https://ria.ru/20250722/sud-2030689865.html

СМИ: в Британии мужчину признали виновным якобы в шпионаже в пользу России

СМИ: в Британии мужчину признали виновным якобы в шпионаже в пользу России - РИА Новости, 22.07.2025

СМИ: в Британии мужчину признали виновным якобы в шпионаже в пользу России

Британский суд признал гражданина страны Говарда Майкла Филлипса виновным в попытке якобы передать российской разведке данные о члене парламента и бывшем... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T18:00:00+03:00

2025-07-22T18:00:00+03:00

2025-07-22T18:00:00+03:00

в мире

россия

лондон

иран

грант шаппс

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2012889722_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_388206115bf5fb9214590781d806c48f.jpg

ЛОНДОН, 22 июл - РИА Новости. Британский суд признал гражданина страны Говарда Майкла Филлипса виновным в попытке якобы передать российской разведке данные о члене парламента и бывшем министре обороны Гранте Шаппсе, сообщает телеканал Sky. Филлипс обвинялся в нарушении закона о национальной безопасности из-за якобы связей с РФ. По версии обвинения, он пытался передать людям, представившимися сотрудниками Службы внешней разведки РФ, попавшие в его распоряжение личные данные Шаппса. Он также выполнял логистические задачи, бронировал номер в гостинице, купил и настроил мобильный телефон якобы в интересах российской разведки. "(Филлипсу - ред.) грозит тюремное заключение после того, как он был признан виновным в добровольной попытке шпионажа в пользу России", - передает телеканал. Как сообщается, люди, выдавшие себя за сотрудников СВР, на самом деле были сотрудниками британской контрразведки МИ-5. В ходе встречи с Филлипсом они говорили с фальшивым русским акцентом и засняли встречу на скрытую камеру. Видеозапись встречи и стала ключевой уликой, показанной суду присяжных. Помимо данных о бывшем министре обороны, с которым Филлипс якобы знаком лично, он передал на цифровом накопителе текст о том, чем он мог бы быть полезен "российской разведке". На данный шаг 65-летний бывший банковский специалист по банкротствам пошел из-за якобы финансовых трудностей на пенсии. Как сообщалось ранее, личные сбережения Филлипса закончились в 2023 году, а поиски работы не увенчались успехом. После этого он пытался предложить услуги по консультированию политикам и знаменитостям, а также якобы направил письма с предложением передать информацию о Шаппсе в посольства РФ, Ирана и Китая. Сам Филлипс в свое оправдание заявлял, что не действовал против Лондона и якобы хотел "заманить российских шпионов в ловушку". Филлипс был задержан в мае 2024 года в Лондоне. В октябре того же года житель города Харлоу предстал перед центральным уголовным суда Олд-бейли, где не признал вину в нарушении закона о национальной безопасности из-за якобы связей с РФ. Суд начался 7 июля. Ожидается, что процесс займет несколько недель. В посольстве России в Лондоне заявили, что Великобритания не направляла официальных уведомлений российскому диппредставительству по поводу задержанного британца.

https://ria.ru/20250518/shpion-2017683858.html

https://ria.ru/20250512/london-2016583203.html

россия

лондон

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, лондон, иран, грант шаппс, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)