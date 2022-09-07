https://ria.ru/20220907/dagestan-1814847257.html
Власти Дагестана назвали число туристов, посетивших республику в 2022 году
Власти Дагестана назвали число туристов, посетивших республику в 2022 году - РИА Новости, 07.09.2022
Власти Дагестана назвали число туристов, посетивших республику в 2022 году
Дагестан принял полтора миллиона туристов в 2022 году, заявил на ВЭФ глава региона Сергей Меликов. РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T09:40
2022-09-07T09:40
2022-09-07T13:42
туризм
новости - туризм
сергей меликов
владивосток
дальневосточный федеральный университет
вэф-2022
туризм
республика дагестан
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Дагестан принял полтора миллиона туристов в 2022 году, заявил на ВЭФ глава региона Сергей Меликов."В этом году по окончании лета мы понимаем, что Дагестан принял полтора миллиона туристов. Если в прошлом году мы говорили о миллионе, то в этом году, за неполный год уже полтора", — сообщил руководитель республики.По его словам, эта динамика заставляет задумываться о необходимости создавать условия для комфортного пребывания. "Этого, нужно признать, в Дагестане пока нет. Маленькое количество гостиниц, койко-мест, неразвитая туристическая инфраструктура", — отметил он.С прошлого года власти работают над предложениями, реализация которых позволит республике стать не просто привлекательным туристическим регионом, но и комфортным в том числе и для гостей из-за рубежа, добавил Меликов.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, сергей меликов, владивосток, дальневосточный федеральный университет, вэф-2022, туризм, республика дагестан
Туризм, Новости - Туризм, Сергей Меликов, Владивосток, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2022, Туризм, Республика Дагестан
09:40 07.09.2022 (обновлено: 13:42 07.09.2022)
Власти Дагестана назвали число туристов, посетивших республику в 2022 году
Глава Дагестана рассказал, что в этом году республику посетили полтора миллиона туристов
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Дагестан принял полтора миллиона туристов в 2022 году, заявил на ВЭФ глава региона Сергей Меликов.
"В этом году по окончании лета мы понимаем, что Дагестан принял полтора миллиона туристов. Если в прошлом году мы говорили о миллионе, то в этом году, за неполный год уже полтора", — сообщил руководитель республики.
По его словам, эта динамика заставляет задумываться о необходимости создавать условия для комфортного пребывания. "Этого, нужно признать, в Дагестане пока нет. Маленькое количество гостиниц, койко-мест, неразвитая туристическая инфраструктура", — отметил он.
С прошлого года власти работают над предложениями, реализация которых позволит республике стать не просто привлекательным туристическим регионом, но и комфортным в том числе и для гостей из-за рубежа, добавил Меликов.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.