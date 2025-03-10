Рейтинг@Mail.ru
"Без Украины": в Великобритании испугались решения Трампа по переговорам - РИА Новости, 10.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:26 10.03.2025
https://ria.ru/20250310/tramp-2004196906.html
"Без Украины": в Великобритании испугались решения Трампа по переговорам
"Без Украины": в Великобритании испугались решения Трампа по переговорам - РИА Новости, 10.03.2025
"Без Украины": в Великобритании испугались решения Трампа по переговорам
Президент США Дональд Трамп может пойти на очень большие уступки в переговорах по Украине, заявил бывший министр обороны Великобритании Грант Шаппс в интервью... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T22:26:00+03:00
2025-03-10T22:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
россия
великобритания
дональд трамп
грант шаппс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003130965_0:44:2954:1706_1920x0_80_0_0_6af21d718d7b4f209a60de63900d6cb1.jpg
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может пойти на очень большие уступки в переговорах по Украине, заявил бывший министр обороны Великобритании Грант Шаппс в интервью YouTube-каналу "War &amp; Politics"."Меня беспокоит то, что Трамп может пойти на слишком большие уступки от имени Украины и даже без участия Украины в этих переговорах", — сказал он.По словам Шаппса, американский лидер способен уступить некоторые территории еще до того, как сядет за стол переговоров.Белый дом ранее подтвердил, что консультации с обеими сторонами конфликта на Украине продолжаются, а новая встреча по вопросам мирного урегулирования запланирована на этой неделе в Саудовской Аравии.Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что США не могут добиться от Украины понимания, на какие уступки готов Киев ради мирного урегулирования, но предстоящие территориальные уступки, по его словам, очевидны.
https://ria.ru/20250310/rossiya-2004189945.html
https://ria.ru/20250310/ukraina-2004157606.html
сша
украина
россия
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003130965_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_078e60f9ed62f6bbfe56fd5858b45623.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, россия, великобритания, дональд трамп, грант шаппс
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Россия, Великобритания, Дональд Трамп, Грант Шаппс
"Без Украины": в Великобритании испугались решения Трампа по переговорам

Шаппс: Трамп может пойти на большие уступки от имени Украины

© AP Photo / Win McNameeПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© AP Photo / Win McNamee
Президент США Дональд Трамп
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может пойти на очень большие уступки в переговорах по Украине, заявил бывший министр обороны Великобритании Грант Шаппс в интервью YouTube-каналу "War & Politics".
"Меня беспокоит то, что Трамп может пойти на слишком большие уступки от имени Украины и даже без участия Украины в этих переговорах", — сказал он.
Флаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
"В ответ русским": британский генерал раскрыл одну деталь о войне с Россией
Вчера, 21:16
По словам Шаппса, американский лидер способен уступить некоторые территории еще до того, как сядет за стол переговоров.
Белый дом ранее подтвердил, что консультации с обеими сторонами конфликта на Украине продолжаются, а новая встреча по вопросам мирного урегулирования запланирована на этой неделе в Саудовской Аравии.
Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что США не могут добиться от Украины понимания, на какие уступки готов Киев ради мирного урегулирования, но предстоящие территориальные уступки, по его словам, очевидны.
Прохожие в центре Киева - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
"Крысы доедают": в Раде рассказали о ситуации в Киеве
Вчера, 17:48
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаРоссияВеликобританияДональд ТрампГрант Шаппс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала