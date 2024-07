https://ria.ru/20240705/tori-1957546905.html

Британские тори отправлены на свалку истории

2024-07-05

На наших глазах творится история! Во всяком случае, так пафосно преподносят предварительные результаты своих выборов британские СМИ. Сразу стоит отметить, что пока речь идет об экзитполе, представленном социологами после закрытия избирательных участков. В Британии действует мажоритарная система, то есть подсчет ведется в 650 отдельных избирательных округах и будет продолжаться до середины дня пятницы, а в случае пересчетов — и до конца дня. Но в принципе экзитполы в Британии обычно довольно точные, а потому финальные результаты, скорее всего, будут отличаться на несколько депутатских кресел — в зависимости от исхода в наиболее спорных округах.Итак, уже понятно, что Лейбористская партия получает абсолютное большинство в парламенте, вполне сопоставимое с историческом рекордом, установленным под руководством Тони Блэра в 1997 году, когда она завоевала 418 мандатов. Потому интригой по состоянию на утро пятницы являлся вопрос, дотянет ли нынешний результат лейбористов до этой отметки или нет. Согласно экзитполу, они получают 410 из 650 депутатских кресел в палате общин. А это значит, что уже в пятницу лидер партии Кир Стармер будет объявлен новым премьер-министром Британии.А вот кто наверняка бьет все рекорды (точнее, антирекорды), так это Консервативная партия. Судя по прогнозу, она получает наихудший результат за всю свою двухвековую историю с момента создания партии в 1834 году! Пока что таким являлся результат 1906 года, когда тори завоевали 156 мест в палате общин. Если верить нынешнему экзитполу, партия Риши Сунака получает всего 131 мандат. И почти наверняка сразу после оглашения результатов перестанет быть партией Сунака, поскольку все ожидают его моментальной отставки в связи с таким позором.И здесь возникает еще одна проблема нынешних выборов: кто возглавит Консервативную партию, то есть станет официальным лидером оппозиции? Практически все потенциальные лидеры тори вплоть до окончания подсчета голосов находились в опасности. К утру пятницы было объявлено, что один из основных претендентов министр обороны Британии Грант Шаппс потерпел сокрушительное поражение от лейбориста в округе, который считался абсолютно безопасным для консерваторов. Этот безудержный борец против России чуть не разрыдался во время оглашения результатов голосования. Оказывается, русофобия не является решающим фактором, определяющим выбор британского избирателя.Интригой также являлся результат партии "Реформировать Соединенное Королевство" во главе с идеологом Brexit Найджелом Фараджем, в последний момент запрыгнувшим на подножку предвыборного поезда. Он стал настоящей головной болью для тори, и консервативная пресса в течение последних недель занималась исключительно тем, что пыталась изничтожить лидера "реформистов", представляя его чуть ли не в качестве "агента Кремля". Что Фарадж, кстати, мастерски использовал в своей кампании, откровенно издеваясь над критиками.Дошло до того, что газета Daily Mail, одна из немногих, до последнего сохранивших верность консерваторам, в день выборов вышла с броской первой полосой, на которой пыталась призвать голосовать не за тори, а против Фараджа (в Британии агитация в день выборов не запрещена). Но заголовок выглядел так, что в киосках он смотрелся скорее как призыв голосовать за лидера "реформистов". А потому Фарадж издевательски поблагодарил Mail за свою неожиданную рекламу. В итоге, несмотря на невероятную черную кампанию, развернувшуюся против него в мейнстримных медиа, политик уверенно выиграл выборы в своем округе, объявив начало "революции против истеблишмента". И судя по экзитполу, его партия претендует еще на несколько мандатов.Кстати, о мейнстримных СМИ. Те вновь проявили во всей красе свою особую "принципиальность". Речь в первую очередь о консервативных газетах, большинство из которых, понимая бесперспективность агитации за свою партию, переметнулись в лейбористский лагерь. Газеты империи Руперта Мердока (The Sun, The Times, The Sunday Times), традиционно призывавшие голосовать за консерваторов, в последний момент дружно поддержали Стармера. Чем лишний раз доказали, что для медиамагнатов деньги вовсе не пахнут. И лишь упомянутая Mail, Express и Telegraph сохранили верность консерваторам.А теперь, если отрешиться от медийного пафоса по поводу "исторических" результатов выборов, несколько слов о том, чего же ждать от нового правительства Британии. Кампания Стармера прошла под лозунгом "Перемены!" Но лейбористы, сосредоточившись на критике провалившихся консерваторов, старательно избегали конкретики относительно своих планов. Что дает повод предположить: вряд ли стоит ждать от новой власти каких-то кардинальных изменений.Уж точно это не касается внешней политики новой партии власти. Лейбористы подавили в своих рядах леваков, последовательно выступавших за мир, против войны на Украине и на Ближнем Востоке. Тех возглавлял бывший лидер партии Джереми Корбин, которого Стармер изжил из партии за пацифистские взгляды. И кстати, показательно, что Корбин, вынужденный идти на выборы как независимый кандидат, победил своего бывшего соратника по партии, что стало еще одним ударом по истеблишменту. В целом же Лейбористская партия наверняка продолжит курс предшественников на русофобию и эскалацию конфликта на Украине. Так что в этом смысле никаких "исторических изменений" ждать не приходится.Однако особенно показательным является низвержение консерваторов. Сейчас все газеты (включая консервативные) дружно хоронят нынешнюю элиту тори, справедливо возлагая вину за их падение на бывших лидеров — Дэвида Кэмерона, Лиз Трасс, Риши Сунака и особенно Бориса Джонсона. Им вспоминают все грехи, все ошибки, все скандалы последних лет. Но ни одна газета, ни один ведущий аналитик, ни один телеведущий не вспомнил об их личной ответственности за кровопролитие в разных частях планеты, особенно на Украине. Владимир Путин, выступая в Астане, в который раз напомнил о роли Лондона в срыве мирных договоренностей по урегулированию украинского кризиса. Но сами британцы, вспоминая авантюры своих низвергнутых правителей, об их ответственности за кровь на Украине стараются не вспоминать.А это значит, что и новые власти Лондона, скорее всего, не извлекут уроков из внешнеполитических ошибок и преступлений своих предшественников. Так что пафос по поводу "истории, творящейся на наших глазах", уже очень скоро развеется.

