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Глава Минобороны Британии признал победу лейбористов на выборах - РИА Новости, 05.07.2024
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05:41 05.07.2024 (обновлено: 05:54 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/britaniya-1957542166.html
Глава Минобороны Британии признал победу лейбористов на выборах
Глава Минобороны Британии признал победу лейбористов на выборах - РИА Новости, 05.07.2024
Глава Минобороны Британии признал победу лейбористов на выборах
Глава Минобороны Британии Грант Шаппс заявил на выступлении, трансляцию которого приводит телеканал Sky News, что утром после выборов в стране будет... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T05:41
2024-07-05T05:54
в мире
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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Глава Минобороны Британии Грант Шаппс заявил на выступлении, трансляцию которого приводит телеканал Sky News, что утром после выборов в стране будет сформировано новое правительство, признав таким образом победу лейбористов."Ночью стало ясно, что утром у Британии будет новое правительство", — сказал он. Телеканал со ссылкой на избирком сообщал, что Шаппс, выдвигавшийся от партии консерваторов, потерял место в парламенте по итогам выборов, его обошел кандидат от лейбористов.По данным опроса, проведенного институтом Ipsos UK для Sky News, BBC и ITV News, правящие с 2010 года консерваторы терпят сокрушительное поражение на выборах, получив лишь 131 мандат из 650. Триумфатором могут стать лейбористы, которым опрос пророчит 410 мест в нижней палате парламента. Либеральные демократы идут третьими с 61 мандатом, что на 53 больше, чем до выборов. Парламентские выборы прошли в Британии 4 июля. Лидер партии, которая одержит победу, станет премьер-министром страны и сформирует новое правительство.
https://ria.ru/20240705/britaniya-1957530217.html
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в мире, грант шаппс, великобритания
В мире, Грант Шаппс, Великобритания
Глава Минобороны Британии признал победу лейбористов на выборах

Шаппс: ночью стало ясно, что утром у Британии будет новое правительство

© AP Photo / Kin CheungВыборы в Британии
Выборы в Британии - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© AP Photo / Kin Cheung
Выборы в Британии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Глава Минобороны Британии Грант Шаппс заявил на выступлении, трансляцию которого приводит телеканал Sky News, что утром после выборов в стране будет сформировано новое правительство, признав таким образом победу лейбористов.
"Ночью стало ясно, что утром у Британии будет новое правительство", — сказал он.
Выборы в Британии - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
Эксперт рассказал, к чему приведет победа лейбористов в Британии
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Телеканал со ссылкой на избирком сообщал, что Шаппс, выдвигавшийся от партии консерваторов, потерял место в парламенте по итогам выборов, его обошел кандидат от лейбористов.
По данным опроса, проведенного институтом Ipsos UK для Sky News, BBC и ITV News, правящие с 2010 года консерваторы терпят сокрушительное поражение на выборах, получив лишь 131 мандат из 650. Триумфатором могут стать лейбористы, которым опрос пророчит 410 мест в нижней палате парламента. Либеральные демократы идут третьими с 61 мандатом, что на 53 больше, чем до выборов.
© AP Photo / Kin CheungРезультаты экзит-полла на выборах в Британии
Результаты экзит-полла на выборах в Британии - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© AP Photo / Kin Cheung
Результаты экзит-полла на выборах в Британии
Парламентские выборы прошли в Британии 4 июля. Лидер партии, которая одержит победу, станет премьер-министром страны и сформирует новое правительство.
Выборы в Британии - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
Глава либеральных демократов Британии выразил надежду на перемены в стране
01:08
 
В миреГрант ШаппсВеликобритания
 
 
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