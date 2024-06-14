https://ria.ru/20240614/ukraina-1952974274.html

Британия выступила против ограничений Украине по переданному оружию

Британия выступила против ограничений Украине по переданному оружию - РИА Новости, 14.06.2024

Британия выступила против ограничений Украине по переданному оружию

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс выступил против ограничений для Украины в использовании переданного ей вооружения. РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T17:44

2024-06-14T17:44

2024-06-14T17:44

специальная военная операция на украине

в мире

украина

великобритания

грант шаппс

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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Министр обороны Великобритании Грант Шаппс выступил против ограничений для Украины в использовании переданного ей вооружения. "Мы очень проактивны в передаче Украине вооружения, однако мы не можем делать это, а потом связывать Украине руки за спиной в плане того, как она использует это вооружение", - сказал министр в видеообращении, опубликованном на его странице в соцсети X.

https://ria.ru/20240614/pobeda-1952710621.html

украина

великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, великобритания, грант шаппс