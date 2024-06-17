https://ria.ru/20240617/britaniya-1953353043.html

Министр обороны Британии оценил вероятность победы тори на выборах

Министр обороны Британии оценил вероятность победы тори на выборах - РИА Новости, 17.06.2024

Министр обороны Британии оценил вероятность победы тори на выборах

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс в эфире радиостанции Times Radio признал, что победа правящей Консервативной партии на всеобщих выборах 4 июля... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T10:54

2024-06-17T10:54

2024-06-17T10:55

в мире

великобритания

грант шаппс

найджел фарадж

риши сунак

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МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Министр обороны Великобритании Грант Шаппс в эфире радиостанции Times Radio признал, что победа правящей Консервативной партии на всеобщих выборах 4 июля является не самым вероятным исходом. "Победить на этих выборах возможно. Принимаю ли я, что это не самый вероятный исход? Как я и сказал, я реалист... Я считаю, что это реалистичная позиция, разве нет? Я живу в реальном мире, поэтому давайте не будем пытаться притворяться, что чёрное - это белое", - сказал он. Вместе с этим министр отметил, что результаты опросов, в которых консерваторы сильно уступают оппозиции, зачастую ошибаются и не отражают общественное мнение в полном объеме. Таким образом Шаппс указал, что тори всё ещё имеют шансы на победу. Ранее опрос компании Yougov показал, что правопопулистская партия Reform UK (ранее "Партия Brexit") Найджела Фараджа впервые обогнала консерваторов по популярности (19% против 18%). На первом месте с большим отрывом (37%) расположилась оппозиционная Лейбористская партия. До этого опрос компании Ipsos показал, что рейтинг правящих в Британии консерваторов опустился до рекордно низких с 1978 года 19%, в то время как находящиеся к ним в оппозиции лейбористы обгоняют их на 25%. Всеобщие выборы в парламент Британии пройдут 4 июля. В начале мая британский премьер Риши Сунак впервые признал, что находящаяся у власти Консервативная партия может потерпеть поражение на грядущих выборах. Заявление прозвучало после неудачи тори на местных выборах, в результате которых они потеряли почти половину мест в местных советах. Позднее премьер выразил уверенность в том, что у правящей партии консерваторов есть шансы на победу.

https://ria.ru/20240518/ukraina-1946849713.html

https://ria.ru/20240610/britaniya-1951766654.html

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в мире, великобритания, грант шаппс, найджел фарадж, риши сунак