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Генсек НАТО пригрозил Китаю санкциями за сотрудничество с Россией - РИА Новости, 21.06.2024
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18:01 21.06.2024
https://ria.ru/20240621/sanktsii-1954594367.html
Генсек НАТО пригрозил Китаю санкциями за сотрудничество с Россией
Генсек НАТО пригрозил Китаю санкциями за сотрудничество с Россией - РИА Новости, 21.06.2024
Генсек НАТО пригрозил Китаю санкциями за сотрудничество с Россией
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс в какой-то момент может рассмотреть санкции против Китая за поддержку России. РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T18:01
2024-06-21T18:01
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ВАШИНГТОН, 21 июн - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс в какой-то момент может рассмотреть санкции против Китая за поддержку России. "Союзники по НАТО в какой-то момент должны рассмотреть какие-то экономические санкции или ограничения, если Китай не откажется от поддержки России", - заявил Столтенберг в интервью CNN. По его словам, КНР "подпитывают" конфликт вокруг Украины. "Китай не может одновременно продолжать нормальные торговые отношения с европейскими союзниками НАТО и в то же время подпитывать самый серьезный конфликт в Европе со времен Второй мировой войны", - заявил генсек НАТО. Ранее глава минобороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что Лондон и Вашингтон якобы располагают "доказательствами" того, что Китай поставляет или намерен начать поставлять России вооружение для использования в конфликте на Украине. Глава госдепартамента США Энтони Блинкен на слушаниях в конгрессе признавал, что США не имеют данных о поставках Китаем России оружия для использования на Украине. При этом он утверждал, что подобные поставки осуществляют Северная Корея и Иран, а КНР обвинил в поддержке оборонно-промышленного сектора РФ. МИД КНР на обвинения западных стран заявлял, что занимает справедливую и объективную позицию по ситуации на Украине, а также придерживается благоразумного и ответственного подхода к экспорту оружия и товаров двойного назначения в соответствии с законами и правилами.
https://ria.ru/20240620/vetnam-1954141529.html
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в мире, китай, россия, украина, йенс столтенберг, грант шаппс, энтони блинкен, нато
В мире, Китай, Россия, Украина, Йенс Столтенберг, Грант Шаппс, Энтони Блинкен, НАТО
Генсек НАТО пригрозил Китаю санкциями за сотрудничество с Россией

Столтенберг: НАТО может рассмотреть санкции против Китая за поддержку России

© AP Photo / Virginia MayoГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 июн - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс в какой-то момент может рассмотреть санкции против Китая за поддержку России.
«
"Союзники по НАТО в какой-то момент должны рассмотреть какие-то экономические санкции или ограничения, если Китай не откажется от поддержки России", - заявил Столтенберг в интервью CNN.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
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По его словам, КНР "подпитывают" конфликт вокруг Украины.
«
"Китай не может одновременно продолжать нормальные торговые отношения с европейскими союзниками НАТО и в то же время подпитывать самый серьезный конфликт в Европе со времен Второй мировой войны", - заявил генсек НАТО.
Ранее глава минобороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что Лондон и Вашингтон якобы располагают "доказательствами" того, что Китай поставляет или намерен начать поставлять России вооружение для использования в конфликте на Украине. Глава госдепартамента США Энтони Блинкен на слушаниях в конгрессе признавал, что США не имеют данных о поставках Китаем России оружия для использования на Украине. При этом он утверждал, что подобные поставки осуществляют Северная Корея и Иран, а КНР обвинил в поддержке оборонно-промышленного сектора РФ.
МИД КНР на обвинения западных стран заявлял, что занимает справедливую и объективную позицию по ситуации на Украине, а также придерживается благоразумного и ответственного подхода к экспорту оружия и товаров двойного назначения в соответствии с законами и правилами.
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