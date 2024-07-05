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Глава Минобороны Британии потерял место в парламенте, пишут СМИ
Глава Минобороны Британии потерял место в парламенте, пишут СМИ - РИА Новости, 05.07.2024
Глава Минобороны Британии потерял место в парламенте, пишут СМИ
Глава минобороны Великобритании Грант Шаппс потерял место в парламенте по итогам выборов, его обошел кандидат от лейбористов, сообщает телеканал Sky News со... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T05:21
2024-07-05T05:21
2024-07-05T05:21
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великобритания
грант шаппс
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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Глава минобороны Великобритании Грант Шаппс потерял место в парламенте по итогам выборов, его обошел кандидат от лейбористов, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на данные избиркома. По данным телеканала, Шаппс, выдвигавшийся от партии консерваторов, набрал 16 тысяч голосов в своем избирательном округе. Его основной соперник от партии лейбористов Эндрю Льюин, однако, одержал победу, набрав почти 20 тысяч голосов.
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в мире, великобритания, грант шаппс
В мире, Великобритания, Грант Шаппс
Глава Минобороны Британии потерял место в парламенте, пишут СМИ
Sky News: глава Минобороны Британии Шаппс потерял место в парламенте