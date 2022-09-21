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Названы самые популярные города России для отдыха в сентябре

Названы самые популярные города России для отдыха в сентябре - РИА Новости, 21.09.2022

Названы самые популярные города России для отдыха в сентябре

Эксперты системы онлайн-бронирования гостиниц рассказали о пяти самых популярных в сентябре туристических городах, сообщает Bronevik.com. РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T01:01

2022-09-21T01:01

2022-09-21T01:01

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Эксперты системы онлайн-бронирования гостиниц рассказали о пяти самых популярных в сентябре туристических городах, сообщает Bronevik.com.МоскваСтолица России – стабильно в лидерах. В этом месяце 13 процентов бронирований через систему пришлось на Москву. Спрос на мегаполис сохраняется вне зависимости от сезона, ведь развлечения можно найти даже в самый холодный и неприветливый день.Санкт-ПетербургГород на Неве занял второе место. На него пришлось девять процентов бронирований. Петербург примечателен тем, что может предложить туристам множество разнообразных развлечений в любое время дня и ночи. Путешественникам нравятся его своеобразная атмосфера и особая эстетика.КазаньСтолица Республики Татарстан взяла бронзу рейтинга. Количество бронирований за сентябрь в этом городе составило четыре процента. Казань по-прежнему является одним из лучших направлений для экскурсий. Например, по местному кремлю, который объединил в себе целый комплекс архитектурных, исторических и археологических памятников.Сочи Два наиболее актуальных во время бархатного сезона направления Краснодарского края — Сочи и Адлер – разделили четвертое и пятое места (по два процента бронирований). Курорты Кубани прекрасно подготовлены для туризма в начале осени. Хорошо и с погодой: сейчас там не так жарко, днем температура стабильно держится в районе 20 градусов, а ночью не опускается ниже 15.В десятку самых популярных городов для отдыха в сентябре также вошли Владивосток, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород и Калининград. Средняя стоимость размещения за ночь составила 4600 рублей.

https://ria.ru/20220917/sochi-1817376736.html

россия

москва

сочи

санкт-петербург

казань

адлер

владивосток

новосибирск

екатеринбург

нижний новгород

калининград

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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