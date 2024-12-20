Рейтинг@Mail.ru
СМИ: британские инструкторы на Украине боятся стать целью российских ударов - РИА Новости, 20.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:11 20.12.2024
https://ria.ru/20241220/ukraina-1990341658.html
СМИ: британские инструкторы на Украине боятся стать целью российских ударов
СМИ: британские инструкторы на Украине боятся стать целью российских ударов - РИА Новости, 20.12.2024
СМИ: британские инструкторы на Украине боятся стать целью российских ударов
Официальные лица на Западе верят, что в случае дислокации на Украине британские инструкторы станут целью для российских ударов, пишет газета Times со ссылкой на РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T11:11:00+03:00
2024-12-20T11:11:00+03:00
украина
великобритания
россия
джон хили
тони радакин
грант шаппс
нато
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101716/81/1017168125_0:188:2000:1313_1920x0_80_0_0_6053df1d1197ff53a66b7b73cfc4b8ce.jpg
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Официальные лица на Западе верят, что в случае дислокации на Украине британские инструкторы станут целью для российских ударов, пишет газета Times со ссылкой на неназванного чиновника. Ранее издание Times со ссылкой на министра обороны страны Джона Хили сообщило, что Великобритания может отправить своих солдат на Украину для обучения ВСУ. "Чем ближе к фронту, тем эффективнее подготовка... Но справедливости ради стоит сказать, что любая западная помощь внутри Украины станет целью для русских", - цитирует издание источник. По информации газеты, британский генерал Патрик Сандерс, когда еще занимал пост начальника генштаба сухопутных войск ВС Великобритании, настаивал на обучении украинских солдат на территории Украины с сентября прошлого года. Однако начальник штаба обороны Великобритании адмирал Тони Радакин посоветовал тогда министру обороны Гранту Шаппсу этого не делать. Издание Monde со ссылкой на источники сообщало, что Франция и Великобритания возобновили дискуссии о возможной отправке западных военных на Украину. По данным СМИ, Париж и Лондон не исключают, что могут возглавить коалицию по Украине. Президент Франции Эммануэль Макрон в феврале 2024 года заявлял, что не исключает возможности отправки войск на Украину, и объявлял о намерении собрать коалицию стран, готовых направлять туда военных инструкторов. Однако эта инициатива была прохладно встречена союзниками Франции по НАТО и, как сообщала газета Times, ее реализация, вероятно, была застопорена по политическим причинам. Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, целый ряд стран-участниц этого обсуждения сохранили "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241219/ukraina-1990035326.html
https://ria.ru/20241220/kurakhovo-1990304163.html
украина
великобритания
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101716/81/1017168125_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_1a136c35b01ea22933a7bb19388be0a5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, великобритания, россия, джон хили, тони радакин, грант шаппс, нато, вооруженные силы украины
Украина, Великобритания, Россия, Джон Хили, Тони Радакин, Грант Шаппс, НАТО, Вооруженные силы Украины
СМИ: британские инструкторы на Украине боятся стать целью российских ударов

Британские инструкторы на Украине могут стать целью для российских ударов

© Fotolia / Maksym DragunovСолдат британской армии в оружием
Солдат британской армии в оружием - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© Fotolia / Maksym Dragunov
Солдат британской армии в оружием. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Официальные лица на Западе верят, что в случае дислокации на Украине британские инструкторы станут целью для российских ударов, пишет газета Times со ссылкой на неназванного чиновника.
Ранее издание Times со ссылкой на министра обороны страны Джона Хили сообщило, что Великобритания может отправить своих солдат на Украину для обучения ВСУ.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Военных ВСУ заперли в лагере НАТО на обучении в Чехии
19 декабря, 06:08
"Чем ближе к фронту, тем эффективнее подготовка... Но справедливости ради стоит сказать, что любая западная помощь внутри Украины станет целью для русских", - цитирует издание источник.
По информации газеты, британский генерал Патрик Сандерс, когда еще занимал пост начальника генштаба сухопутных войск ВС Великобритании, настаивал на обучении украинских солдат на территории Украины с сентября прошлого года. Однако начальник штаба обороны Великобритании адмирал Тони Радакин посоветовал тогда министру обороны Гранту Шаппсу этого не делать.
Издание Monde со ссылкой на источники сообщало, что Франция и Великобритания возобновили дискуссии о возможной отправке западных военных на Украину. По данным СМИ, Париж и Лондон не исключают, что могут возглавить коалицию по Украине.
Президент Франции Эммануэль Макрон в феврале 2024 года заявлял, что не исключает возможности отправки войск на Украину, и объявлял о намерении собрать коалицию стран, готовых направлять туда военных инструкторов. Однако эта инициатива была прохладно встречена союзниками Франции по НАТО и, как сообщала газета Times, ее реализация, вероятно, была застопорена по политическим причинам. Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, целый ряд стран-участниц этого обсуждения сохранили "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Город Курахово в ДНР - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
Для группировки ВСУ в Курахово начался обратный отсчет, заявил Рогов
Вчера, 06:06
 
УкраинаВеликобританияРоссияДжон ХилиТони РадакинГрант ШаппсНАТОВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала