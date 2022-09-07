https://ria.ru/20220907/dagestan-1814847257.html

Власти Дагестана назвали число туристов, посетивших республику в 2022 году

Власти Дагестана назвали число туристов, посетивших республику в 2022 году - РИА Новости, 07.09.2022

Власти Дагестана назвали число туристов, посетивших республику в 2022 году

Дагестан принял полтора миллиона туристов в 2022 году, заявил на ВЭФ глава региона Сергей Меликов. РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T09:40

2022-09-07T09:40

2022-09-07T13:42

туризм

новости - туризм

сергей меликов

владивосток

дальневосточный федеральный университет

вэф-2022

туризм

республика дагестан

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Дагестан принял полтора миллиона туристов в 2022 году, заявил на ВЭФ глава региона Сергей Меликов."В этом году по окончании лета мы понимаем, что Дагестан принял полтора миллиона туристов. Если в прошлом году мы говорили о миллионе, то в этом году, за неполный год уже полтора", — сообщил руководитель республики.По его словам, эта динамика заставляет задумываться о необходимости создавать условия для комфортного пребывания. "Этого, нужно признать, в Дагестане пока нет. Маленькое количество гостиниц, койко-мест, неразвитая туристическая инфраструктура", — отметил он.С прошлого года власти работают над предложениями, реализация которых позволит республике стать не просто привлекательным туристическим регионом, но и комфортным в том числе и для гостей из-за рубежа, добавил Меликов.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220804/dagestan-1805903593.html

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Мария Селиванова

новости - туризм, сергей меликов, владивосток, дальневосточный федеральный университет, вэф-2022, туризм, республика дагестан