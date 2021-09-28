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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210928/altay-1750134894.html
Чуйский тракт на машине: большой маршрут для знакомства с Алтаем
Чуйский тракт, Алтай достопримечательности 2021
Чуйский тракт на машине: большой маршрут для знакомства с Алтаем
Бирюзовая Катунь, Гейзерное озеро, петроглифы и другие достопримечательности Алтая находятся вдоль одной из самых живописных дорог мира — Чуйского тракта. Где... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T08:00
2021-09-28T08:13
туризм
монголия
алтайский край
юнеско
марс
отдых
чай
республика алтай
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости, Ольга Распопова. Бирюзовая Катунь, Гейзерное озеро, петроглифы и другие достопримечательности Алтая находятся вдоль одной из самых живописных дорог мира — Чуйского тракта. Где остановиться, чтобы увидеть самую красоту, что там с едой и стоит ли бояться комаров — путешественники Лера и Саша Сноз проехали по республике две тысячи километров на машине и поделились опытом с РИА Новости.На колесах"На Алтае нечего делать без личного автомобиля", — говорит Саша Сноз. "Обойтись, наверное, можно, но самого интересного не увидишь. Так что мы решили арендовать машину", — добавляет Лера. В итоге получился насыщенный вояж — за девять дней многое увидели.Столица и единственный город Республики Алтай — Горно-Алтайск. Но путешественники прибыли в Барнаул, центр соседнего Алтайского края: перелет из Москвы дешевле, а до Горно-Алтайска отсюда всего 258 километров.Чуйский тракт, по версии National Geographic, входит в первую пятерку самых красивых автодорог мира. И понятно почему.Телецкое озероТелецкое озеро — в Списке всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. Из Горно-Алтайска — три часа на машине до села Артыбаш на севере озера, где сосредоточены гостевые домики и турбазы. "Это место для путешественников не сильно притязательных, но и там есть очень достойные гостиницы, например усадьба Ару-Кель. У них своя парковка, симпатичные номера, баня и кафе русской кухни "Кухмистерская", — говорит Лера.Застать хорошую погоду на Телецком озере непросто, поэтому там стоит задержаться на пару-тройку дней.Если сложно отказаться от комфорта, отправляйтесь на другой берег через село Иогач, к горе Кокуя. В десяти километрах — курорт Altay Village Teletskoe, где можно заказать экскурсию на вертолете, чтобы полюбоваться озером сверху.Гора КокуяМестные твердят, что это новое место силы. На высоту 1386 метров поднимает открытая канатная дорога — с одной пересадкой. "Если повезет и на вершину зайдет облако, покажется, что гуляешь в небе, в прямом смысле раздвигая тучи руками", — рассказывает Лера.Курорт "Манжерок"На Чуйском тракте первая остановка — курорт "Манжерок" у подножья горы Малая Синюха на берегу Манжерокского озера. Гондольная канатная дорога за 10-12 минут доставит вас на высоту 2516 метров. Курорт всесезонный, летом открыт профессиональный байк-парк. Есть трассы для даунхилла — скоростного спуска на велосипеде. У озера — отель, несколько кафе и ресторанов, ярмарка, горная пасека и тропинки для неспешных прогулок.