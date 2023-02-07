14:11 07.02.2023 (обновлено: 15:22 07.02.2023)
Сунак объявил о создании четырех новых министерств
Премьер Британии Сунак объявил о создании четырех новых министерств
© AP Photo / Matt DunhamРиши Сунак
© AP Photo / Matt Dunham
Риши Сунак. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Британский премьер-министр Риши Сунак в рамках министерских перестановок объявил о создании четырех новых министерств, в частности, отдельного министерства энергетической безопасности, говорится в заявлении британского правительства.
"Для того, чтобы все правительство было готово к выполнению задач, стоящих перед британским народом, премьер-министр с одобрения Его Величества Короля создал сегодня четыре новых министерства", - говорится в заявлении.
В результате реформ министерство по вопросам энергетики, бизнеса и промышленности будет расформировано, и вместо него будет создано отдельное министерство энергетической безопасности и климатической нейтральности, его главой станет нынешний министр бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Грант Шаппс. Отмечается, что министерство энергетической безопасности будет заниматься долгосрочным энергоснабжением, снижением счетов на энергию и уровня инфляции. Эта мера "признает значительное влияние роста цен на домохозяйства по всей стране" и необходимость обеспечить больше энергии из отечественных ядерных и возобновляемых источников энергии на фоне конфликта на Украине, говорится в заявлении.
Нынешний министр внешней торговли Великобритании Кеми Баденок возглавит новое объединенное министерство по вопросам бизнеса и торговли. Кроме того, министерство по вопросам цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта станет министерством культуры, СМИ и спорта, главой которого станет Люси Фрейзер. Вместе с этим Сунак объявил о создании нового департамента в правительстве – министерства науки, инноваций и технологий. Его возглавит Мишель Донелан, до этих пор она занимала пост министра по вопросам цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта.