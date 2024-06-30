https://ria.ru/20240630/britaniya-1956500149.html
"Это позор". В Британии забили тревогу из-за ядерного инцидента
"Это позор". В Британии забили тревогу из-за ядерного инцидента - РИА Новости, 30.06.2024
"Это позор". В Британии забили тревогу из-за ядерного инцидента
Испытания сил ядерного сдерживания Британии в этом году закончились провалом, что создает существенные риски для безопасности Королевства, пишет The New Yorker. РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T19:45
2024-06-30T19:45
2024-06-30T19:45
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Испытания сил ядерного сдерживания Британии в этом году закончились провалом, что создает существенные риски для безопасности Королевства, пишет The New Yorker.В феврале с атомной подводной лодки HMS Vanguard произошел пуск межконтинентальной баллистической ракеты Trident II, способной нести ядерное оружие. На борту субмарины находился глава британского Минобороны Грант Шаппс и другие высокопоставленные офицеры. Испытания закончились провалом. В воздухе ускорители ракеты не сработали должным образом, она покинула подводную лодку, а затем просто упала рядом."Давайте не будем притворяться. Это позор", — заявил бывший первый морской лорд адмирал Алан Уэст, комментируя инцидент.Как отмечает издание, такое развитие событий было предсказуемо, поскольку ядерная инфраструктура страны устаревает. Подлодки, ракеты, боеголовки, испытательные комплексы, верфи и бункеры — все это постепенно нужно заменять и ремонтировать. Субмарина HMS Vanguard находится на вооружении уже 30 лет — на пять дольше, чем следует по регламенту, уточняется в публикации.По словам адмирала Уэста, система ядерного сдерживания Британии на данный момент очень уязвимая, это вызывает серьезную обеспокоенность.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, грант шаппс, великобритания
В мире, Грант Шаппс, Великобритания
"Это позор". В Британии забили тревогу из-за ядерного инцидента
Адмирал Уэст назвал позором испытания ядерной ракеты Trident II ВМС Британии
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости.
Испытания сил ядерного сдерживания Британии в этом году закончились провалом, что создает существенные риски для безопасности Королевства, пишет The New Yorker
.
В феврале с атомной подводной лодки HMS Vanguard произошел пуск межконтинентальной баллистической ракеты Trident II, способной нести ядерное оружие. На борту субмарины находился глава британского Минобороны Грант Шаппс
и другие высокопоставленные офицеры. Испытания закончились провалом. В воздухе ускорители ракеты не сработали должным образом, она покинула подводную лодку, а затем просто упала рядом.
"Давайте не будем притворяться. Это позор", — заявил бывший первый морской лорд адмирал Алан Уэст, комментируя инцидент.
Как отмечает издание, такое развитие событий было предсказуемо, поскольку ядерная инфраструктура страны устаревает. Подлодки, ракеты, боеголовки, испытательные комплексы, верфи и бункеры — все это постепенно нужно заменять и ремонтировать. Субмарина HMS Vanguard находится на вооружении уже 30 лет — на пять дольше, чем следует по регламенту, уточняется в публикации.
По словам адмирала Уэста, система ядерного сдерживания Британии на данный момент очень уязвимая, это вызывает серьезную обеспокоенность.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>