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СМИ: в Британии мужчину признали виновным якобы в шпионаже в пользу России - РИА Новости, 22.07.2025
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18:00 22.07.2025
https://ria.ru/20250722/sud-2030689865.html
СМИ: в Британии мужчину признали виновным якобы в шпионаже в пользу России
СМИ: в Британии мужчину признали виновным якобы в шпионаже в пользу России - РИА Новости, 22.07.2025
СМИ: в Британии мужчину признали виновным якобы в шпионаже в пользу России
Британский суд признал гражданина страны Говарда Майкла Филлипса виновным в попытке якобы передать российской разведке данные о члене парламента и бывшем... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T18:00:00+03:00
2025-07-22T18:00:00+03:00
в мире
россия
лондон
иран
грант шаппс
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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ЛОНДОН, 22 июл - РИА Новости. Британский суд признал гражданина страны Говарда Майкла Филлипса виновным в попытке якобы передать российской разведке данные о члене парламента и бывшем министре обороны Гранте Шаппсе, сообщает телеканал Sky. Филлипс обвинялся в нарушении закона о национальной безопасности из-за якобы связей с РФ. По версии обвинения, он пытался передать людям, представившимися сотрудниками Службы внешней разведки РФ, попавшие в его распоряжение личные данные Шаппса. Он также выполнял логистические задачи, бронировал номер в гостинице, купил и настроил мобильный телефон якобы в интересах российской разведки. "(Филлипсу - ред.) грозит тюремное заключение после того, как он был признан виновным в добровольной попытке шпионажа в пользу России", - передает телеканал. Как сообщается, люди, выдавшие себя за сотрудников СВР, на самом деле были сотрудниками британской контрразведки МИ-5. В ходе встречи с Филлипсом они говорили с фальшивым русским акцентом и засняли встречу на скрытую камеру. Видеозапись встречи и стала ключевой уликой, показанной суду присяжных. Помимо данных о бывшем министре обороны, с которым Филлипс якобы знаком лично, он передал на цифровом накопителе текст о том, чем он мог бы быть полезен "российской разведке". На данный шаг 65-летний бывший банковский специалист по банкротствам пошел из-за якобы финансовых трудностей на пенсии. Как сообщалось ранее, личные сбережения Филлипса закончились в 2023 году, а поиски работы не увенчались успехом. После этого он пытался предложить услуги по консультированию политикам и знаменитостям, а также якобы направил письма с предложением передать информацию о Шаппсе в посольства РФ, Ирана и Китая. Сам Филлипс в свое оправдание заявлял, что не действовал против Лондона и якобы хотел "заманить российских шпионов в ловушку". Филлипс был задержан в мае 2024 года в Лондоне. В октябре того же года житель города Харлоу предстал перед центральным уголовным суда Олд-бейли, где не признал вину в нарушении закона о национальной безопасности из-за якобы связей с РФ. Суд начался 7 июля. Ожидается, что процесс займет несколько недель. В посольстве России в Лондоне заявили, что Великобритания не направляла официальных уведомлений российскому диппредставительству по поводу задержанного британца.
https://ria.ru/20250518/shpion-2017683858.html
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в мире, россия, лондон, иран, грант шаппс, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Россия, Лондон, Иран, Грант Шаппс, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
СМИ: в Британии мужчину признали виновным якобы в шпионаже в пользу России

Sky: суд признал гражданина Британии виновным в попытке шпионажа в пользу РФ

© AP Photo / Frank AugsteinФлаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© AP Photo / Frank Augstein
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне. Архивное фото
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ЛОНДОН, 22 июл - РИА Новости. Британский суд признал гражданина страны Говарда Майкла Филлипса виновным в попытке якобы передать российской разведке данные о члене парламента и бывшем министре обороны Гранте Шаппсе, сообщает телеканал Sky.
Филлипс обвинялся в нарушении закона о национальной безопасности из-за якобы связей с РФ. По версии обвинения, он пытался передать людям, представившимися сотрудниками Службы внешней разведки РФ, попавшие в его распоряжение личные данные Шаппса. Он также выполнял логистические задачи, бронировал номер в гостинице, купил и настроил мобильный телефон якобы в интересах российской разведки.
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"(Филлипсу - ред.) грозит тюремное заключение после того, как он был признан виновным в добровольной попытке шпионажа в пользу России", - передает телеканал.
Как сообщается, люди, выдавшие себя за сотрудников СВР, на самом деле были сотрудниками британской контрразведки МИ-5. В ходе встречи с Филлипсом они говорили с фальшивым русским акцентом и засняли встречу на скрытую камеру. Видеозапись встречи и стала ключевой уликой, показанной суду присяжных. Помимо данных о бывшем министре обороны, с которым Филлипс якобы знаком лично, он передал на цифровом накопителе текст о том, чем он мог бы быть полезен "российской разведке".
На данный шаг 65-летний бывший банковский специалист по банкротствам пошел из-за якобы финансовых трудностей на пенсии. Как сообщалось ранее, личные сбережения Филлипса закончились в 2023 году, а поиски работы не увенчались успехом. После этого он пытался предложить услуги по консультированию политикам и знаменитостям, а также якобы направил письма с предложением передать информацию о Шаппсе в посольства РФ, Ирана и Китая. Сам Филлипс в свое оправдание заявлял, что не действовал против Лондона и якобы хотел "заманить российских шпионов в ловушку".
Филлипс был задержан в мае 2024 года в Лондоне. В октябре того же года житель города Харлоу предстал перед центральным уголовным суда Олд-бейли, где не признал вину в нарушении закона о национальной безопасности из-за якобы связей с РФ.
Суд начался 7 июля. Ожидается, что процесс займет несколько недель.
В посольстве России в Лондоне заявили, что Великобритания не направляла официальных уведомлений российскому диппредставительству по поводу задержанного британца.
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