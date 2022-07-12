https://ria.ru/20220712/shapps-1801925178.html

Глава Минтранса Британии поддержал кандидатуру Сунака на должность премьера

Глава Минтранса Британии поддержал кандидатуру Сунака на должность премьера - РИА Новости, 12.07.2022

Глава Минтранса Британии поддержал кандидатуру Сунака на должность премьера

Глава минтранса Британии Грант Шаппс, который, по данным СМИ, снял свою кандидатуру на пост премьера, поддержал бывшего главу министерства финансов Риши Сунака... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T13:57

2022-07-12T13:57

2022-07-12T13:57

в мире

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великобритания

риши сунак

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Глава минтранса Британии Грант Шаппс, который, по данным СМИ, снял свою кандидатуру на пост премьера, поддержал бывшего главу министерства финансов Риши Сунака на эту должность.Местные СМИ, включая телеканал Sky News, сообщили, что Шаппс стал первым кандидатом на пост лидера консерваторов и премьера Британии, который снял свою кандидатуру."Большое спасибо моей команде за помощь с моим выдвижением на роль лидера в кратчайшие сроки. Среди многих прекрасных кандидатов я поговорил с Риши Сунаком, который, на мой взгляд, имеет навыки и опыт для руководства этой страной", - написал Шаппс в Twitter.В ночь на вторник Шаппс заявлял, что в случае избрания премьером страны хочет увеличить расходы на оборону до 3% ВВП.Глава руководящего комитета Консервативной партии Британии (так называемый "Комитет 1922") Грэм Брейди после заседания комитета в понедельник объявил, что первый раунд голосования среди парламентариев-консерваторов пройдет 13 июля. Официальная регистрация желающих начнется и завершится 12 июля.Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, 7 июля заявил об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.

https://ria.ru/20220711/dzhonson-1801706849.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, отставка премьер-министра великобритании гордона брауна, великобритания, риши сунак