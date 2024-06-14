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Британия выступила против ограничений Украине по переданному оружию - РИА Новости, 14.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:44 14.06.2024
https://ria.ru/20240614/ukraina-1952974274.html
Британия выступила против ограничений Украине по переданному оружию
Британия выступила против ограничений Украине по переданному оружию - РИА Новости, 14.06.2024
Британия выступила против ограничений Украине по переданному оружию
Министр обороны Великобритании Грант Шаппс выступил против ограничений для Украины в использовании переданного ей вооружения. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T17:44
2024-06-14T17:44
специальная военная операция на украине
в мире
украина
великобритания
грант шаппс
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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Министр обороны Великобритании Грант Шаппс выступил против ограничений для Украины в использовании переданного ей вооружения. "Мы очень проактивны в передаче Украине вооружения, однако мы не можем делать это, а потом связывать Украине руки за спиной в плане того, как она использует это вооружение", - сказал министр в видеообращении, опубликованном на его странице в соцсети X.
https://ria.ru/20240614/pobeda-1952710621.html
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в мире, украина, великобритания, грант шаппс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Великобритания, Грант Шаппс
Британия выступила против ограничений Украине по переданному оружию

Минобороны Британии выступило против ограничений Украине по переданному оружию

© AP Photo / Alastair GrantОбучение украинских военных
Обучение украинских военных - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© AP Photo / Alastair Grant
Обучение украинских военных. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Министр обороны Великобритании Грант Шаппс выступил против ограничений для Украины в использовании переданного ей вооружения.
"Мы очень проактивны в передаче Украине вооружения, однако мы не можем делать это, а потом связывать Украине руки за спиной в плане того, как она использует это вооружение", - сказал министр в видеообращении, опубликованном на его странице в соцсети X.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВеликобританияГрант Шаппс
 
 
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