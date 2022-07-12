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Глава Минтранса Британии поддержал кандидатуру Сунака на должность премьера - РИА Новости, 12.07.2022
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Глава Минтранса Британии поддержал кандидатуру Сунака на должность премьера
Глава Минтранса Британии поддержал кандидатуру Сунака на должность премьера - РИА Новости, 12.07.2022
Глава Минтранса Британии поддержал кандидатуру Сунака на должность премьера
Глава минтранса Британии Грант Шаппс, который, по данным СМИ, снял свою кандидатуру на пост премьера, поддержал бывшего главу министерства финансов Риши Сунака... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T13:57
2022-07-12T13:57
в мире
отставка премьер-министра великобритании гордона брауна
великобритания
риши сунак
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Глава минтранса Британии Грант Шаппс, который, по данным СМИ, снял свою кандидатуру на пост премьера, поддержал бывшего главу министерства финансов Риши Сунака на эту должность.Местные СМИ, включая телеканал Sky News, сообщили, что Шаппс стал первым кандидатом на пост лидера консерваторов и премьера Британии, который снял свою кандидатуру."Большое спасибо моей команде за помощь с моим выдвижением на роль лидера в кратчайшие сроки. Среди многих прекрасных кандидатов я поговорил с Риши Сунаком, который, на мой взгляд, имеет навыки и опыт для руководства этой страной", - написал Шаппс в Twitter.В ночь на вторник Шаппс заявлял, что в случае избрания премьером страны хочет увеличить расходы на оборону до 3% ВВП.Глава руководящего комитета Консервативной партии Британии (так называемый "Комитет 1922") Грэм Брейди после заседания комитета в понедельник объявил, что первый раунд голосования среди парламентариев-консерваторов пройдет 13 июля. Официальная регистрация желающих начнется и завершится 12 июля.Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, 7 июля заявил об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.
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в мире, отставка премьер-министра великобритании гордона брауна, великобритания, риши сунак
13:57 12.07.2022
 
Глава Минтранса Британии поддержал кандидатуру Сунака на должность премьера

Глава Минтранса Британии Грант Шаппс поддержал кандидатуру Сунака на должность премьера

© AP Photo / Justin TallisКанцлер казначейства Великобритании Риши Сунак
Канцлер казначейства Великобритании Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© AP Photo / Justin Tallis
Канцлер казначейства Великобритании Риши Сунак. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Глава минтранса Британии Грант Шаппс, который, по данным СМИ, снял свою кандидатуру на пост премьера, поддержал бывшего главу министерства финансов Риши Сунака на эту должность.
Местные СМИ, включая телеканал Sky News, сообщили, что Шаппс стал первым кандидатом на пост лидера консерваторов и премьера Британии, который снял свою кандидатуру.
"Большое спасибо моей команде за помощь с моим выдвижением на роль лидера в кратчайшие сроки. Среди многих прекрасных кандидатов я поговорил с Риши Сунаком, который, на мой взгляд, имеет навыки и опыт для руководства этой страной", - написал Шаппс в Twitter.
В ночь на вторник Шаппс заявлял, что в случае избрания премьером страны хочет увеличить расходы на оборону до 3% ВВП.
Флаг Великобритании - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
11 июля, 14:14
Джонсон рассказал о том, кого поддержит в гонке за пост премьера Британии
Глава руководящего комитета Консервативной партии Британии (так называемый "Комитет 1922") Грэм Брейди после заседания комитета в понедельник объявил, что первый раунд голосования среди парламентариев-консерваторов пройдет 13 июля. Официальная регистрация желающих начнется и завершится 12 июля.
Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, 7 июля заявил об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.
 
В миреОтставка премьер-министра Великобритании Гордона БраунаВеликобританияРиши Сунак
 
 
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