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СМИ: разведку США поразила скорость развития отношений России и КНДР - РИА Новости, 19.06.2024
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21:26 19.06.2024 (обновлено: 21:30 19.06.2024)
https://ria.ru/20240619/otnosheniya-1954107013.html
СМИ: разведку США поразила скорость развития отношений России и КНДР
СМИ: разведку США поразила скорость развития отношений России и КНДР - РИА Новости, 19.06.2024
СМИ: разведку США поразила скорость развития отношений России и КНДР
Американская разведка была поражена скоростью и степенью укрепления отношений России с Ираном, Северной Кореей и Китаем в сфере безопасности с начала конфликта... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T21:26
2024-06-19T21:30
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Американская разведка была поражена скоростью и степенью укрепления отношений России с Ираном, Северной Кореей и Китаем в сфере безопасности с начала конфликта на Украине, пишет газета Wall Street Journal на фоне визита президента РФ Владимира Путина в КНДР и подписания Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами. В среду Россия и КНДР по итогам российско-корейских переговоров при участии лидеров стран Владимира Путина и Ким Чен Ына заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. "Скорость и серьезность расширения связей в области расширения безопасности с участием соперников США временами удивляла аналитиков американской разведки. Россия и другие страны отложили в сторону исторические разногласия, чтобы коллективно противостоять тому, что они рассматривают как международную систему с доминированием США", - пишет издание. Как утверждает газета, военное сотрудничество Москвы с Тегераном, Пхеньяном и Пекином стало более тесным с февраля 2022 года и привело к тому, что между союзниками якобы ведется обмен "чувствительными технологиями", которые могут угрожать США и их партнерам еще долгое время даже после окончания конфликта на Украине. Издание также утверждает, что РФ и эти страны якобы заключили соглашения о совместном производстве вооружений, что улучшает долгосрочные возможности России и ее союзников. Ранее глава минобороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что Лондон и Вашингтон якобы располагают "доказательствами" того, что Китай поставляет или намерен начать поставлять России вооружение для использования в конфликте на Украине. Глава госдепартамента США Энтони Блинкен на слушаниях в конгрессе признавал, что США не имеют данных о поставках Китаем России оружия для использования на Украине. При этом он утверждал, что подобные поставки осуществляют Северная Корея и Иран, а КНР обвинил в поддержке оборонно-промышленного сектора РФ. МИД КНР на обвинения западных стран заявляет, что занимает справедливую и объективную позицию по ситуации на Украине, а также придерживается благоразумного и ответственного подхода к экспорту оружия и товаров двойного назначения в соответствии с законами и правилами. КНДР не раз опровергала заявления западных СМИ и чиновников о том, что она якобы поставляет оружие РФ. Представитель северокорейского МИД заявлял, что КНДР никогда не заключала никаких оружейных сделок с РФ, а любое сообщение СМИ об этом является "абсурднейшим слухом". Глава департамента МИД КНДР по делам США Квон Чжон Гын также отмечал, что Штаты "глупо" пытались оправдать поставки своих вооружений Украине, распространяя "беспочвенную версию" о якобы заключавшихся оружейных сделках между Северной Кореей и Россией. Как заявлял в интервью РИА Новости посол России в Пхеньяне Александр Мацегора, речи о поставках КНДР боеприпасов РФ не идет, Северная Корея находится фактически в предвоенной обстановке, арсеналы нужны им самим. Директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев говорил РИА Новости, что эксперты ООН, отслеживающие возможные нарушения санкций Совета безопасности в отношении КНДР, опровергают вбросы, что Москва эти ограничения нарушает. По словам Ильичева, Россия ответственно относится к своим международным обязательствам, а спекуляциями занимаются те, кто зациклен на задаче дискредитации РФ. В конце февраля западные СМИ бездоказательно заявляли, что Иран якобы передал России несколько сотен баллистических ракет. Постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани отверг эти обвинения. МИД Ирана заявлял, что утверждения стран Запада о якобы применении Россией иранского вооружения на Украине необоснованны, Иран решительно осуждает эти инсинуации. Посол РФ в Иране Алексей Дедов в интервью РИА Новости подчеркивал, что заявления западных стран о поддержке властями Ирана России в конфликте на Украине не соответствуют действительности.
