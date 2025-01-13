Британский эксперт рассказал о последствиях размещения войск на Украине
Военный специалист Драммон: отправка войск на Украину может обернуться провалом
© AP Photo / Sergei GritsПушка британского танка Challenger 2 на фоне британского флага
© AP Photo / Sergei Grits
Пушка британского танка Challenger 2 на фоне британского флага. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Если Великобритания решится разместить свои войска на территории Украины после завершения конфликта, то это может обернуться дорогостоящим провалом и унижением, считает британский военный эксперт Николас Драммон.
Раннее агентство Блумберг, ссылаясь на утверждения Владимира Зеленского, передавало, что Стармер намерен в ближайшие недели посетить Украину для обсуждения возможного размещения там так называемого миротворческого контингента после завершения конфликта.
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"Мы обладаем привычкой брать не себя неконкретные обязательства, не задумываясь о долгосрочных последствиях и финале. Последнее, что нам нужно, это дорогостоящее развертывание, оканчивающееся провалом и унижением", - заявил эксперт в интервью газете Express.
По его словам, оказавшись посредине, даже если непростое перемирие будет достигнуто, Британия рискует оказаться напрямую вовлеченной в конфликт, чего она не может себе позволить.
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"Поскольку мы вряд ли станем тем государством, которое станет посредником в заключении мирного соглашения, тем более такого, которое приняла бы Россия, то, возможно, будет лучше не вмешиваться. (Избранный президент США Дональд - ред.) Трамп сказал, что он добьется заключения сделки. Хорошо, тогда пусть США предоставят буферные силы", - отметил Драммон.
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Вместо размещения британских войск на Украине, которое может потенциально привести к эскалации, нужно заниматься модернизацией вооруженных сил Соединенного Королевства, считает эксперт.
Ранее два бывших министра обороны Великобритании Грант Шаппс и Гэвин Уильямсон на фоне предстоящего визита британского премьера Кира Стармера в Киев призвали к отправке британских войск на Украину в качестве миротворческих сил после завершения конфликта.
Агентство Рейтер передавало со ссылкой на неназванное европейское должностное лицо, что в Евросоюзе нет консенсуса относительно отправки иностранных войск на Украину после завершения конфликта, в связи с чем рассматривается возможность создания коалиции из пяти-восьми стран по этому вопросу. По данным агентства, костяк этих сил могут сформировать крупные страны Европы, например, Франция, Германия, Италия, Польша и Британия, и для этих целей потребуется порядка 100 тысяч военных.
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Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта.
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