Тавдинские, или Талдинские пещерыНа левом берегу реки Катунь — горный массив с карстовыми пещерами. Экскурсии — на час или на четыре. Понадобится удобная обувь, даже на легком маршруте есть крутые и ухабистые спуски и "козьи подъемы", как называют их местные гиды. А еще есть "гусиные тропы", где в некоторых местах высота свода не превышает даже метра. Мост "Царская охота" и Камышлинский водопадНа протяжении почти половины Чуйского тракта видишь реку Катунь. На подвесном пешеходном мосту "Царская охота" (вход — 200 рублей) получаются отличные селфи, а также это короткий путь к Камышлинскому водопаду. Два мощных каскада по 12 метров, зрелище завораживающее.Далее до Семинского перевала — река Сема. Горная, бурная, с живописными берегами, тоже так и просится в инстаграм. ПетроглифыНа подъезде к Каракола, в четырех километрах от Чуйского тракта, у села Бичикту-Боом — петроглифы. На скале — силуэты животных и охотников. Для тех, кто не хочет съезжать с большой дороги, — более легкодоступные наскальные рисунки в природном парке Чуй-Оозы, самые древние датируются VII веком до нашей эры.Слияние рек Чуи и КатуниВся Республика Алтай пронизана сложной системой рек, не успеваешь заметить, когда одна сменяет другую. Однако через семь километров после села Иня это очевидно: бирюзовая Катунь впадает в мутную серую Чую. Тут две смотровые площадки — верхняя и нижняя, до второй придется проехать километр по грунтовке, но вид того стоит.Гейзерное озероНа 796-м километре Чуйского тракта в лесной болотистой местности спряталось изумрудно-зеленое Гейзерное озеро. Небольшое, около 30 метров в диаметре, но с кристально чистой водой.Алтайский МарсИх даже три: Марс-1, Марс-2, Марс-3. Это рядом с населенным пунктом Чаган-Узун. "Если вы на внедорожнике, можете самостоятельно попробовать добраться до Марсианских гор по ухабам. Легковушку лучше оставить на парковке и воспользоваться услугами местных водителей на "буханках", вас домчат за 15 минут", — советует Саша.Пейзажи и впрямь неземные, ничуть не уступают Красной планете. Степь, слоистые разноцветные склоны — и никакой растительности.Что привезтиРазумеется, алтайский мед. По тракту немало указателей на пасеки. Правда, везти потом его можно только в багаже.За бальзамами можно заехать в любую аптеку, там их множество, как и чаев. Сотни вариаций травяных сборов из вереницы палаток на дороге сулят здоровье и долголетие. "По рецепту они почти все одинаковые, берите смело", — говорит Лера.Кедровые орехи продают на Чуйском тракте ведрами, как яблоки в летний сезон в Подмосковье.И важный момент. "Летом на Алтае почти нет комаров. Ни в лесу, ни сырой ночью. Но зато там есть клещи, а эти поопаснее будут. Так что лучше сделать прививку от энцефалита", — рекомендует Саша.Где естьХорошие заведения на маршруте есть, но их немного. Например, на горе Кокуя и Манжерок большие зоны фуд-кортов. У моста "Царская охота" — одноименное кафе с террасой у воды, дорого по местным меркам, но чисто и достойно. После алтайского Марса езжайте в сторону Монголии, около 50 километров. В селе Кош-Агач — уютная и недорогая едальня "Мясо &amp; Хлеб", все ее хвалят.В целом, говорят путешественники, рассчитывайте только на себя. Загляните в гипермаркет и сразу закупитесь водой, сухими пайками. Зачастую на турбазах общие кухни, где можно после долгого дня вскипятить воду и заварить травяной напиток. И получится вкуснее, чем самый дорогой чай в столичных ресторанах.
https://ria.ru/20210910/kalmykiya-1749132290.html
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алтайский край
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монголия, алтайский край, юнеско, марс, отдых, чай, республика алтай, маршруты - туризм, туристы, автомобильные дороги, автопутешествия, туризм, стиль жизни, что посмотреть , куда поехать
08:00 28.09.2021 (обновлено: 08:13 28.09.2021)
 

