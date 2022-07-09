https://ria.ru/20220709/shapps-1801451313.html

Глава Минтранса Британии Шаппс будет баллотироваться на пост премьера

Глава Минтранса Британии Шаппс будет баллотироваться на пост премьера - РИА Новости, 09.07.2022

Глава Минтранса Британии Шаппс будет баллотироваться на пост премьера

Глава минтранса Британии Грант Шаппс заявил о намерении баллотироваться на пост главы Консервативной партии и премьер-министра страны, говорится в сообщении... РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T19:29

2022-07-09T19:29

2022-07-09T19:49

в мире

отставка премьер-министра великобритании гордона брауна

великобритания

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Глава минтранса Британии Грант Шаппс заявил о намерении баллотироваться на пост главы Консервативной партии и премьер-министра страны, говорится в сообщении телеканала Sky News."Министр транспорта Грант Шаппс объявил, что будет баллотироваться на пост лидера Консервативной партии", - сообщил телеканал.Шаппс стал последним консерватором, объявившим о своей кандидатуре на пост следующего премьер-министра.Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, 7 июля заявил об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.В пятницу бывший министр финансов Британии Риши Сунак официально заявил о выдвижении на пост нового лидера Консервативной партии и премьер-министра. Ранее газета Financial Times сообщала, что союзники Бориса Джонсона собираются помешать бывшему министру финансов Сунаку стать его преемником.Череда отставок в британском кабмине началась с ухода со своих должностей двух ключевых министров в правительстве Бориса Джонсона - глав минфина Риши Сунака и минздрава Саджида Джавида. После этого в отставку подавали заместители глав различных министерств, в том числе замминистра по делам женщин и равноправия Кеми Баденок.На прошлой неделе стало известно, что бывший замглавы британского МИД по делам Европы и США Кристофер Пинчер ранее устроил пьяный дебош в одном из лондонских клубов. Ряд политиков утверждал, что Джонсон назначил Пинчера на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов, хотя знал о его небезупречном прошлом. Джонсон выступил с извинениями и признал, что, "оглядываясь назад, он поступил неправильно", однако за признанием последовала череда отставок из-за недоверия премьеру.Менее чем за двое суток свои посты покинули около 50 сотрудников правительства, в том числе, руководители таких ключевых ведомств, как минфин и минздрав.

https://ria.ru/20220709/sunak-1801400344.html

https://ria.ru/20220708/otstavka-1801329272.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, отставка премьер-министра великобритании гордона брауна, великобритания