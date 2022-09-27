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Все краски золотой осени. Куда поехать в России в бархатный сезон - РИА Новости, 27.09.2022
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Туризм
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Все краски золотой осени. Куда поехать в России в бархатный сезон
Все краски золотой осени. Куда поехать в России в бархатный сезон - РИА Новости, 27.09.2022
Все краски золотой осени. Куда поехать в России в бархатный сезон
Осень считают не самым популярным сезоном для путешествий: прохладно и световой день короче. Зато известные достопримечательности одеваются "в багрец и в... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T08:00
2022-09-27T08:21
туризм
туризм
достопримечательности
приэльбрусье
куда поехать
что посмотреть
санкт-петербург
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Осень считают не самым популярным сезоном для путешествий: прохладно и световой день короче. Зато известные достопримечательности одеваются "в багрец и в золото". Ко Всемирному дню туризма в фотоленте РИА Новости — пейзажи Байкала, горы Дагестана, главная трасса Алтая, заповедники Пермского края и деревянные храмы Карелии.
приэльбрусье
санкт-петербург
пермь
калининград
республика алтай
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Туризм, Туризм, Достопримечательности, Приэльбрусье, куда поехать, что посмотреть , Санкт-Петербург, Пермь, Калининград, Калининградский областной суд, Республика Алтай, Горный Алтай, Байкал, Республика Карелия, Отдых, отдых в России
08:00 27.09.2022 (обновлено: 08:21 27.09.2022)
 

Все краски золотой осени. Куда поехать в России в бархатный сезон

Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Осень считают не самым популярным сезоном для путешествий: прохладно и световой день короче. Зато известные достопримечательности одеваются "в багрец и в золото". Ко Всемирному дню туризма в фотоленте РИА Новости — пейзажи Байкала, горы Дагестана, главная трасса Алтая, заповедники Пермского края и деревянные храмы Карелии.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанк

Осенняя Москва привлекает туристов не меньше летней: в сентябре столица стала самым востребованным направлением для отдыха россиян. С начала года ее посетили 6,2 миллиона гостей.

Есть знаковые места, которые считает своим долгом повидать почти каждый турист. Например, Красная площадь, ГУМ или ВДНХ.

А можно отправиться в необычное путешествие по столице: узнать секреты сталинского ампира, увидеть подземную Москву с диггерами или весь город с высоты. Либо организовать фотосессию на старинном фрегате или в "Замке Дракулы".

Кремлевская набережная в Москве
1 из 10

Осенняя Москва привлекает туристов не меньше летней: в сентябре столица стала самым востребованным направлением для отдыха россиян. С начала года ее посетили 6,2 миллиона гостей.

Есть знаковые места, которые считает своим долгом повидать почти каждый турист. Например, Красная площадь, ГУМ или ВДНХ.

А можно отправиться в необычное путешествие по столице: узнать секреты сталинского ампира, увидеть подземную Москву с диггерами или весь город с высоты. Либо организовать фотосессию на старинном фрегате или в "Замке Дракулы".

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанк

Осеннее очарование Санкт-Петербурга не уступает магии белых ночей. Туристы едут сюда, чтобы посетить театры, музеи и пригороды — Гатчину, Царское Село.

Еще в Питер стоит отправиться в гастротур — местные кафе и рестораны известны относительно демократичными ценами. И за самыми атмосферными селфи — тоже в осенний Петербург.

Вид на Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге
2 из 10

Осеннее очарование Санкт-Петербурга не уступает магии белых ночей. Туристы едут сюда, чтобы посетить театры, музеи и пригороды — Гатчину, Царское Село.

Еще в Питер стоит отправиться в гастротур — местные кафе и рестораны известны относительно демократичными ценами. И за самыми атмосферными селфи — тоже в осенний Петербург.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в медиабанк

Отправляйтесь в межсезонье на Байкал. Пусть знаменитого льда на озере еще нет, но развлечений все равно достаточно.

Можно посетить мыс Бурхан на самом крупном острове — Ольхоне, где, как считают буряты-буддисты, обитает местное божество.

Еще один вариант отдыха — тур по "Кругобайкалке": так называют огибающую водоем железную дорогу (КБЖД) протяженностью 260 километров. Более трети туристов считают ее самым красивым ж/д маршрутом страны.