https://ria.ru/20240619/putin-1953806217.html
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в мире, россия, иран, украина, владимир путин, ким чен ын, грант шаппс, оон
В мире, Россия, Иран, Украина, Владимир Путин, Ким Чен Ын, Грант Шаппс, ООН
СМИ: разведку США поразила скорость развития отношений России и КНДР

WSJ: разведку США поразила степень укрепления отношений РФ и Ирана, КНДР и КНР

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteАмериканский флаг
Американский флаг - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Американский флаг. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Американская разведка была поражена скоростью и степенью укрепления отношений России с Ираном, Северной Кореей и Китаем в сфере безопасности с начала конфликта на Украине, пишет газета Wall Street Journal на фоне визита президента РФ Владимира Путина в КНДР и подписания Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами.
В среду Россия и КНДР по итогам российско-корейских переговоров при участии лидеров стран Владимира Путина и Ким Чен Ына заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
Путин асимметрично ударил в азиатское подбрюшье США
Вчера, 08:00
"Скорость и серьезность расширения связей в области расширения безопасности с участием соперников США временами удивляла аналитиков американской разведки. Россия и другие страны отложили в сторону исторические разногласия, чтобы коллективно противостоять тому, что они рассматривают как международную систему с доминированием США", - пишет издание.
Как утверждает газета, военное сотрудничество Москвы с Тегераном, Пхеньяном и Пекином стало более тесным с февраля 2022 года и привело к тому, что между союзниками якобы ведется обмен "чувствительными технологиями", которые могут угрожать США и их партнерам еще долгое время даже после окончания конфликта на Украине. Издание также утверждает, что РФ и эти страны якобы заключили соглашения о совместном производстве вооружений, что улучшает долгосрочные возможности России и ее союзников.
Ранее глава минобороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что Лондон и Вашингтон якобы располагают "доказательствами" того, что Китай поставляет или намерен начать поставлять России вооружение для использования в конфликте на Украине. Глава госдепартамента США Энтони Блинкен на слушаниях в конгрессе признавал, что США не имеют данных о поставках Китаем России оружия для использования на Украине. При этом он утверждал, что подобные поставки осуществляют Северная Корея и Иран, а КНР обвинил в поддержке оборонно-промышленного сектора РФ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
Победа — это поражение: Запад обнаружил еще одно ужасное государство
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МИД КНР на обвинения западных стран заявляет, что занимает справедливую и объективную позицию по ситуации на Украине, а также придерживается благоразумного и ответственного подхода к экспорту оружия и товаров двойного назначения в соответствии с законами и правилами.
КНДР не раз опровергала заявления западных СМИ и чиновников о том, что она якобы поставляет оружие РФ. Представитель северокорейского МИД заявлял, что КНДР никогда не заключала никаких оружейных сделок с РФ, а любое сообщение СМИ об этом является "абсурднейшим слухом". Глава департамента МИД КНДР по делам США Квон Чжон Гын также отмечал, что Штаты "глупо" пытались оправдать поставки своих вооружений Украине, распространяя "беспочвенную версию" о якобы заключавшихся оружейных сделках между Северной Кореей и Россией.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
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Как заявлял в интервью РИА Новости посол России в Пхеньяне Александр Мацегора, речи о поставках КНДР боеприпасов РФ не идет, Северная Корея находится фактически в предвоенной обстановке, арсеналы нужны им самим. Директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев говорил РИА Новости, что эксперты ООН, отслеживающие возможные нарушения санкций Совета безопасности в отношении КНДР, опровергают вбросы, что Москва эти ограничения нарушает. По словам Ильичева, Россия ответственно относится к своим международным обязательствам, а спекуляциями занимаются те, кто зациклен на задаче дискредитации РФ.
В конце февраля западные СМИ бездоказательно заявляли, что Иран якобы передал России несколько сотен баллистических ракет. Постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани отверг эти обвинения. МИД Ирана заявлял, что утверждения стран Запада о якобы применении Россией иранского вооружения на Украине необоснованны, Иран решительно осуждает эти инсинуации. Посол РФ в Иране Алексей Дедов в интервью РИА Новости подчеркивал, что заявления западных стран о поддержке властями Ирана России в конфликте на Украине не соответствуют действительности.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
Россия меняет мировую политическую систему
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