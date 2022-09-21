Названы самые популярные города России для отдыха в сентябре
Москва, Петербург и Казань стали в сентябре самыми популярными у туристов городами
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Эксперты системы онлайн-бронирования гостиниц рассказали о пяти самых популярных в сентябре туристических городах, сообщает Bronevik.com.
Москва
Столица России – стабильно в лидерах. В этом месяце 13 процентов бронирований через систему пришлось на Москву. Спрос на мегаполис сохраняется вне зависимости от сезона, ведь развлечения можно найти даже в самый холодный и неприветливый день.
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанкТыквы на площадке фестиваля "Золотая осень" на Красной площади
Тыквы на площадке фестиваля "Золотая осень" на Красной площади
Санкт-Петербург
Город на Неве занял второе место. На него пришлось девять процентов бронирований. Петербург примечателен тем, что может предложить туристам множество разнообразных развлечений в любое время дня и ночи. Путешественникам нравятся его своеобразная атмосфера и особая эстетика.
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкВид на Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге
Вид на Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге
Казань
Столица Республики Татарстан взяла бронзу рейтинга. Количество бронирований за сентябрь в этом городе составило четыре процента. Казань по-прежнему является одним из лучших направлений для экскурсий. Например, по местному кремлю, который объединил в себе целый комплекс архитектурных, исторических и археологических памятников.
Девушка в Казанском кремле
Сочи
Два наиболее актуальных во время бархатного сезона направления Краснодарского края — Сочи и Адлер – разделили четвертое и пятое места (по два процента бронирований). Курорты Кубани прекрасно подготовлены для туризма в начале осени. Хорошо и с погодой: сейчас там не так жарко, днем температура стабильно держится в районе 20 градусов, а ночью не опускается ниже 15.
Туристы на набережной реки Сочи
В десятку самых популярных городов для отдыха в сентябре также вошли Владивосток, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород и Калининград. Средняя стоимость размещения за ночь составила 4600 рублей.
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