Чуйский тракт на машине: большой маршрут для знакомства с Алтаем

© РИА Новости / Андрей Каспришин / Перейти в фотобанкМашина едет по федеральной автомобильной дороге "Чуйский тракт" в Республике Алтай
Машина едет по федеральной автомобильной дороге Чуйский тракт в Республике Алтай - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© РИА Новости / Андрей Каспришин
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости, Ольга Распопова. Бирюзовая Катунь, Гейзерное озеро, петроглифы и другие достопримечательности Алтая находятся вдоль одной из самых живописных дорог мира — Чуйского тракта. Где остановиться, чтобы увидеть самую красоту, что там с едой и стоит ли бояться комаров — путешественники Лера и Саша Сноз проехали по республике две тысячи километров на машине и поделились опытом с РИА Новости.

На колесах

"На Алтае нечего делать без личного автомобиля", — говорит Саша Сноз. "Обойтись, наверное, можно, но самого интересного не увидишь. Так что мы решили арендовать машину", — добавляет Лера. В итоге получился насыщенный вояж — за девять дней многое увидели.
Столица и единственный город Республики Алтай — Горно-Алтайск. Но путешественники прибыли в Барнаул, центр соседнего Алтайского края: перелет из Москвы дешевле, а до Горно-Алтайска отсюда всего 258 километров.
© Фото : Татьяна РозенскаяВид на Алтай
Вид на Алтай - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© Фото : Татьяна Розенская
Вид на Алтай

"Лучше бронировать внедорожники, причем как минимум за три месяца до поездки — их быстро разбирают. Дороги на Алтае в целом нормальные, но это если не съезжать с асфальта Чуйского тракта. Все остальное — грунтовки, размываемые дождями, плюс неровности, плюс ямы", — уточняет Саша.

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Автомобильная дорога "Чуйский тракт" в Онгудайском районе Республики Алтай

Автомобильная дорога Чуйский тракт в Онгудайском районе Республики Алтай
1 из 3

Автомобильная дорога "Чуйский тракт" в Онгудайском районе Республики Алтай

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Горный перевал Чике-Таман на автомобильной дороге М-52 "Чуйский тракт" в Республике Алтай

Горный перевал Чике-Таман на автомобильной дороге М-52 Чуйский тракт в Республике Алтай
2 из 3

Горный перевал Чике-Таман на автомобильной дороге М-52 "Чуйский тракт" в Республике Алтай

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Стадо овец и коз на автомобильной дороге "Чуйский тракт" в Кош-Агачском районе Республики Алтай

Стадо овец и коз на автомобильной дороге Чуйский тракт в Кош-Агачском районе Республики Алтай
3 из 3

Стадо овец и коз на автомобильной дороге "Чуйский тракт" в Кош-Агачском районе Республики Алтай

© РИА Новости / Александр Кряжев
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1 из 3

Автомобильная дорога "Чуйский тракт" в Онгудайском районе Республики Алтай

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
2 из 3

Горный перевал Чике-Таман на автомобильной дороге М-52 "Чуйский тракт" в Республике Алтай

© РИА Новости / Александр Кряжев
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3 из 3

Стадо овец и коз на автомобильной дороге "Чуйский тракт" в Кош-Агачском районе Республики Алтай

© РИА Новости / Александр Кряжев
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Чуйский тракт, по версии National Geographic, входит в первую пятерку самых красивых автодорог мира. И понятно почему.

Телецкое озеро

Телецкое озеро — в Списке всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. Из Горно-Алтайска — три часа на машине до села Артыбаш на севере озера, где сосредоточены гостевые домики и турбазы. "Это место для путешественников не сильно притязательных, но и там есть очень достойные гостиницы, например усадьба Ару-Кель. У них своя парковка, симпатичные номера, баня и кафе русской кухни "Кухмистерская", — говорит Лера.
Застать хорошую погоду на Телецком озере непросто, поэтому там стоит задержаться на пару-тройку дней.
© Фото : Татьяна РозенскаяТелецкое озеро
Телецкое озеро - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© Фото : Татьяна Розенская
Телецкое озеро
Если сложно отказаться от комфорта, отправляйтесь на другой берег через село Иогач, к горе Кокуя. В десяти километрах — курорт Altay Village Teletskoe, где можно заказать экскурсию на вертолете, чтобы полюбоваться озером сверху.

