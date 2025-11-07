Британец получил срок за якобы попытку работать со спецслужбами России

ЛОНДОН, 7 ноя - РИА Новости. Британский суд приговорил гражданина страны Говарда Майкла Филлипса к 7 годам тюрьмы за якобы попытку передать российской разведке данные о члене парламента и бывшем министре обороны Гранте Шаппсе, сообщает газета Independent.
"Житель Эссекса, который, по его словам, "мечтал стать похожим на Джеймса Бонда", был заключен в тюрьму на семь лет за попытку шпионажа в пользу, как он полагал, российских разведывательных служб", - передает издание.
Филлипс был задержан в мае 2024 года в Лондоне. В июле суд признал Филлипса виновным в нарушении закона о национальной безопасности из-за якобы связей с РФ. По версии обвинения, он пытался передать людям, представившимися сотрудниками Службы внешней разведки РФ, попавшие в его распоряжение личные данные Шаппса. Он также выполнял "логистические задачи", бронировал номер в гостинице, купил и настроил мобильный телефон якобы в интересах российской разведки.
Как сообщается, люди, выдавшие себя за сотрудников СВР, на самом деле были сотрудниками британской контрразведки МИ-5. В ходе встречи с Филлипсом они говорили с фальшивым русским акцентом и засняли встречу на скрытую камеру. Видеозапись встречи и стала ключевой уликой, показанной суду присяжных. Помимо данных о бывшем министре обороны, с которым Филлипс якобы знаком лично, он передал на цифровом накопителе текст о том, чем он мог бы быть полезен "российской разведке".
На данный шаг 65-летний бывший банковский специалист по банкротствам пошел из-за якобы финансовых трудностей на пенсии. Как сообщалось ранее, личные сбережения Филлипса закончились в 2023 году, а поиски работы не увенчались успехом. После этого он пытался предложить услуги по консультированию политикам и знаменитостям, а также якобы направил письма с предложением передать информацию о Шаппсе в посольства РФ, Ирана и Китая. Сам Филлипс в свое оправдание заявлял, что не действовал против Лондона и якобы хотел "заманить российских шпионов в ловушку".
В посольстве России в Лондоне заявили, что Великобритания не направляла официальных уведомлений российскому диппредставительству по поводу задержанного британца.