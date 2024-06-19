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Минобороны Британии назвало визит Путина в КНДР предупреждением Западу - РИА Новости, 19.06.2024
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18:23 19.06.2024
https://ria.ru/20240619/vizit-1954071349.html
Минобороны Британии назвало визит Путина в КНДР предупреждением Западу
Минобороны Британии назвало визит Путина в КНДР предупреждением Западу - РИА Новости, 19.06.2024
Минобороны Британии назвало визит Путина в КНДР предупреждением Западу
Глава минобороны Великобритания Грант Шаппс считает, что визит президента РФ Владимира Путина в КНДР следует рассматривать как предупреждение Западу. РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T18:23
2024-06-19T18:23
россия
пхеньян
великобритания
владимир путин
грант шаппс
в мире
визит путина в кндр
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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Глава минобороны Великобритания Грант Шаппс считает, что визит президента РФ Владимира Путина в КНДР следует рассматривать как предупреждение Западу. "Причудливые сцены визита Путина в Северную Корею следует принимать в качестве предупреждения. Новая ось тирании работает для подрыва наших свобод", - написал министр на своей странице в соцсети X. Так Шаппс прокомментировал кадры российского телеканала RT, показавшего парад в КНДР и празднования по случаю визита российского лидера. Глава британского минобороны заявил, что для "сдерживания" Москвы и Пхеньяна Лондон должен укреплять свои вооруженные силы. Путин находится в Пхеньяне с государственным двухдневным визитом. По итогам переговоров лидеры РФ и КНДР подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.
https://ria.ru/20240619/putin-1953912723.html
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россия, пхеньян, великобритания, владимир путин, грант шаппс, в мире, визит путина в кндр
Россия, Пхеньян, Великобритания, Владимир Путин, Грант Шаппс, В мире, Визит Путина в КНДР
Минобороны Британии назвало визит Путина в КНДР предупреждением Западу

Глава МО Британии Шаппс назвал визит Путина в КНДР предупреждением Западу

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын делают заявление для СМИ по итогам российско-корейских переговоров в Пхеньяне
Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын делают заявление для СМИ по итогам российско-корейских переговоров в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын делают заявление для СМИ по итогам российско-корейских переговоров в Пхеньяне
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Глава минобороны Великобритания Грант Шаппс считает, что визит президента РФ Владимира Путина в КНДР следует рассматривать как предупреждение Западу.
"Причудливые сцены визита Путина в Северную Корею следует принимать в качестве предупреждения. Новая ось тирании работает для подрыва наших свобод", - написал министр на своей странице в соцсети X. Так Шаппс прокомментировал кадры российского телеканала RT, показавшего парад в КНДР и празднования по случаю визита российского лидера.
Президент России Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын во время церемонии официальной встречи на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
"Это уже происходит". Чем Путин ответил врагам России и КНДР
Вчера, 12:39
Глава британского минобороны заявил, что для "сдерживания" Москвы и Пхеньяна Лондон должен укреплять свои вооруженные силы.
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Ким Чен Ын за рулем Aurus
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Вчера, 16:37
 
РоссияПхеньянВеликобританияВладимир ПутинГрант ШаппсВ миреВизит Путина в КНДР
 
 
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