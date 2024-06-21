Генсек НАТО пригрозил Китаю санкциями за сотрудничество с Россией
Столтенберг: НАТО может рассмотреть санкции против Китая за поддержку России
© AP Photo / Virginia MayoГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
© AP Photo / Virginia Mayo
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 июн - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс в какой-то момент может рассмотреть санкции против Китая за поддержку России.
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"Союзники по НАТО в какой-то момент должны рассмотреть какие-то экономические санкции или ограничения, если Китай не откажется от поддержки России", - заявил Столтенберг в интервью CNN.
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По его словам, КНР "подпитывают" конфликт вокруг Украины.
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"Китай не может одновременно продолжать нормальные торговые отношения с европейскими союзниками НАТО и в то же время подпитывать самый серьезный конфликт в Европе со времен Второй мировой войны", - заявил генсек НАТО.
Ранее глава минобороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что Лондон и Вашингтон якобы располагают "доказательствами" того, что Китай поставляет или намерен начать поставлять России вооружение для использования в конфликте на Украине. Глава госдепартамента США Энтони Блинкен на слушаниях в конгрессе признавал, что США не имеют данных о поставках Китаем России оружия для использования на Украине. При этом он утверждал, что подобные поставки осуществляют Северная Корея и Иран, а КНР обвинил в поддержке оборонно-промышленного сектора РФ.
МИД КНР на обвинения западных стран заявлял, что занимает справедливую и объективную позицию по ситуации на Украине, а также придерживается благоразумного и ответственного подхода к экспорту оружия и товаров двойного назначения в соответствии с законами и правилами.