Великобритании Грант Шаппс в интервью... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T22:26:00+03:00

2025-03-10T22:26:00+03:00

2025-03-10T22:26:00+03:00

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может пойти на очень большие уступки в переговорах по Украине, заявил бывший министр обороны Великобритании Грант Шаппс в интервью YouTube-каналу "War & Politics"."Меня беспокоит то, что Трамп может пойти на слишком большие уступки от имени Украины и даже без участия Украины в этих переговорах", — сказал он.По словам Шаппса, американский лидер способен уступить некоторые территории еще до того, как сядет за стол переговоров.Белый дом ранее подтвердил, что консультации с обеими сторонами конфликта на Украине продолжаются, а новая встреча по вопросам мирного урегулирования запланирована на этой неделе в Саудовской Аравии.Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что США не могут добиться от Украины понимания, на какие уступки готов Киев ради мирного урегулирования, но предстоящие территориальные уступки, по его словам, очевидны.

https://ria.ru/20250310/rossiya-2004189945.html

https://ria.ru/20250310/ukraina-2004157606.html

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