https://ria.ru/20240524/gosdep-1948233853.html

В Госдепе назвали Китай действующим субъектом конфликта на Украине

В Госдепе назвали Китай действующим субъектом конфликта на Украине - РИА Новости, 24.05.2024

В Госдепе назвали Китай действующим субъектом конфликта на Украине

Китай из-за оказываемой России поддержки является действующим субъектом конфликта на Украине, это должно прекратиться, заявил в пятницу журналистам помощник... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T19:09

2024-05-24T19:09

2024-05-24T19:09

в мире

китай

россия

украина

грант шаппс

энтони блинкен

специальная военная операция на украине

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ВАШИНГТОН, 24 мая - РИА Новости. Китай из-за оказываемой России поддержки является действующим субъектом конфликта на Украине, это должно прекратиться, заявил в пятницу журналистам помощник госсекретаря США по дела Европы и Евразии Джеймс О'Брайен. О"Брайен считает, что "Китай - действующее лицо" в ходе специальной военной операции России на Украине. "Без помощи Китая Россия не могла бы бить украинские города и атаковать гражданские объекты таким образом, как это происходит ", - сказал представитель госдепартамента США. Он подчеркнул: "наш посыл к Китаю заключается в том, что они должны прекратить это и они слышат нас", - сказал американский дипломат. Он указал, что озабоченности США разделяют союзники в Европе, для которых ситуация на Украине и косвенная вменяемая Китаю причастность к этому является "угрозой". Ранее на этой неделе глава минобороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что Лондон и Вашингтон якобы располагают "доказательствами" того, что Китай поставляет или намерен начать поставлять России вооружение для использования в конфликте на Украине. Глава госдепартамента США Энтони Блинкен до этого заявлял на слушаниях в конгрессе, что США не имеют данных о том, чтобы Китай поставлял оружие России для использования на Украине, как это, по его словам, делают Северная Корея и Иран, но обвинил Пекин в поддержке оборонно-промышленного сектора России. МИД КНР на обвинения Западных стран заявляет, что занимает справедливую и объективную позицию по ситуации на Украине, а также придерживается благоразумного и ответственного подхода к экспорту оружия и товарами двойного назначения в соответствии с законами и правилами.

https://ria.ru/20240426/knr-1942462573.html

https://ria.ru/20240520/kitay-1947276389.html

https://ria.ru/20240523/kitay-1947966754.html

китай

россия

украина

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в мире, китай, россия, украина, грант шаппс, энтони блинкен