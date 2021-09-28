Чуйский тракт на машине: большой маршрут для знакомства с Алтаем

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости, Ольга Распопова. Бирюзовая Катунь, Гейзерное озеро, петроглифы и другие достопримечательности Алтая находятся вдоль одной из самых живописных дорог мира — Чуйского тракта. Где остановиться, чтобы увидеть самую красоту, что там с едой и стоит ли бояться комаров — путешественники Лера и Саша Сноз проехали по республике две тысячи километров на машине и поделились опытом с РИА Новости.На колесах"На Алтае нечего делать без личного автомобиля", — говорит Саша Сноз. "Обойтись, наверное, можно, но самого интересного не увидишь. Так что мы решили арендовать машину", — добавляет Лера. В итоге получился насыщенный вояж — за девять дней многое увидели.Столица и единственный город Республики Алтай — Горно-Алтайск. Но путешественники прибыли в Барнаул, центр соседнего Алтайского края: перелет из Москвы дешевле, а до Горно-Алтайска отсюда всего 258 километров.Чуйский тракт, по версии National Geographic, входит в первую пятерку самых красивых автодорог мира. И понятно почему.Телецкое озероТелецкое озеро — в Списке всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. Из Горно-Алтайска — три часа на машине до села Артыбаш на севере озера, где сосредоточены гостевые домики и турбазы. "Это место для путешественников не сильно притязательных, но и там есть очень достойные гостиницы, например усадьба Ару-Кель. У них своя парковка, симпатичные номера, баня и кафе русской кухни "Кухмистерская", — говорит Лера.Застать хорошую погоду на Телецком озере непросто, поэтому там стоит задержаться на пару-тройку дней.Если сложно отказаться от комфорта, отправляйтесь на другой берег через село Иогач, к горе Кокуя. В десяти километрах — курорт Altay Village Teletskoe, где можно заказать экскурсию на вертолете, чтобы полюбоваться озером сверху.Гора КокуяМестные твердят, что это новое место силы. На высоту 1386 метров поднимает открытая канатная дорога — с одной пересадкой. "Если повезет и на вершину зайдет облако, покажется, что гуляешь в небе, в прямом смысле раздвигая тучи руками", — рассказывает Лера.Курорт "Манжерок"На Чуйском тракте первая остановка — курорт "Манжерок" у подножья горы Малая Синюха на берегу Манжерокского озера. Гондольная канатная дорога за 10-12 минут доставит вас на высоту 2516 метров. Курорт всесезонный, летом открыт профессиональный байк-парк. Есть трассы для даунхилла — скоростного спуска на велосипеде. У озера — отель, несколько кафе и ресторанов, ярмарка, горная пасека и тропинки для неспешных прогулок.Тавдинские, или Талдинские пещерыНа левом берегу реки Катунь — горный массив с карстовыми пещерами. Экскурсии — на час или на четыре. Понадобится удобная обувь, даже на легком маршруте есть крутые и ухабистые спуски и "козьи подъемы", как называют их местные гиды. А еще есть "гусиные тропы", где в некоторых местах высота свода не превышает даже метра. Мост "Царская охота" и Камышлинский водопадНа протяжении почти половины Чуйского тракта видишь реку Катунь. На подвесном пешеходном мосту "Царская охота" (вход — 200 рублей) получаются отличные селфи, а также это короткий путь к Камышлинскому водопаду. Два мощных каскада по 12 метров, зрелище завораживающее.Далее до Семинского перевала — река Сема. Горная, бурная, с живописными берегами, тоже так и просится в инстаграм. ПетроглифыНа подъезде к Каракола, в четырех километрах от Чуйского тракта, у села Бичикту-Боом — петроглифы. На скале — силуэты животных и охотников. Для тех, кто не хочет съезжать с большой дороги, — более легкодоступные наскальные рисунки в природном парке Чуй-Оозы, самые древние датируются VII веком до нашей эры.Слияние рек Чуи и КатуниВся Республика Алтай пронизана сложной системой рек, не успеваешь заметить, когда одна сменяет другую. Однако через семь километров после села Иня это очевидно: бирюзовая Катунь впадает в мутную серую Чую. Тут две смотровые площадки — верхняя и нижняя, до второй придется проехать километр по грунтовке, но вид того стоит.Гейзерное озероНа 796-м километре Чуйского тракта в лесной болотистой местности спряталось изумрудно-зеленое Гейзерное озеро. Небольшое, около 30 метров в диаметре, но с кристально чистой водой.Алтайский МарсИх даже три: Марс-1, Марс-2, Марс-3. Это рядом с населенным пунктом Чаган-Узун. "Если вы на внедорожнике, можете самостоятельно попробовать добраться до Марсианских гор по ухабам. Легковушку лучше оставить на парковке и воспользоваться услугами местных водителей на "буханках", вас домчат за 15 минут", — советует Саша.Пейзажи и впрямь неземные, ничуть не уступают Красной планете. Степь, слоистые разноцветные склоны — и никакой растительности.Что привезтиРазумеется, алтайский мед. По тракту немало указателей на пасеки. Правда, везти потом его можно только в багаже.За бальзамами можно заехать в любую аптеку, там их множество, как и чаев. Сотни вариаций травяных сборов из вереницы палаток на дороге сулят здоровье и долголетие. "По рецепту они почти все одинаковые, берите смело", — говорит Лера.Кедровые орехи продают на Чуйском тракте ведрами, как яблоки в летний сезон в Подмосковье.И важный момент. "Летом на Алтае почти нет комаров. Ни в лесу, ни сырой ночью. Но зато там есть клещи, а эти поопаснее будут. Так что лучше сделать прививку от энцефалита", — рекомендует Саша.Где естьХорошие заведения на маршруте есть, но их немного. Например, на горе Кокуя и Манжерок большие зоны фуд-кортов. У моста "Царская охота" — одноименное кафе с террасой у воды, дорого по местным меркам, но чисто и достойно. После алтайского Марса езжайте в сторону Монголии, около 50 километров. В селе Кош-Агач — уютная и недорогая едальня "Мясо & Хлеб", все ее хвалят.В целом, говорят путешественники, рассчитывайте только на себя. Загляните в гипермаркет и сразу закупитесь водой, сухими пайками. Зачастую на турбазах общие кухни, где можно после долгого дня вскипятить воду и заварить травяной напиток. И получится вкуснее, чем самый дорогой чай в столичных ресторанах.
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости, Ольга Распопова. Бирюзовая Катунь, Гейзерное озеро, петроглифы и другие достопримечательности Алтая находятся вдоль одной из самых живописных дорог мира — Чуйского тракта. Где остановиться, чтобы увидеть самую красоту, что там с едой и стоит ли бояться комаров — путешественники Лера и Саша Сноз проехали по республике две тысячи километров на машине и поделились опытом с РИА Новости.
На колесах
"На Алтае нечего делать без личного автомобиля", — говорит Саша Сноз. "Обойтись, наверное, можно, но самого интересного не увидишь. Так что мы решили арендовать машину", — добавляет Лера. В итоге получился насыщенный вояж — за девять дней многое увидели.
Столица и единственный город Республики Алтай — Горно-Алтайск. Но путешественники прибыли в Барнаул, центр соседнего Алтайского края: перелет из Москвы дешевле, а до Горно-Алтайска отсюда всего 258 километров.
"Лучше бронировать внедорожники, причем как минимум за три месяца до поездки — их быстро разбирают. Дороги на Алтае в целом нормальные, но это если не съезжать с асфальта Чуйского тракта. Все остальное — грунтовки, размываемые дождями, плюс неровности, плюс ямы", — уточняет Саша.
Чуйский тракт, по версии National Geographic, входит в первую пятерку самых красивых автодорог мира. И понятно почему.
Телецкое озеро
Телецкое озеро — в Списке всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. Из Горно-Алтайска — три часа на машине до села Артыбаш на севере озера, где сосредоточены гостевые домики и турбазы. "Это место для путешественников не сильно притязательных, но и там есть очень достойные гостиницы, например усадьба Ару-Кель. У них своя парковка, симпатичные номера, баня и кафе русской кухни "Кухмистерская", — говорит Лера.
