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Новые британцы в составе ВСУ не повлияют на расклад СВО, заявили в Госдуме - РИА Новости, 20.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:29 20.12.2024
https://ria.ru/20241220/svo-1990521535.html
Новые британцы в составе ВСУ не повлияют на расклад СВО, заявили в Госдуме
Новые британцы в составе ВСУ не повлияют на расклад СВО, заявили в Госдуме - РИА Новости, 20.12.2024
Новые британцы в составе ВСУ не повлияют на расклад СВО, заявили в Госдуме
Появление новых наемников из Британии в составе ВСУ не повлияет на расклад спецоперации, их и так более, чем достаточно, заявил РИА Новости первый зампред... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T19:29:00+03:00
2024-12-20T19:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
великобритания
россия
алексей журавлев
джон хили
тони радакин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Появление новых наемников из Британии в составе ВСУ не повлияет на расклад спецоперации, их и так более, чем достаточно, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина"). Ранее газета Times со ссылкой на неназванного чиновника сообщила, что официальные лица на Западе верят, что в случае дислокации на Украине британские инструкторы станут целью для российских ударов. "ВСУ тренируются в Великобритании, где их бывший главком призывает не беречь на фронте свои жизни, и получают английскую военную технику - разве можно быть сильнее втянутой в конфликт. Поэтому на расклад новые британцы в составе ВСУ, конечно, не повлияют, их и так более, чем достаточно", - сказал Журавлев. По мнению парламентария, странно каждый раз "вставать в стойку", когда появляются свежие сообщения о новых иностранных инструкторах на Украине, как будто не британские военные запускают по российской территории свои ракеты Storm Shadow, добавил он. По словам Журавлева, украинцы не умеют ни обнаружить цель, ни в принципе обращаться с такой сложной техникой, поэтому максимум - нажимают кнопку "пуск". Ранее издание Times со ссылкой на министра обороны страны Джона Хили сообщило, что Великобритания может отправить своих солдат на Украину для обучения ВСУ. По информации газеты, британский генерал Патрик Сандерс, когда еще занимал пост начальника генштаба сухопутных войск ВС Великобритании, настаивал на обучении украинских солдат на территории Украины с сентября прошлого года. Однако начальник штаба обороны Великобритании адмирал Тони Радакин посоветовал тогда министру обороны Гранту Шаппсу этого не делать. Издание Monde со ссылкой на источники сообщало, что Франция и Великобритания возобновили дискуссии о возможной отправке западных военных на Украину. По данным СМИ, Париж и Лондон не исключают, что могут возглавить коалицию по Украине. Президент Франции Эммануэль Макрон в феврале 2024 года заявлял, что не исключает возможности отправки войск на Украину, и объявлял о намерении собрать коалицию стран, готовых направлять туда военных инструкторов. Однако эта инициатива была прохладно встречена союзниками Франции по НАТО и, как сообщала газета Times, ее реализация, вероятно, была застопорена по политическим причинам. Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, целый ряд стран-участниц этого обсуждения сохранили "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241220/spetsoperatsiya-1989961549.html
https://ria.ru/20241217/ukraina-1989509660.html
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украина, великобритания, россия, алексей журавлев , джон хили, тони радакин, вооруженные силы украины, нато, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, Великобритания, Россия, Алексей Журавлев , Джон Хили, Тони Радакин, Вооруженные силы Украины, НАТО, Госдума РФ
Новые британцы в составе ВСУ не повлияют на расклад СВО, заявили в Госдуме

Депутат ГД Журавлев: новые британцы в составе ВСУ не повлияют на расклад СВО

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Появление новых наемников из Британии в составе ВСУ не повлияет на расклад спецоперации, их и так более, чем достаточно, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина").
Ранее газета Times со ссылкой на неназванного чиновника сообщила, что официальные лица на Западе верят, что в случае дислокации на Украине британские инструкторы станут целью для российских ударов.
Боец 102-го мотострелкового полка 150-й дивизии - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
"Кинули даже "Леопарды". Что устроили ВСУ на важном участке фронта
Вчера, 08:00
"ВСУ тренируются в Великобритании, где их бывший главком призывает не беречь на фронте свои жизни, и получают английскую военную технику - разве можно быть сильнее втянутой в конфликт. Поэтому на расклад новые британцы в составе ВСУ, конечно, не повлияют, их и так более, чем достаточно", - сказал Журавлев.
По мнению парламентария, странно каждый раз "вставать в стойку", когда появляются свежие сообщения о новых иностранных инструкторах на Украине, как будто не британские военные запускают по российской территории свои ракеты Storm Shadow, добавил он. По словам Журавлева, украинцы не умеют ни обнаружить цель, ни в принципе обращаться с такой сложной техникой, поэтому максимум - нажимают кнопку "пуск".
Ранее издание Times со ссылкой на министра обороны страны Джона Хили сообщило, что Великобритания может отправить своих солдат на Украину для обучения ВСУ. По информации газеты, британский генерал Патрик Сандерс, когда еще занимал пост начальника генштаба сухопутных войск ВС Великобритании, настаивал на обучении украинских солдат на территории Украины с сентября прошлого года. Однако начальник штаба обороны Великобритании адмирал Тони Радакин посоветовал тогда министру обороны Гранту Шаппсу этого не делать.
Владимир Зеленский и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
"Киев за это ответит". США собираются принять жесткое решение по Украине
17 декабря, 08:00
Издание Monde со ссылкой на источники сообщало, что Франция и Великобритания возобновили дискуссии о возможной отправке западных военных на Украину. По данным СМИ, Париж и Лондон не исключают, что могут возглавить коалицию по Украине.
Президент Франции Эммануэль Макрон в феврале 2024 года заявлял, что не исключает возможности отправки войск на Украину, и объявлял о намерении собрать коалицию стран, готовых направлять туда военных инструкторов. Однако эта инициатива была прохладно встречена союзниками Франции по НАТО и, как сообщала газета Times, ее реализация, вероятно, была застопорена по политическим причинам. Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, целый ряд стран-участниц этого обсуждения сохранили "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Работа артиллерийских расчетов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Курахово: что это за город и в чем его значение для СВО
19 декабря, 12:50
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВеликобританияРоссияАлексей ЖуравлевДжон ХилиТони РадакинВооруженные силы УкраиныНАТОГосдума РФ
 
 
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