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В Госдепе назвали Китай действующим субъектом конфликта на Украине - РИА Новости, 24.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:09 24.05.2024
https://ria.ru/20240524/gosdep-1948233853.html
В Госдепе назвали Китай действующим субъектом конфликта на Украине
В Госдепе назвали Китай действующим субъектом конфликта на Украине - РИА Новости, 24.05.2024
В Госдепе назвали Китай действующим субъектом конфликта на Украине
Китай из-за оказываемой России поддержки является действующим субъектом конфликта на Украине, это должно прекратиться, заявил в пятницу журналистам помощник... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T19:09
2024-05-24T19:09
в мире
китай
россия
украина
грант шаппс
энтони блинкен
специальная военная операция на украине
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ВАШИНГТОН, 24 мая - РИА Новости. Китай из-за оказываемой России поддержки является действующим субъектом конфликта на Украине, это должно прекратиться, заявил в пятницу журналистам помощник госсекретаря США по дела Европы и Евразии Джеймс О'Брайен. О"Брайен считает, что "Китай - действующее лицо" в ходе специальной военной операции России на Украине. "Без помощи Китая Россия не могла бы бить украинские города и атаковать гражданские объекты таким образом, как это происходит ", - сказал представитель госдепартамента США. Он подчеркнул: "наш посыл к Китаю заключается в том, что они должны прекратить это и они слышат нас", - сказал американский дипломат. Он указал, что озабоченности США разделяют союзники в Европе, для которых ситуация на Украине и косвенная вменяемая Китаю причастность к этому является "угрозой". Ранее на этой неделе глава минобороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что Лондон и Вашингтон якобы располагают "доказательствами" того, что Китай поставляет или намерен начать поставлять России вооружение для использования в конфликте на Украине. Глава госдепартамента США Энтони Блинкен до этого заявлял на слушаниях в конгрессе, что США не имеют данных о том, чтобы Китай поставлял оружие России для использования на Украине, как это, по его словам, делают Северная Корея и Иран, но обвинил Пекин в поддержке оборонно-промышленного сектора России. МИД КНР на обвинения Западных стран заявляет, что занимает справедливую и объективную позицию по ситуации на Украине, а также придерживается благоразумного и ответственного подхода к экспорту оружия и товарами двойного назначения в соответствии с законами и правилами.
https://ria.ru/20240426/knr-1942462573.html
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в мире, китай, россия, украина, грант шаппс, энтони блинкен
В мире, Китай, Россия, Украина, Грант Шаппс, Энтони Блинкен, Специальная военная операция на Украине
В Госдепе назвали Китай действующим субъектом конфликта на Украине

Госдеп: КНР является субъектом конфликта на Украине, это должно прекратиться

© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 24 мая - РИА Новости. Китай из-за оказываемой России поддержки является действующим субъектом конфликта на Украине, это должно прекратиться, заявил в пятницу журналистам помощник госсекретаря США по дела Европы и Евразии Джеймс О'Брайен.
О"Брайен считает, что "Китай - действующее лицо" в ходе специальной военной операции России на Украине.
Люди несут китайские национальные флаги - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
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26 апреля, 12:05
"Без помощи Китая Россия не могла бы бить украинские города и атаковать гражданские объекты таким образом, как это происходит ", - сказал представитель госдепартамента США. Он подчеркнул: "наш посыл к Китаю заключается в том, что они должны прекратить это и они слышат нас", - сказал американский дипломат.
Он указал, что озабоченности США разделяют союзники в Европе, для которых ситуация на Украине и косвенная вменяемая Китаю причастность к этому является "угрозой".
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Ранее на этой неделе глава минобороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что Лондон и Вашингтон якобы располагают "доказательствами" того, что Китай поставляет или намерен начать поставлять России вооружение для использования в конфликте на Украине. Глава госдепартамента США Энтони Блинкен до этого заявлял на слушаниях в конгрессе, что США не имеют данных о том, чтобы Китай поставлял оружие России для использования на Украине, как это, по его словам, делают Северная Корея и Иран, но обвинил Пекин в поддержке оборонно-промышленного сектора России.
МИД КНР на обвинения Западных стран заявляет, что занимает справедливую и объективную позицию по ситуации на Украине, а также придерживается благоразумного и ответственного подхода к экспорту оружия и товарами двойного назначения в соответствии с законами и правилами.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКитайРоссияУкраинаГрант ШаппсЭнтони Блинкен
 
 
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