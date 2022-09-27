Все краски золотой осени. Куда поехать в России в бархатный сезон
Осенняя Москва привлекает туристов не меньше летней: в сентябре столица стала самым востребованным направлением для отдыха россиян. С начала года ее посетили 6,2 миллиона гостей.
Есть знаковые места, которые считает своим долгом повидать почти каждый турист. Например, Красная площадь, ГУМ или ВДНХ.
А можно отправиться в необычное путешествие по столице: узнать секреты сталинского ампира, увидеть подземную Москву с диггерами или весь город с высоты. Либо организовать фотосессию на старинном фрегате или в "Замке Дракулы".
Осенняя Москва привлекает туристов не меньше летней: в сентябре столица стала самым востребованным направлением для отдыха россиян. С начала года ее посетили 6,2 миллиона гостей.
Есть знаковые места, которые считает своим долгом повидать почти каждый турист. Например, Красная площадь, ГУМ или ВДНХ.
А можно отправиться в необычное путешествие по столице: узнать секреты сталинского ампира, увидеть подземную Москву с диггерами или весь город с высоты. Либо организовать фотосессию на старинном фрегате или в "Замке Дракулы".
Осеннее очарование Санкт-Петербурга не уступает магии белых ночей. Туристы едут сюда, чтобы посетить театры, музеи и пригороды — Гатчину, Царское Село.
Еще в Питер стоит отправиться в гастротур — местные кафе и рестораны известны относительно демократичными ценами. И за самыми атмосферными селфи — тоже в осенний Петербург.
Осеннее очарование Санкт-Петербурга не уступает магии белых ночей. Туристы едут сюда, чтобы посетить театры, музеи и пригороды — Гатчину, Царское Село.
Еще в Питер стоит отправиться в гастротур — местные кафе и рестораны известны относительно демократичными ценами. И за самыми атмосферными селфи — тоже в осенний Петербург.
Отправляйтесь в межсезонье на Байкал. Пусть знаменитого льда на озере еще нет, но развлечений все равно достаточно.
Можно посетить мыс Бурхан на самом крупном острове — Ольхоне, где, как считают буряты-буддисты, обитает местное божество.
Еще один вариант отдыха — тур по "Кругобайкалке": так называют огибающую водоем железную дорогу (КБЖД) протяженностью 260 километров. Более трети туристов считают ее самым красивым ж/д маршрутом страны.
С 1 июля это можно сделать в трехдневном круизе на поезде "Байкальский экспресс".
Осенью сюда стремятся любители уединенного отдыха: туристов немного, гостиницы свободны, вокруг — буйство красок.
Отправляйтесь в межсезонье на Байкал. Пусть знаменитого льда на озере еще нет, но развлечений все равно достаточно.
Можно посетить мыс Бурхан на самом крупном острове — Ольхоне, где, как считают буряты-буддисты, обитает местное божество.
Еще один вариант отдыха — тур по "Кругобайкалке": так называют огибающую водоем железную дорогу (КБЖД) протяженностью 260 километров. Более трети туристов считают ее самым красивым ж/д маршрутом страны.
С 1 июля это можно сделать в трехдневном круизе на поезде "Байкальский экспресс".
Осенью сюда стремятся любители уединенного отдыха: туристов немного, гостиницы свободны, вокруг — буйство красок.
Дагестан в этом году стал самым модным направлением для экскурсионных поездок: к сентябрю в республике побывали 1,5 миллиона гостей. Это на треть больше показателя за аналогичный период прошлого года.
Летом путешественники изучают возможности для пляжного отдыха на Каспийском море. Осенью — активно посещают природные достопримечательности: Сулакский каньон, бархан Сарыкум. А еще гуляют по улочкам старинного Дербента, музеям и мечетям Махачкалы.
Дагестан в этом году стал самым модным направлением для экскурсионных поездок: к сентябрю в республике побывали 1,5 миллиона гостей. Это на треть больше показателя за аналогичный период прошлого года.
Летом путешественники изучают возможности для пляжного отдыха на Каспийском море. Осенью — активно посещают природные достопримечательности: Сулакский каньон, бархан Сарыкум. А еще гуляют по улочкам старинного Дербента, музеям и мечетям Махачкалы.
Калининград оказался на втором месте в рейтинге городов, в которых россияне хотели бы провести отпуск осенью. Интерес к самому западному городу России стабилен.
Купаться в Балтийском море уже нельзя, но можно побродить по песчаным дюнам в Зеленоградске, купить сувениры из янтаря, погулять по острову Канта и послушать орган в Кафедральном соборе.
Калининград оказался на втором месте в рейтинге городов, в которых россияне хотели бы провести отпуск осенью. Интерес к самому западному городу России стабилен.
Купаться в Балтийском море уже нельзя, но можно побродить по песчаным дюнам в Зеленоградске, купить сувениры из янтаря, погулять по острову Канта и послушать орган в Кафедральном соборе.
Карелия вошла в пятерку самых востребованных маршрутов для осенних поездок, многие стремятся увидеть деревянные храмы на острове Кижи.