Гора Кокуя

© РИА Новости / Татьяна РозенскаяСноубордисты на горе Кокуя
Сноубордисты на горе Кокуя - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© РИА Новости / Татьяна Розенская
Сноубордисты на горе Кокуя
Местные твердят, что это новое место силы. На высоту 1386 метров поднимает открытая канатная дорога — с одной пересадкой. "Если повезет и на вершину зайдет облако, покажется, что гуляешь в небе, в прямом смысле раздвигая тучи руками", — рассказывает Лера.

Курорт "Манжерок"

© РИА Новости / Татьяна РозенскаяГондольный подъемник на горнолыжном курорте "Манжерок"
Гондольный подъемник на горнолыжном курорте Манжерок
1 из 2
Гондольный подъемник на горнолыжном курорте "Манжерок"
© РИА Новости / Татьяна Розенская
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Отдыхающие в кресле подъемника на территории всесезонного курорта "Манжерок" в Республике Алтай

Отдыхающие в кресле подъемника на территории всесезонного курорта Манжерок в Республике Алтай
2 из 2

Отдыхающие в кресле подъемника на территории всесезонного курорта "Манжерок" в Республике Алтай

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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1 из 2
Гондольный подъемник на горнолыжном курорте "Манжерок"
© РИА Новости / Татьяна Розенская
2 из 2

Отдыхающие в кресле подъемника на территории всесезонного курорта "Манжерок" в Республике Алтай

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
На Чуйском тракте первая остановка — курорт "Манжерок" у подножья горы Малая Синюха на берегу Манжерокского озера. Гондольная канатная дорога за 10-12 минут доставит вас на высоту 2516 метров. Курорт всесезонный, летом открыт профессиональный байк-парк. Есть трассы для даунхилла — скоростного спуска на велосипеде. У озера — отель, несколько кафе и ресторанов, ярмарка, горная пасека и тропинки для неспешных прогулок.

Тавдинские, или Талдинские пещеры

© Фото : Александр СнозТалдинские пещеры
Талдинские пещеры - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© Фото : Александр Сноз
Талдинские пещеры
На левом берегу реки Катунь — горный массив с карстовыми пещерами. Экскурсии — на час или на четыре. Понадобится удобная обувь, даже на легком маршруте есть крутые и ухабистые спуски и "козьи подъемы", как называют их местные гиды. А еще есть "гусиные тропы", где в некоторых местах высота свода не превышает даже метра.

И не пропустите колонну желаний: приложите к ней ладонь, не отрывая, обойдите против часовой стрелки по кругу, загадывая, что хочется. "Важно: не просите ничего материального!" — уточняет Лера.

Мост "Царская охота" и Камышлинский водопад

© Фото : Александр СнозКамышлинский водопад
Камышлинский водопад - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© Фото : Александр Сноз
Камышлинский водопад
На протяжении почти половины Чуйского тракта видишь реку Катунь. На подвесном пешеходном мосту "Царская охота" (вход — 200 рублей) получаются отличные селфи, а также это короткий путь к Камышлинскому водопаду. Два мощных каскада по 12 метров, зрелище завораживающее.
Далее до Семинского перевала — река Сема. Горная, бурная, с живописными берегами, тоже так и просится в инстаграм.

Петроглифы

© Фото : Александр СнозСело Бичикту-Боом
Село Бичикту-Боом
1 из 3
Село Бичикту-Боом
© Фото : Александр Сноз
© Фото : Александр Сноз

Петроглифы на Алтае

Петроглифы
2 из 3

Петроглифы на Алтае

© Фото : Александр Сноз
© Фото : Александр СнозПетроглифы
Петроглифы
3 из 3
Петроглифы
© Фото : Александр Сноз
1 из 3
Село Бичикту-Боом
© Фото : Александр Сноз
2 из 3

Петроглифы на Алтае

© Фото : Александр Сноз
3 из 3
Петроглифы
© Фото : Александр Сноз
На подъезде к Каракола, в четырех километрах от Чуйского тракта, у села Бичикту-Боом — петроглифы. На скале — силуэты животных и охотников. Для тех, кто не хочет съезжать с большой дороги, — более легкодоступные наскальные рисунки в природном парке Чуй-Оозы, самые древние датируются VII веком до нашей эры.

