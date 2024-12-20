https://ria.ru/20241220/svo-1990521535.html

Новые британцы в составе ВСУ не повлияют на расклад СВО, заявили в Госдуме

Новые британцы в составе ВСУ не повлияют на расклад СВО, заявили в Госдуме - РИА Новости, 20.12.2024

Новые британцы в составе ВСУ не повлияют на расклад СВО, заявили в Госдуме

Появление новых наемников из Британии в составе ВСУ не повлияет на расклад спецоперации, их и так более, чем достаточно, заявил РИА Новости первый зампред... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T19:29:00+03:00

2024-12-20T19:29:00+03:00

2024-12-20T19:29:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

великобритания

россия

алексей журавлев

джон хили

тони радакин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Появление новых наемников из Британии в составе ВСУ не повлияет на расклад спецоперации, их и так более, чем достаточно, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина"). Ранее газета Times со ссылкой на неназванного чиновника сообщила, что официальные лица на Западе верят, что в случае дислокации на Украине британские инструкторы станут целью для российских ударов. "ВСУ тренируются в Великобритании, где их бывший главком призывает не беречь на фронте свои жизни, и получают английскую военную технику - разве можно быть сильнее втянутой в конфликт. Поэтому на расклад новые британцы в составе ВСУ, конечно, не повлияют, их и так более, чем достаточно", - сказал Журавлев. По мнению парламентария, странно каждый раз "вставать в стойку", когда появляются свежие сообщения о новых иностранных инструкторах на Украине, как будто не британские военные запускают по российской территории свои ракеты Storm Shadow, добавил он. По словам Журавлева, украинцы не умеют ни обнаружить цель, ни в принципе обращаться с такой сложной техникой, поэтому максимум - нажимают кнопку "пуск". Ранее издание Times со ссылкой на министра обороны страны Джона Хили сообщило, что Великобритания может отправить своих солдат на Украину для обучения ВСУ. По информации газеты, британский генерал Патрик Сандерс, когда еще занимал пост начальника генштаба сухопутных войск ВС Великобритании, настаивал на обучении украинских солдат на территории Украины с сентября прошлого года. Однако начальник штаба обороны Великобритании адмирал Тони Радакин посоветовал тогда министру обороны Гранту Шаппсу этого не делать. Издание Monde со ссылкой на источники сообщало, что Франция и Великобритания возобновили дискуссии о возможной отправке западных военных на Украину. По данным СМИ, Париж и Лондон не исключают, что могут возглавить коалицию по Украине. Президент Франции Эммануэль Макрон в феврале 2024 года заявлял, что не исключает возможности отправки войск на Украину, и объявлял о намерении собрать коалицию стран, готовых направлять туда военных инструкторов. Однако эта инициатива была прохладно встречена союзниками Франции по НАТО и, как сообщала газета Times, ее реализация, вероятно, была застопорена по политическим причинам. Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, целый ряд стран-участниц этого обсуждения сохранили "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241220/spetsoperatsiya-1989961549.html

https://ria.ru/20241217/ukraina-1989509660.html

https://ria.ru/20241219/kurakhovo-1980950150.html

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