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Названы самые популярные города России для отдыха в сентябре - РИА Новости, 21.09.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220921/otdykh-1817958978.html
Названы самые популярные города России для отдыха в сентябре
Названы самые популярные города России для отдыха в сентябре - РИА Новости, 21.09.2022
Названы самые популярные города России для отдыха в сентябре
Эксперты системы онлайн-бронирования гостиниц рассказали о пяти самых популярных в сентябре туристических городах, сообщает Bronevik.com. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T01:01
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туризм
туризм
новости - туризм
россия
москва
сочи
куда поехать в выходные
санкт-петербург
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Эксперты системы онлайн-бронирования гостиниц рассказали о пяти самых популярных в сентябре туристических городах, сообщает Bronevik.com.МоскваСтолица России – стабильно в лидерах. В этом месяце 13 процентов бронирований через систему пришлось на Москву. Спрос на мегаполис сохраняется вне зависимости от сезона, ведь развлечения можно найти даже в самый холодный и неприветливый день.Санкт-ПетербургГород на Неве занял второе место. На него пришлось девять процентов бронирований. Петербург примечателен тем, что может предложить туристам множество разнообразных развлечений в любое время дня и ночи. Путешественникам нравятся его своеобразная атмосфера и особая эстетика.КазаньСтолица Республики Татарстан взяла бронзу рейтинга. Количество бронирований за сентябрь в этом городе составило четыре процента. Казань по-прежнему является одним из лучших направлений для экскурсий. Например, по местному кремлю, который объединил в себе целый комплекс архитектурных, исторических и археологических памятников.Сочи Два наиболее актуальных во время бархатного сезона направления Краснодарского края — Сочи и Адлер – разделили четвертое и пятое места (по два процента бронирований). Курорты Кубани прекрасно подготовлены для туризма в начале осени. Хорошо и с погодой: сейчас там не так жарко, днем температура стабильно держится в районе 20 градусов, а ночью не опускается ниже 15.В десятку самых популярных городов для отдыха в сентябре также вошли Владивосток, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород и Калининград. Средняя стоимость размещения за ночь составила 4600 рублей.
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россия
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сочи
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РИА Новости
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96
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туризм, новости - туризм, россия, москва, сочи, куда поехать в выходные, санкт-петербург, казань, адлер, владивосток, новосибирск, екатеринбург, нижний новгород, калининград, куда поехать, куда можно лететь, отдых на море, туристы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Россия, Москва, Сочи, куда поехать в выходные, Санкт-Петербург, Казань, Адлер, Владивосток, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Калининград, куда поехать, куда можно лететь, Отдых на море, туристы
01:01 21.09.2022
 
Названы самые популярные города России для отдыха в сентябре

Москва, Петербург и Казань стали в сентябре самыми популярными у туристов городами

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкКоломенский парк в Москве
Коломенский парк в Москве - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Эксперты системы онлайн-бронирования гостиниц рассказали о пяти самых популярных в сентябре туристических городах, сообщает Bronevik.com.

Москва

Столица России – стабильно в лидерах. В этом месяце 13 процентов бронирований через систему пришлось на Москву. Спрос на мегаполис сохраняется вне зависимости от сезона, ведь развлечения можно найти даже в самый холодный и неприветливый день.
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанкТыквы на площадке фестиваля "Золотая осень" на Красной площади
Тыквы на площадке фестиваля Золотая осень на Красной площади - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Тыквы на площадке фестиваля "Золотая осень" на Красной площади

Санкт-Петербург

Город на Неве занял второе место. На него пришлось девять процентов бронирований. Петербург примечателен тем, что может предложить туристам множество разнообразных развлечений в любое время дня и ночи. Путешественникам нравятся его своеобразная атмосфера и особая эстетика.
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкВид на Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге
Вид на Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Вид на Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге

Казань

Столица Республики Татарстан взяла бронзу рейтинга. Количество бронирований за сентябрь в этом городе составило четыре процента. Казань по-прежнему является одним из лучших направлений для экскурсий. Например, по местному кремлю, который объединил в себе целый комплекс архитектурных, исторических и археологических памятников.
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкДевушка в Казанском кремле
Девушка в Казанском кремле - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Девушка в Казанском кремле

Сочи

Два наиболее актуальных во время бархатного сезона направления Краснодарского краяСочи и Адлер – разделили четвертое и пятое места (по два процента бронирований). Курорты Кубани прекрасно подготовлены для туризма в начале осени. Хорошо и с погодой: сейчас там не так жарко, днем температура стабильно держится в районе 20 градусов, а ночью не опускается ниже 15.
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкТуристы на набережной реки Сочи
Туристы на набережной реки Сочи - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Туристы на набережной реки Сочи
В десятку самых популярных городов для отдыха в сентябре также вошли Владивосток, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород и Калининград. Средняя стоимость размещения за ночь составила 4600 рублей.
Красная Поляна. Туристы на Папоротниковой тропе - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
17 сентября, 05:59Туризм
В Сочи горные курорты стали продавать единый прогулочный билет
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмРоссияМоскваСочикуда поехать в выходныеСанкт-ПетербургКазаньАдлерВладивостокНовосибирскЕкатеринбургНижний НовгородКалининградкуда поехатькуда можно лететьОтдых на моретуристы
 
 
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