Свинцовое небо, темно-синяя вода Онежского озера и яркая осенняя листва превращают архитектурный ансамбль XVIII века в сказку.
Там же можно прогуляться по заонежской деревне, в которую свезли часовни, мельницы и избы из окрестных сел.
Карелия вошла в пятерку самых востребованных маршрутов для осенних поездок, многие стремятся увидеть деревянные храмы на острове Кижи.
Свинцовое небо, темно-синяя вода Онежского озера и яркая осенняя листва превращают архитектурный ансамбль XVIII века в сказку.
Там же можно прогуляться по заонежской деревне, в которую свезли часовни, мельницы и избы из окрестных сел.
Главная трасса Алтая — Чуйский тракт — это почти 1000 километров от Новосибирска до границы с Монголией. Дорога (по версии National Geographic) входит в пятерку самых красивых в мире. По пути — десятки достопримечательностей.
Стоит увидеть бирюзовую реку Катунь, которая разделяет два региона — Республику Алтай и Алтайский край. Попасть с одного берега на другой можно по вантовому мосту.
Петроглифы изучайте у села Бичикту-Боом, колонну желаний и "гусиные тропы" осмотрите в Тавдинских пещерах. Отдохнуть можно на курорте "Манжерок", о котором пела Эдита Пьеха: он находится у подножия горы Малая Синюха.
Главная трасса Алтая — Чуйский тракт — это почти 1000 километров от Новосибирска до границы с Монголией. Дорога (по версии National Geographic) входит в пятерку самых красивых в мире. По пути — десятки достопримечательностей.
Стоит увидеть бирюзовую реку Катунь, которая разделяет два региона — Республику Алтай и Алтайский край. Попасть с одного берега на другой можно по вантовому мосту.
Петроглифы изучайте у села Бичикту-Боом, колонну желаний и "гусиные тропы" осмотрите в Тавдинских пещерах. Отдохнуть можно на курорте "Манжерок", о котором пела Эдита Пьеха: он находится у подножия горы Малая Синюха.
Осень — красивое время для экскурсий по Крыму. Можно отправиться в Воронцовский, Ливадийский и Массандровский дворцы, забраться в Мамонтову или Мраморную пещеры, погулять по парку "Айвазовское", посетить Долину приведений или Херсонес Таврический. Города тоже интересны — например, Севастополь.
А еще осень — это "сезон здоровья", большинство гостей едет в санатории, которых в регионе много, рассказал министр курортов и туризма полуострова Вадим Волченко.
Осень — красивое время для экскурсий по Крыму. Можно отправиться в Воронцовский, Ливадийский и Массандровский дворцы, забраться в Мамонтову или Мраморную пещеры, погулять по парку "Айвазовское", посетить Долину приведений или Херсонес Таврический. Города тоже интересны — например, Севастополь.
А еще осень — это "сезон здоровья", большинство гостей едет в санатории, которых в регионе много, рассказал министр курортов и туризма полуострова Вадим Волченко.
Пермский край известен заводами, скульптурой "Пермяк соленые уши" и лозунгом "Счастье не за горами" на набережной Камы в столице региона. А еще именно там расположены Усьвинские Столбы, Кунгурская ледяная пещера и водопад Плакун.
Полюбоваться осенней природой можно в двух известных заповедниках края — "Вишерский" и "Басеги".
А еще в этом году Пермь вошла в пятерку самых романтичных городов страны, а край — в единый речной турмаршрут России.
Пермский край известен заводами, скульптурой "Пермяк соленые уши" и лозунгом "Счастье не за горами" на набережной Камы в столице региона. А еще именно там расположены Усьвинские Столбы, Кунгурская ледяная пещера и водопад Плакун.
Полюбоваться осенней природой можно в двух известных заповедниках края — "Вишерский" и "Басеги".
А еще в этом году Пермь вошла в пятерку самых романтичных городов страны, а край — в единый речной турмаршрут России.
Покорить Эльбрус под силу не каждому, но Приэльбрусье можно изучить, например, в автотуре. Так удастся увидеть самую живописную дорогу на Кавказе — к урочищу Джилы-Су. А еще — водопады Каракая-Су, Султан, Эмир и гору Кругозор, которую за особую красоту называют "скалами Аватара".
Кавказ не зря считается очень востребованным направлением у поклонников походов. А нацпарк "Приэльбрусье" в Кабардино-Балкарии вошел в десятку самых посещаемых в России, сообщает Минприроды.
Покорить Эльбрус под силу не каждому, но Приэльбрусье можно изучить, например, в автотуре. Так удастся увидеть самую живописную дорогу на Кавказе — к урочищу Джилы-Су. А еще — водопады Каракая-Су, Султан, Эмир и гору Кругозор, которую за особую красоту называют "скалами Аватара".
Кавказ не зря считается очень востребованным направлением у поклонников походов. А нацпарк "Приэльбрусье" в Кабардино-Балкарии вошел в десятку самых посещаемых в России, сообщает Минприроды.