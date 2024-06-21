https://ria.ru/20240621/sanktsii-1954594367.html

Генсек НАТО пригрозил Китаю санкциями за сотрудничество с Россией

Генсек НАТО пригрозил Китаю санкциями за сотрудничество с Россией - РИА Новости, 21.06.2024

Генсек НАТО пригрозил Китаю санкциями за сотрудничество с Россией

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс в какой-то момент может рассмотреть санкции против Китая за поддержку России. РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T18:01

2024-06-21T18:01

2024-06-21T18:01

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ВАШИНГТОН, 21 июн - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс в какой-то момент может рассмотреть санкции против Китая за поддержку России. "Союзники по НАТО в какой-то момент должны рассмотреть какие-то экономические санкции или ограничения, если Китай не откажется от поддержки России", - заявил Столтенберг в интервью CNN. По его словам, КНР "подпитывают" конфликт вокруг Украины. "Китай не может одновременно продолжать нормальные торговые отношения с европейскими союзниками НАТО и в то же время подпитывать самый серьезный конфликт в Европе со времен Второй мировой войны", - заявил генсек НАТО. Ранее глава минобороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что Лондон и Вашингтон якобы располагают "доказательствами" того, что Китай поставляет или намерен начать поставлять России вооружение для использования в конфликте на Украине. Глава госдепартамента США Энтони Блинкен на слушаниях в конгрессе признавал, что США не имеют данных о поставках Китаем России оружия для использования на Украине. При этом он утверждал, что подобные поставки осуществляют Северная Корея и Иран, а КНР обвинил в поддержке оборонно-промышленного сектора РФ. МИД КНР на обвинения западных стран заявлял, что занимает справедливую и объективную позицию по ситуации на Украине, а также придерживается благоразумного и ответственного подхода к экспорту оружия и товаров двойного назначения в соответствии с законами и правилами.

https://ria.ru/20240620/vetnam-1954141529.html

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в мире, китай, россия, украина, йенс столтенберг, грант шаппс, энтони блинкен, нато