С 1 июля это можно сделать в трехдневном круизе на поезде "Байкальский экспресс".

Осенью сюда стремятся любители уединенного отдыха: туристов немного, гостиницы свободны, вокруг — буйство красок.

Вид с острова Ольхон на озеро Байкал
3 из 10

Отправляйтесь в межсезонье на Байкал. Пусть знаменитого льда на озере еще нет, но развлечений все равно достаточно.

Можно посетить мыс Бурхан на самом крупном острове — Ольхоне, где, как считают буряты-буддисты, обитает местное божество.

Еще один вариант отдыха — тур по "Кругобайкалке": так называют огибающую водоем железную дорогу (КБЖД) протяженностью 260 километров. Более трети туристов считают ее самым красивым ж/д маршрутом страны.

С 1 июля это можно сделать в трехдневном круизе на поезде "Байкальский экспресс".

Осенью сюда стремятся любители уединенного отдыха: туристов немного, гостиницы свободны, вокруг — буйство красок.

© РИА Новости / Владимир Смирнов
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в медиабанк

Дагестан в этом году стал самым модным направлением для экскурсионных поездок: к сентябрю в республике побывали 1,5 миллиона гостей. Это на треть больше показателя за аналогичный период прошлого года.

Летом путешественники изучают возможности для пляжного отдыха на Каспийском море. Осенью — активно посещают природные достопримечательности: Сулакский каньон, бархан Сарыкум. А еще гуляют по улочкам старинного Дербента, музеям и мечетям Махачкалы.

Регионы России. Республика Дагестан
4 из 10

Дагестан в этом году стал самым модным направлением для экскурсионных поездок: к сентябрю в республике побывали 1,5 миллиона гостей. Это на треть больше показателя за аналогичный период прошлого года.

Летом путешественники изучают возможности для пляжного отдыха на Каспийском море. Осенью — активно посещают природные достопримечательности: Сулакский каньон, бархан Сарыкум. А еще гуляют по улочкам старинного Дербента, музеям и мечетям Махачкалы.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в медиабанк

Калининград оказался на втором месте в рейтинге городов, в которых россияне хотели бы провести отпуск осенью. Интерес к самому западному городу России стабилен.

Купаться в Балтийском море уже нельзя, но можно побродить по песчаным дюнам в Зеленоградске, купить сувениры из янтаря, погулять по острову Канта и послушать орган в Кафедральном соборе.

Кафедральный Собор на острове Канта в Калининграде
5 из 10

Калининград оказался на втором месте в рейтинге городов, в которых россияне хотели бы провести отпуск осенью. Интерес к самому западному городу России стабилен.

Купаться в Балтийском море уже нельзя, но можно побродить по песчаным дюнам в Зеленоградске, купить сувениры из янтаря, погулять по острову Канта и послушать орган в Кафедральном соборе.

© РИА Новости / Евгения Новоженина
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© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в медиабанк

Карелия вошла в пятерку самых востребованных маршрутов для осенних поездок, многие стремятся увидеть деревянные храмы на острове Кижи.

Свинцовое небо, темно-синяя вода Онежского озера и яркая осенняя листва превращают архитектурный ансамбль XVIII века в сказку.

Там же можно прогуляться по заонежской деревне, в которую свезли часовни, мельницы и избы из окрестных сел.

Вид со стороны Онежского озера на территорию музея-заповедника Кижи в Карелии
6 из 10

Карелия вошла в пятерку самых востребованных маршрутов для осенних поездок, многие стремятся увидеть деревянные храмы на острове Кижи.

Свинцовое небо, темно-синяя вода Онежского озера и яркая осенняя листва превращают архитектурный ансамбль XVIII века в сказку.

Там же можно прогуляться по заонежской деревне, в которую свезли часовни, мельницы и избы из окрестных сел.

© РИА Новости / Илья Тимин
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

Главная трасса Алтая — Чуйский тракт — это почти 1000 километров от Новосибирска до границы с Монголией. Дорога (по версии National Geographic) входит в пятерку самых красивых в мире. По пути — десятки достопримечательностей.

Стоит увидеть бирюзовую реку Катунь, которая разделяет два региона — Республику Алтай и Алтайский край. Попасть с одного берега на другой можно по вантовому мосту.

