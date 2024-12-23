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Британские военные испытали "убийцу дронов" - РИА Новости, 23.12.2024
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16:46 23.12.2024
https://ria.ru/20241223/velikobritaniya-1990855847.html
Британские военные испытали "убийцу дронов"
Британские военные испытали "убийцу дронов" - РИА Новости, 23.12.2024
Британские военные испытали "убийцу дронов"
Вооруженные силы Великобритании впервые провели успешное испытание радиочастотного оружия направленной энергии (RFDEW), которое британское минобороны также... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T16:46:00+03:00
2024-12-23T16:46:00+03:00
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Вооруженные силы Великобритании впервые провели успешное испытание радиочастотного оружия направленной энергии (RFDEW), которое британское минобороны также называет "убийцей дронов", говорится в опубликованном в понедельник заявлении оборонного ведомства. "Британские солдаты успешно впервые испытали принципиально новое оружие, способное уничтожить рой дронов с помощью радиоволн дешевле, чем коробка (пирогов - ред.) минс пай", - сказано в заявлении. По утверждению минобороны, системы RFDEW способны на расстоянии до одного километра практически мгновенно нейтрализовать цели, а расходы на осуществление одного выстрела оцениваются в 10 пенсов. Уточняется, что оружие использует высокочастотные волны для нанесения критических повреждений электронным компонентам БПЛА. Таким образом, RFDEW отличается от лазерного оружия направленной энергии, такого как DragonFire, которое также может быть использовано против дронов. Радиочастотное оружие может применяться против целей как на суше, так и на море, сказано в тексте. В январе минобороны Великобритании сообщило об испытаниях лазерного оружия направленной энергии DragonFire. Позднее в марте были опубликованы кадры испытаний. Стоимость одного выстрела оценивается в 10 фунтов. Радиус поражения засекречен, однако в ведомстве заявляли, что комплекс представляет собой средство поражения целей в пределах прямой видимости, способное наносить удар "по любой видимой цели". В апреле ВМФ Британии сообщал, что к 2027 году система DragonFire впервые будет установлена на корабле. В мае экс-министр обороны страны Грант Шаппс заявил, что вести огонь из лазерного оружия станет возможно с шести кораблей. В марте издание Newsweek со ссылкой на данные британского министерства обороны сообщало, что у Лондона пока нет планов развертывать его на Украине. В апреле Шаппс не исключил передачу Украине лазерного оружия Dragonfire, заявив, что "оно не должно быть готово на 100%, чтобы Украина могла его получить". На прошлой неделе агентство УНИАН со ссылкой на командующего силами беспилотных систем ВСУ Вадима Сухаревского сообщило, что Киев якобы обладает лазерным оружием "Тризуб", способным сбивать самолеты.
https://ria.ru/20240623/oruzhie-1954867570.html
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в мире, украина, великобритания, лондон, грант шаппс, вооруженные силы украины, тризуб
В мире, Украина, Великобритания, Лондон, Грант Шаппс, Вооруженные силы Украины, Тризуб
Британские военные испытали "убийцу дронов"

Лондон заявил об успешном испытании "убийцы дронов", использующего радиочастоты

© Фото : Defence Imagery/LPhot Dan RosenbaumБританские военные
Британские военные - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© Фото : Defence Imagery/LPhot Dan Rosenbaum
Британские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Вооруженные силы Великобритании впервые провели успешное испытание радиочастотного оружия направленной энергии (RFDEW), которое британское минобороны также называет "убийцей дронов", говорится в опубликованном в понедельник заявлении оборонного ведомства.
«
"Британские солдаты успешно впервые испытали принципиально новое оружие, способное уничтожить рой дронов с помощью радиоволн дешевле, чем коробка (пирогов - ред.) минс пай", - сказано в заявлении.
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По утверждению минобороны, системы RFDEW способны на расстоянии до одного километра практически мгновенно нейтрализовать цели, а расходы на осуществление одного выстрела оцениваются в 10 пенсов.
Уточняется, что оружие использует высокочастотные волны для нанесения критических повреждений электронным компонентам БПЛА. Таким образом, RFDEW отличается от лазерного оружия направленной энергии, такого как DragonFire, которое также может быть использовано против дронов. Радиочастотное оружие может применяться против целей как на суше, так и на море, сказано в тексте.
В январе минобороны Великобритании сообщило об испытаниях лазерного оружия направленной энергии DragonFire. Позднее в марте были опубликованы кадры испытаний. Стоимость одного выстрела оценивается в 10 фунтов. Радиус поражения засекречен, однако в ведомстве заявляли, что комплекс представляет собой средство поражения целей в пределах прямой видимости, способное наносить удар "по любой видимой цели". В апреле ВМФ Британии сообщал, что к 2027 году система DragonFire впервые будет установлена на корабле. В мае экс-министр обороны страны Грант Шаппс заявил, что вести огонь из лазерного оружия станет возможно с шести кораблей.
В марте издание Newsweek со ссылкой на данные британского министерства обороны сообщало, что у Лондона пока нет планов развертывать его на Украине. В апреле Шаппс не исключил передачу Украине лазерного оружия Dragonfire, заявив, что "оно не должно быть готово на 100%, чтобы Украина могла его получить". На прошлой неделе агентство УНИАН со ссылкой на командующего силами беспилотных систем ВСУ Вадима Сухаревского сообщило, что Киев якобы обладает лазерным оружием "Тризуб", способным сбивать самолеты.
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