https://ria.ru/20240614/ukraina-1952974274.html
Британия выступила против ограничений Украине по переданному оружию
Британия выступила против ограничений Украине по переданному оружию - РИА Новости, 14.06.2024
Британия выступила против ограничений Украине по переданному оружию
Министр обороны Великобритании Грант Шаппс выступил против ограничений для Украины в использовании переданного ей вооружения. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T17:44
2024-06-14T17:44
2024-06-14T17:44
специальная военная операция на украине
в мире
украина
великобритания
грант шаппс
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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Министр обороны Великобритании Грант Шаппс выступил против ограничений для Украины в использовании переданного ей вооружения. "Мы очень проактивны в передаче Украине вооружения, однако мы не можем делать это, а потом связывать Украине руки за спиной в плане того, как она использует это вооружение", - сказал министр в видеообращении, опубликованном на его странице в соцсети X.
https://ria.ru/20240614/pobeda-1952710621.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, великобритания, грант шаппс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Великобритания, Грант Шаппс
Британия выступила против ограничений Украине по переданному оружию
Минобороны Британии выступило против ограничений Украине по переданному оружию