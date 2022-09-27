Все краски золотой осени. Куда поехать в России в бархатный сезон

Осенняя Москва привлекает туристов не меньше летней: в сентябре столица стала самым востребованным направлением для отдыха россиян. С начала года ее посетили 6,2 миллиона гостей.

Есть знаковые места, которые считает своим долгом повидать почти каждый турист. Например, Красная площадь, ГУМ или ВДНХ.

А можно отправиться в необычное путешествие по столице: узнать секреты сталинского ампира, увидеть подземную Москву с диггерами или весь город с высоты. Либо организовать фотосессию на старинном фрегате или в "Замке Дракулы".