https://ria.ru/20240705/britaniya-1957540962.html

Глава Минобороны Британии потерял место в парламенте, пишут СМИ

Глава Минобороны Британии потерял место в парламенте, пишут СМИ - РИА Новости, 05.07.2024

Глава Минобороны Британии потерял место в парламенте, пишут СМИ

Глава минобороны Великобритании Грант Шаппс потерял место в парламенте по итогам выборов, его обошел кандидат от лейбористов, сообщает телеканал Sky News со... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T05:21

2024-07-05T05:21

2024-07-05T05:21

в мире

великобритания

грант шаппс

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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Глава минобороны Великобритании Грант Шаппс потерял место в парламенте по итогам выборов, его обошел кандидат от лейбористов, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на данные избиркома. По данным телеканала, Шаппс, выдвигавшийся от партии консерваторов, набрал 16 тысяч голосов в своем избирательном округе. Его основной соперник от партии лейбористов Эндрю Льюин, однако, одержал победу, набрав почти 20 тысяч голосов.

https://ria.ru/20240704/vybory-1956787932.html

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в мире, великобритания, грант шаппс