Слияние рек Чуи и Катуни

© Фото : Александр СнозСлияние рек
Слияние рек - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© Фото : Александр Сноз
Слияние рек
Вся Республика Алтай пронизана сложной системой рек, не успеваешь заметить, когда одна сменяет другую. Однако через семь километров после села Иня это очевидно: бирюзовая Катунь впадает в мутную серую Чую. Тут две смотровые площадки — верхняя и нижняя, до второй придется проехать километр по грунтовке, но вид того стоит.

Гейзерное озеро

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Гейзерное озеро недалеко от села Акташ в Республике Алтай

Гейзерное озеро недалеко от села Акташ в Республике Алтай
1 из 3

Гейзерное озеро недалеко от села Акташ в Республике Алтай

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© Фото : Татьяна РозенскаяГейзерное озеро
Гейзерное озеро
2 из 3
Гейзерное озеро
© Фото : Татьяна Розенская
© Фото : Татьяна РозенскаяГейзерное озеро
Гейзерное озеро
3 из 3
Гейзерное озеро
© Фото : Татьяна Розенская
1 из 3

Гейзерное озеро недалеко от села Акташ в Республике Алтай

© РИА Новости / Евгений Биятов
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2 из 3
Гейзерное озеро
© Фото : Татьяна Розенская
3 из 3
Гейзерное озеро
© Фото : Татьяна Розенская
На 796-м километре Чуйского тракта в лесной болотистой местности спряталось изумрудно-зеленое Гейзерное озеро. Небольшое, около 30 метров в диаметре, но с кристально чистой водой.

Алтайский Марс

Их даже три: Марс-1, Марс-2, Марс-3. Это рядом с населенным пунктом Чаган-Узун. "Если вы на внедорожнике, можете самостоятельно попробовать добраться до Марсианских гор по ухабам. Легковушку лучше оставить на парковке и воспользоваться услугами местных водителей на "буханках", вас домчат за 15 минут", — советует Саша.
Пейзажи и впрямь неземные, ничуть не уступают Красной планете. Степь, слоистые разноцветные склоны — и никакой растительности.

Что привезти

Разумеется, алтайский мед. По тракту немало указателей на пасеки. Правда, везти потом его можно только в багаже.
За бальзамами можно заехать в любую аптеку, там их множество, как и чаев. Сотни вариаций травяных сборов из вереницы палаток на дороге сулят здоровье и долголетие. "По рецепту они почти все одинаковые, берите смело", — говорит Лера.
Кедровые орехи продают на Чуйском тракте ведрами, как яблоки в летний сезон в Подмосковье.
И важный момент. "Летом на Алтае почти нет комаров. Ни в лесу, ни сырой ночью. Но зато там есть клещи, а эти поопаснее будут. Так что лучше сделать прививку от энцефалита", — рекомендует Саша.

Где есть

© Pixabay / HarleysboyСалат с кедровыми орехами
Салат с кедровыми орехами - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© Pixabay / Harleysboy
Салат с кедровыми орехами
Хорошие заведения на маршруте есть, но их немного. Например, на горе Кокуя и Манжерок большие зоны фуд-кортов. У моста "Царская охота" — одноименное кафе с террасой у воды, дорого по местным меркам, но чисто и достойно. После алтайского Марса езжайте в сторону Монголии, около 50 километров. В селе Кош-Агач — уютная и недорогая едальня "Мясо & Хлеб", все ее хвалят.
В целом, говорят путешественники, рассчитывайте только на себя. Загляните в гипермаркет и сразу закупитесь водой, сухими пайками. Зачастую на турбазах общие кухни, где можно после долгого дня вскипятить воду и заварить травяной напиток. И получится вкуснее, чем самый дорогой чай в столичных ресторанах.
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