https://ria.ru/20241220/ukraina-1990341658.html

СМИ: британские инструкторы на Украине боятся стать целью российских ударов

СМИ: британские инструкторы на Украине боятся стать целью российских ударов - РИА Новости, 20.12.2024

СМИ: британские инструкторы на Украине боятся стать целью российских ударов

Официальные лица на Западе верят, что в случае дислокации на Украине британские инструкторы станут целью для российских ударов, пишет газета Times со ссылкой на РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T11:11:00+03:00

2024-12-20T11:11:00+03:00

2024-12-20T11:11:00+03:00

украина

великобритания

россия

джон хили

тони радакин

грант шаппс

нато

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/101716/81/1017168125_0:188:2000:1313_1920x0_80_0_0_6053df1d1197ff53a66b7b73cfc4b8ce.jpg

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Официальные лица на Западе верят, что в случае дислокации на Украине британские инструкторы станут целью для российских ударов, пишет газета Times со ссылкой на неназванного чиновника. Ранее издание Times со ссылкой на министра обороны страны Джона Хили сообщило, что Великобритания может отправить своих солдат на Украину для обучения ВСУ. "Чем ближе к фронту, тем эффективнее подготовка... Но справедливости ради стоит сказать, что любая западная помощь внутри Украины станет целью для русских", - цитирует издание источник. По информации газеты, британский генерал Патрик Сандерс, когда еще занимал пост начальника генштаба сухопутных войск ВС Великобритании, настаивал на обучении украинских солдат на территории Украины с сентября прошлого года. Однако начальник штаба обороны Великобритании адмирал Тони Радакин посоветовал тогда министру обороны Гранту Шаппсу этого не делать. Издание Monde со ссылкой на источники сообщало, что Франция и Великобритания возобновили дискуссии о возможной отправке западных военных на Украину. По данным СМИ, Париж и Лондон не исключают, что могут возглавить коалицию по Украине. Президент Франции Эммануэль Макрон в феврале 2024 года заявлял, что не исключает возможности отправки войск на Украину, и объявлял о намерении собрать коалицию стран, готовых направлять туда военных инструкторов. Однако эта инициатива была прохладно встречена союзниками Франции по НАТО и, как сообщала газета Times, ее реализация, вероятно, была застопорена по политическим причинам. Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, целый ряд стран-участниц этого обсуждения сохранили "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241219/ukraina-1990035326.html

https://ria.ru/20241220/kurakhovo-1990304163.html

украина

великобритания

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, великобритания, россия, джон хили, тони радакин, грант шаппс, нато, вооруженные силы украины