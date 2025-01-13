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Британский эксперт рассказал о последствиях размещения войск на Украине - РИА Новости, 13.01.2025
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16:58 13.01.2025
https://ria.ru/20250113/voyska-1993507531.html
Британский эксперт рассказал о последствиях размещения войск на Украине
Британский эксперт рассказал о последствиях размещения войск на Украине - РИА Новости, 13.01.2025
Британский эксперт рассказал о последствиях размещения войск на Украине
Если Великобритания решится разместить свои войска на территории Украины после завершения конфликта, то это может обернуться дорогостоящим провалом и унижением, РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T16:58:00+03:00
2025-01-13T16:58:00+03:00
в мире
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россия
кир стармер
владимир зеленский
грант шаппс
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Если Великобритания решится разместить свои войска на территории Украины после завершения конфликта, то это может обернуться дорогостоящим провалом и унижением, считает британский военный эксперт Николас Драммон. Раннее агентство Блумберг, ссылаясь на утверждения Владимира Зеленского, передавало, что Стармер намерен в ближайшие недели посетить Украину для обсуждения возможного размещения там так называемого миротворческого контингента после завершения конфликта. "Мы обладаем привычкой брать не себя неконкретные обязательства, не задумываясь о долгосрочных последствиях и финале. Последнее, что нам нужно, это дорогостоящее развертывание, оканчивающееся провалом и унижением", - заявил эксперт в интервью газете Express. По его словам, оказавшись посредине, даже если непростое перемирие будет достигнуто, Британия рискует оказаться напрямую вовлеченной в конфликт, чего она не может себе позволить. "Поскольку мы вряд ли станем тем государством, которое станет посредником в заключении мирного соглашения, тем более такого, которое приняла бы Россия, то, возможно, будет лучше не вмешиваться. (Избранный президент США Дональд - ред.) Трамп сказал, что он добьется заключения сделки. Хорошо, тогда пусть США предоставят буферные силы", - отметил Драммон. Вместо размещения британских войск на Украине, которое может потенциально привести к эскалации, нужно заниматься модернизацией вооруженных сил Соединенного Королевства, считает эксперт. Ранее два бывших министра обороны Великобритании Грант Шаппс и Гэвин Уильямсон на фоне предстоящего визита британского премьера Кира Стармера в Киев призвали к отправке британских войск на Украину в качестве миротворческих сил после завершения конфликта. Агентство Рейтер передавало со ссылкой на неназванное европейское должностное лицо, что в Евросоюзе нет консенсуса относительно отправки иностранных войск на Украину после завершения конфликта, в связи с чем рассматривается возможность создания коалиции из пяти-восьми стран по этому вопросу. По данным агентства, костяк этих сил могут сформировать крупные страны Европы, например, Франция, Германия, Италия, Польша и Британия, и для этих целей потребуется порядка 100 тысяч военных. Издание Monde со ссылкой на источники сообщало, что Франция и Великобритания возобновили дискуссии о возможной отправке западных военных на Украину. По данным СМИ, Париж и Лондон не исключают, что могут возглавить коалицию по Украине. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта.
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в мире, украина, великобритания, россия, кир стармер, владимир зеленский, грант шаппс, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Украина, Великобритания, Россия, Кир Стармер, Владимир Зеленский, Грант Шаппс, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Британский эксперт рассказал о последствиях размещения войск на Украине

Военный специалист Драммон: отправка войск на Украину может обернуться провалом

© AP Photo / Sergei GritsПушка британского танка Challenger 2 на фоне британского флага
Пушка британского танка Challenger 2 на фоне британского флага - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© AP Photo / Sergei Grits
Пушка британского танка Challenger 2 на фоне британского флага. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Если Великобритания решится разместить свои войска на территории Украины после завершения конфликта, то это может обернуться дорогостоящим провалом и унижением, считает британский военный эксперт Николас Драммон.
Раннее агентство Блумберг, ссылаясь на утверждения Владимира Зеленского, передавало, что Стармер намерен в ближайшие недели посетить Украину для обсуждения возможного размещения там так называемого миротворческого контингента после завершения конфликта.
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"Мы обладаем привычкой брать не себя неконкретные обязательства, не задумываясь о долгосрочных последствиях и финале. Последнее, что нам нужно, это дорогостоящее развертывание, оканчивающееся провалом и унижением", - заявил эксперт в интервью газете Express.
По его словам, оказавшись посредине, даже если непростое перемирие будет достигнуто, Британия рискует оказаться напрямую вовлеченной в конфликт, чего она не может себе позволить.
«
"Поскольку мы вряд ли станем тем государством, которое станет посредником в заключении мирного соглашения, тем более такого, которое приняла бы Россия, то, возможно, будет лучше не вмешиваться. (Избранный президент США Дональд - ред.) Трамп сказал, что он добьется заключения сделки. Хорошо, тогда пусть США предоставят буферные силы", - отметил Драммон.
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Вместо размещения британских войск на Украине, которое может потенциально привести к эскалации, нужно заниматься модернизацией вооруженных сил Соединенного Королевства, считает эксперт.
Ранее два бывших министра обороны Великобритании Грант Шаппс и Гэвин Уильямсон на фоне предстоящего визита британского премьера Кира Стармера в Киев призвали к отправке британских войск на Украину в качестве миротворческих сил после завершения конфликта.
Агентство Рейтер передавало со ссылкой на неназванное европейское должностное лицо, что в Евросоюзе нет консенсуса относительно отправки иностранных войск на Украину после завершения конфликта, в связи с чем рассматривается возможность создания коалиции из пяти-восьми стран по этому вопросу. По данным агентства, костяк этих сил могут сформировать крупные страны Европы, например, Франция, Германия, Италия, Польша и Британия, и для этих целей потребуется порядка 100 тысяч военных.
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Издание Monde со ссылкой на источники сообщало, что Франция и Великобритания возобновили дискуссии о возможной отправке западных военных на Украину. По данным СМИ, Париж и Лондон не исключают, что могут возглавить коалицию по Украине.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта.
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