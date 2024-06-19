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Минобороны Британии назвало визит Путина в КНДР предупреждением Западу
Минобороны Британии назвало визит Путина в КНДР предупреждением Западу - РИА Новости, 19.06.2024
Минобороны Британии назвало визит Путина в КНДР предупреждением Западу
Глава минобороны Великобритания Грант Шаппс считает, что визит президента РФ Владимира Путина в КНДР следует рассматривать как предупреждение Западу. РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T18:23
2024-06-19T18:23
2024-06-19T18:23
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владимир путин
грант шаппс
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визит путина в кндр
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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Глава минобороны Великобритания Грант Шаппс считает, что визит президента РФ Владимира Путина в КНДР следует рассматривать как предупреждение Западу. "Причудливые сцены визита Путина в Северную Корею следует принимать в качестве предупреждения. Новая ось тирании работает для подрыва наших свобод", - написал министр на своей странице в соцсети X. Так Шаппс прокомментировал кадры российского телеканала RT, показавшего парад в КНДР и празднования по случаю визита российского лидера. Глава британского минобороны заявил, что для "сдерживания" Москвы и Пхеньяна Лондон должен укреплять свои вооруженные силы. Путин находится в Пхеньяне с государственным двухдневным визитом. По итогам переговоров лидеры РФ и КНДР подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.
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россия, пхеньян, великобритания, владимир путин, грант шаппс, в мире, визит путина в кндр
Россия, Пхеньян, Великобритания, Владимир Путин, Грант Шаппс, В мире, Визит Путина в КНДР
Минобороны Британии назвало визит Путина в КНДР предупреждением Западу
Глава МО Британии Шаппс назвал визит Путина в КНДР предупреждением Западу