Петроглифы изучайте у села Бичикту-Боом, колонну желаний и "гусиные тропы" осмотрите в Тавдинских пещерах. Отдохнуть можно на курорте "Манжерок", о котором пела Эдита Пьеха: он находится у подножия горы Малая Синюха.

Автомобильная дорога Чуйский тракт в Онгудайском районе Республики Алтай
7 из 10

Главная трасса Алтая — Чуйский тракт — это почти 1000 километров от Новосибирска до границы с Монголией. Дорога (по версии National Geographic) входит в пятерку самых красивых в мире. По пути — десятки достопримечательностей.

Стоит увидеть бирюзовую реку Катунь, которая разделяет два региона — Республику Алтай и Алтайский край. Попасть с одного берега на другой можно по вантовому мосту.

Петроглифы изучайте у села Бичикту-Боом, колонну желаний и "гусиные тропы" осмотрите в Тавдинских пещерах. Отдохнуть можно на курорте "Манжерок", о котором пела Эдита Пьеха: он находится у подножия горы Малая Синюха.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанк

Осень — красивое время для экскурсий по Крыму. Можно отправиться в Воронцовский, Ливадийский и Массандровский дворцы, забраться в Мамонтову или Мраморную пещеры, погулять по парку "Айвазовское", посетить Долину приведений или Херсонес Таврический. Города тоже интересны — например, Севастополь.

А еще осень — это "сезон здоровья", большинство гостей едет в санатории, которых в регионе много, рассказал министр курортов и туризма полуострова Вадим Волченко.

Туристы в Большом каньоне в Крыму
8 из 10

Осень — красивое время для экскурсий по Крыму. Можно отправиться в Воронцовский, Ливадийский и Массандровский дворцы, забраться в Мамонтову или Мраморную пещеры, погулять по парку "Айвазовское", посетить Долину приведений или Херсонес Таврический. Города тоже интересны — например, Севастополь.

А еще осень — это "сезон здоровья", большинство гостей едет в санатории, которых в регионе много, рассказал министр курортов и туризма полуострова Вадим Волченко.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанк

Пермский край известен заводами, скульптурой "Пермяк соленые уши" и лозунгом "Счастье не за горами" на набережной Камы в столице региона. А еще именно там расположены Усьвинские Столбы, Кунгурская ледяная пещера и водопад Плакун.

Полюбоваться осенней природой можно в двух известных заповедниках края — "Вишерский" и "Басеги".

А еще в этом году Пермь вошла в пятерку самых романтичных городов страны, а край — в единый речной турмаршрут России.

Осенний лес в Пермском крае
9 из 10

Пермский край известен заводами, скульптурой "Пермяк соленые уши" и лозунгом "Счастье не за горами" на набережной Камы в столице региона. А еще именно там расположены Усьвинские Столбы, Кунгурская ледяная пещера и водопад Плакун.

Полюбоваться осенней природой можно в двух известных заповедниках края — "Вишерский" и "Басеги".

А еще в этом году Пермь вошла в пятерку самых романтичных городов страны, а край — в единый речной турмаршрут России.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Антон Подгайко / Перейти в медиабанк

Покорить Эльбрус под силу не каждому, но Приэльбрусье можно изучить, например, в автотуре. Так удастся увидеть самую живописную дорогу на Кавказе — к урочищу Джилы-Су. А еще — водопады Каракая-Су, Султан, Эмир и гору Кругозор, которую за особую красоту называют "скалами Аватара".

Кавказ не зря считается очень востребованным направлением у поклонников походов. А нацпарк "Приэльбрусье" в Кабардино-Балкарии вошел в десятку самых посещаемых в России, сообщает Минприроды.

Территория национального парка Приэльбрусье в Кабардино-Балкарии
10 из 10

Покорить Эльбрус под силу не каждому, но Приэльбрусье можно изучить, например, в автотуре. Так удастся увидеть самую живописную дорогу на Кавказе — к урочищу Джилы-Су. А еще — водопады Каракая-Су, Султан, Эмир и гору Кругозор, которую за особую красоту называют "скалами Аватара".

Кавказ не зря считается очень востребованным направлением у поклонников походов. А нацпарк "Приэльбрусье" в Кабардино-Балкарии вошел в десятку самых посещаемых в России, сообщает Минприроды.

© РИА Новости / Антон Подгайко
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