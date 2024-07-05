Рейтинг@Mail.ru
Глава Минобороны Британии потерял место в парламенте, пишут СМИ - РИА Новости, 05.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:21 05.07.2024
https://ria.ru/20240705/britaniya-1957540962.html
Глава Минобороны Британии потерял место в парламенте, пишут СМИ
Глава Минобороны Британии потерял место в парламенте, пишут СМИ - РИА Новости, 05.07.2024
Глава Минобороны Британии потерял место в парламенте, пишут СМИ
Глава минобороны Великобритании Грант Шаппс потерял место в парламенте по итогам выборов, его обошел кандидат от лейбористов, сообщает телеканал Sky News со... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T05:21
2024-07-05T05:21
в мире
великобритания
грант шаппс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893350961_742:122:2372:1039_1920x0_80_0_0_917fb864d1ca36438f146de33dc42a50.jpg
МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Глава минобороны Великобритании Грант Шаппс потерял место в парламенте по итогам выборов, его обошел кандидат от лейбористов, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на данные избиркома. По данным телеканала, Шаппс, выдвигавшийся от партии консерваторов, набрал 16 тысяч голосов в своем избирательном округе. Его основной соперник от партии лейбористов Эндрю Льюин, однако, одержал победу, набрав почти 20 тысяч голосов.
https://ria.ru/20240704/vybory-1956787932.html
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893350961_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_692802c964ec57ebf6762c1a0fad9ad8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, грант шаппс
В мире, Великобритания, Грант Шаппс
Глава Минобороны Британии потерял место в парламенте, пишут СМИ

Sky News: глава Минобороны Британии Шаппс потерял место в парламенте

© AP Photo / Kirsty WigglesworthГрант Шаппс
Грант Шаппс - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Грант Шаппс. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Глава минобороны Великобритании Грант Шаппс потерял место в парламенте по итогам выборов, его обошел кандидат от лейбористов, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на данные избиркома.
По данным телеканала, Шаппс, выдвигавшийся от партии консерваторов, набрал 16 тысяч голосов в своем избирательном округе. Его основной соперник от партии лейбористов Эндрю Льюин, однако, одержал победу, набрав почти 20 тысяч голосов.
Здание Парламента в Лондоне, Великобритания - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
Процедура выборов в парламент Великобритании
Вчера, 00:21
 
В миреВеликобританияГрант Шаппс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала