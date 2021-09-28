https://ria.ru/20210928/altay-1750134894.html

Чуйский тракт на машине: большой маршрут для знакомства с Алтаем

Чуйский тракт, Алтай достопримечательности 2021

Чуйский тракт на машине: большой маршрут для знакомства с Алтаем

Бирюзовая Катунь, Гейзерное озеро, петроглифы и другие достопримечательности Алтая находятся вдоль одной из самых живописных дорог мира — Чуйского тракта. Где... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T08:00

2021-09-28T08:00

2021-09-28T08:13

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости, Ольга Распопова. Бирюзовая Катунь, Гейзерное озеро, петроглифы и другие достопримечательности Алтая находятся вдоль одной из самых живописных дорог мира — Чуйского тракта. Где остановиться, чтобы увидеть самую красоту, что там с едой и стоит ли бояться комаров — путешественники Лера и Саша Сноз проехали по республике две тысячи километров на машине и поделились опытом с РИА Новости.На колесах"На Алтае нечего делать без личного автомобиля", — говорит Саша Сноз. "Обойтись, наверное, можно, но самого интересного не увидишь. Так что мы решили арендовать машину", — добавляет Лера. В итоге получился насыщенный вояж — за девять дней многое увидели.Столица и единственный город Республики Алтай — Горно-Алтайск. Но путешественники прибыли в Барнаул, центр соседнего Алтайского края: перелет из Москвы дешевле, а до Горно-Алтайска отсюда всего 258 километров.Чуйский тракт, по версии National Geographic, входит в первую пятерку самых красивых автодорог мира. И понятно почему.Телецкое озероТелецкое озеро — в Списке всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. Из Горно-Алтайска — три часа на машине до села Артыбаш на севере озера, где сосредоточены гостевые домики и турбазы. "Это место для путешественников не сильно притязательных, но и там есть очень достойные гостиницы, например усадьба Ару-Кель. У них своя парковка, симпатичные номера, баня и кафе русской кухни "Кухмистерская", — говорит Лера.Застать хорошую погоду на Телецком озере непросто, поэтому там стоит задержаться на пару-тройку дней.Если сложно отказаться от комфорта, отправляйтесь на другой берег через село Иогач, к горе Кокуя. В десяти километрах — курорт Altay Village Teletskoe, где можно заказать экскурсию на вертолете, чтобы полюбоваться озером сверху.Гора КокуяМестные твердят, что это новое место силы. На высоту 1386 метров поднимает открытая канатная дорога — с одной пересадкой. "Если повезет и на вершину зайдет облако, покажется, что гуляешь в небе, в прямом смысле раздвигая тучи руками", — рассказывает Лера.Курорт "Манжерок"На Чуйском тракте первая остановка — курорт "Манжерок" у подножья горы Малая Синюха на берегу Манжерокского озера. Гондольная канатная дорога за 10-12 минут доставит вас на высоту 2516 метров. Курорт всесезонный, летом открыт профессиональный байк-парк. Есть трассы для даунхилла — скоростного спуска на велосипеде. У озера — отель, несколько кафе и ресторанов, ярмарка, горная пасека и тропинки для неспешных прогулок.Тавдинские, или Талдинские пещерыНа левом берегу реки Катунь — горный массив с карстовыми пещерами. Экскурсии — на час или на четыре. Понадобится удобная обувь, даже на легком маршруте есть крутые и ухабистые спуски и "козьи подъемы", как называют их местные гиды. А еще есть "гусиные тропы", где в некоторых местах высота свода не превышает даже метра. Мост "Царская охота" и Камышлинский водопадНа протяжении почти половины Чуйского тракта видишь реку Катунь. На подвесном пешеходном мосту "Царская охота" (вход — 200 рублей) получаются отличные селфи, а также это короткий путь к Камышлинскому водопаду. Два мощных каскада по 12 метров, зрелище завораживающее.Далее до Семинского перевала — река Сема. Горная, бурная, с живописными берегами, тоже так и просится в инстаграм. ПетроглифыНа подъезде к Каракола, в четырех километрах от Чуйского тракта, у села Бичикту-Боом — петроглифы. На скале — силуэты животных и охотников. Для тех, кто не хочет съезжать с большой дороги, — более легкодоступные наскальные рисунки в природном парке Чуй-Оозы, самые древние датируются VII веком до нашей эры.Слияние рек Чуи и КатуниВся Республика Алтай пронизана сложной системой рек, не успеваешь заметить, когда одна сменяет другую. Однако через семь километров после села Иня это очевидно: бирюзовая Катунь впадает в мутную серую Чую. Тут две смотровые площадки — верхняя и нижняя, до второй придется проехать километр по грунтовке, но вид того стоит.Гейзерное озероНа 796-м километре Чуйского тракта в лесной болотистой местности спряталось изумрудно-зеленое Гейзерное озеро. Небольшое, около 30 метров в диаметре, но с кристально чистой водой.Алтайский МарсИх даже три: Марс-1, Марс-2, Марс-3. Это рядом с населенным пунктом Чаган-Узун. "Если вы на внедорожнике, можете самостоятельно попробовать добраться до Марсианских гор по ухабам. Легковушку лучше оставить на парковке и воспользоваться услугами местных водителей на "буханках", вас домчат за 15 минут", — советует Саша.Пейзажи и впрямь неземные, ничуть не уступают Красной планете. Степь, слоистые разноцветные склоны — и никакой растительности.Что привезтиРазумеется, алтайский мед. По тракту немало указателей на пасеки. Правда, везти потом его можно только в багаже.За бальзамами можно заехать в любую аптеку, там их множество, как и чаев. Сотни вариаций травяных сборов из вереницы палаток на дороге сулят здоровье и долголетие. "По рецепту они почти все одинаковые, берите смело", — говорит Лера.Кедровые орехи продают на Чуйском тракте ведрами, как яблоки в летний сезон в Подмосковье.И важный момент. "Летом на Алтае почти нет комаров. Ни в лесу, ни сырой ночью. Но зато там есть клещи, а эти поопаснее будут. Так что лучше сделать прививку от энцефалита", — рекомендует Саша.Где естьХорошие заведения на маршруте есть, но их немного. Например, на горе Кокуя и Манжерок большие зоны фуд-кортов. У моста "Царская охота" — одноименное кафе с террасой у воды, дорого по местным меркам, но чисто и достойно. После алтайского Марса езжайте в сторону Монголии, около 50 километров. В селе Кош-Агач — уютная и недорогая едальня "Мясо & Хлеб", все ее хвалят.В целом, говорят путешественники, рассчитывайте только на себя. Загляните в гипермаркет и сразу закупитесь водой, сухими пайками. Зачастую на турбазах общие кухни, где можно после долгого дня вскипятить воду и заварить травяной напиток. И получится вкуснее, чем самый дорогой чай в столичных ресторанах.

https://ria.ru/20210910/kalmykiya-1749132290.html

монголия

алтайский край

марс

республика алтай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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