https://ria.ru/20230207/ministerstva-1850285368.html

Сунак объявил о создании четырех новых министерств

Сунак объявил о создании четырех новых министерств - РИА Новости, 07.02.2023

Сунак объявил о создании четырех новых министерств

Британский премьер-министр Риши Сунак в рамках министерских перестановок объявил о создании четырех новых министерств, в частности, отдельного министерства... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T14:11

2023-02-07T14:11

2023-02-07T15:22

риши сунак

великобритания

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Британский премьер-министр Риши Сунак в рамках министерских перестановок объявил о создании четырех новых министерств, в частности, отдельного министерства энергетической безопасности, говорится в заявлении британского правительства."Для того, чтобы все правительство было готово к выполнению задач, стоящих перед британским народом, премьер-министр с одобрения Его Величества Короля создал сегодня четыре новых министерства", - говорится в заявлении.В результате реформ министерство по вопросам энергетики, бизнеса и промышленности будет расформировано, и вместо него будет создано отдельное министерство энергетической безопасности и климатической нейтральности, его главой станет нынешний министр бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Грант Шаппс. Отмечается, что министерство энергетической безопасности будет заниматься долгосрочным энергоснабжением, снижением счетов на энергию и уровня инфляции. Эта мера "признает значительное влияние роста цен на домохозяйства по всей стране" и необходимость обеспечить больше энергии из отечественных ядерных и возобновляемых источников энергии на фоне конфликта на Украине, говорится в заявлении.Нынешний министр внешней торговли Великобритании Кеми Баденок возглавит новое объединенное министерство по вопросам бизнеса и торговли. Кроме того, министерство по вопросам цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта станет министерством культуры, СМИ и спорта, главой которого станет Люси Фрейзер. Вместе с этим Сунак объявил о создании нового департамента в правительстве – министерства науки, инноваций и технологий. Его возглавит Мишель Донелан, до этих пор она занимала пост министра по вопросам цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта.

https://ria.ru/20230207/sunak-1850205198.html

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риши сунак, великобритания, в мире, технологии, украина