Если сложно отказаться от комфорта, отправляйтесь на другой берег через село Иогач, к горе Кокуя. В десяти километрах — курорт Altay Village Teletskoe, где можно заказать экскурсию на вертолете, чтобы полюбоваться озером сверху.
Местные твердят, что это новое место силы. На высоту 1386 метров поднимает открытая канатная дорога — с одной пересадкой. "Если повезет и на вершину зайдет облако, покажется, что гуляешь в небе, в прямом смысле раздвигая тучи руками", — рассказывает Лера.
На Чуйском тракте первая остановка — курорт "Манжерок" у подножья горы Малая Синюха на берегу Манжерокского озера. Гондольная канатная дорога за 10-12 минут доставит вас на высоту 2516 метров. Курорт всесезонный, летом открыт профессиональный байк-парк. Есть трассы для даунхилла — скоростного спуска на велосипеде. У озера — отель, несколько кафе и ресторанов, ярмарка, горная пасека и тропинки для неспешных прогулок.
На левом берегу реки Катунь — горный массив с карстовыми пещерами. Экскурсии — на час или на четыре. Понадобится удобная обувь, даже на легком маршруте есть крутые и ухабистые спуски и "козьи подъемы", как называют их местные гиды. А еще есть "гусиные тропы", где в некоторых местах высота свода не превышает даже метра.
И не пропустите колонну желаний: приложите к ней ладонь, не отрывая, обойдите против часовой стрелки по кругу, загадывая, что хочется. "Важно: не просите ничего материального!" — уточняет Лера.
На протяжении почти половины Чуйского тракта видишь реку Катунь. На подвесном пешеходном мосту "Царская охота" (вход — 200 рублей) получаются отличные селфи, а также это короткий путь к Камышлинскому водопаду. Два мощных каскада по 12 метров, зрелище завораживающее.
На подъезде к Каракола, в четырех километрах от Чуйского тракта, у села Бичикту-Боом — петроглифы. На скале — силуэты животных и охотников. Для тех, кто не хочет съезжать с большой дороги, — более легкодоступные наскальные рисунки в природном парке Чуй-Оозы, самые древние датируются VII веком до нашей эры.
Вся Республика Алтай пронизана сложной системой рек, не успеваешь заметить, когда одна сменяет другую. Однако через семь километров после села Иня это очевидно: бирюзовая Катунь впадает в мутную серую Чую. Тут две смотровые площадки — верхняя и нижняя, до второй придется проехать километр по грунтовке, но вид того стоит.
Их даже три: Марс-1, Марс-2, Марс-3. Это рядом с населенным пунктом Чаган-Узун. "Если вы на внедорожнике, можете самостоятельно попробовать добраться до Марсианских гор по ухабам. Легковушку лучше оставить на парковке и воспользоваться услугами местных водителей на "буханках", вас домчат за 15 минут", — советует Саша.
Пейзажи и впрямь неземные, ничуть не уступают Красной планете. Степь, слоистые разноцветные склоны — и никакой растительности.
Что привезти
Разумеется, алтайский мед. По тракту немало указателей на пасеки. Правда, везти потом его можно только в багаже.
За бальзамами можно заехать в любую аптеку, там их множество, как и чаев. Сотни вариаций травяных сборов из вереницы палаток на дороге сулят здоровье и долголетие. "По рецепту они почти все одинаковые, берите смело", — говорит Лера.
Хорошие заведения на маршруте есть, но их немного. Например, на горе Кокуя и Манжерок большие зоны фуд-кортов. У моста "Царская охота" — одноименное кафе с террасой у воды, дорого по местным меркам, но чисто и достойно. После алтайского Марса езжайте в сторону Монголии, около 50 километров. В селе Кош-Агач — уютная и недорогая едальня "Мясо & Хлеб", все ее хвалят.
В целом, говорят путешественники, рассчитывайте только на себя. Загляните в гипермаркет и сразу закупитесь водой, сухими пайками. Зачастую на турбазах общие кухни, где можно после долгого дня вскипятить воду и заварить травяной напиток. И получится вкуснее, чем самый дорогой чай в столичных ресторанах.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
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