https://ria.ru/20220825/krym-1812032944.html

Министр туризма Крыма рассказал об отдыхе на полуострове в бархатный сезон

Министр туризма Крыма рассказал об отдыхе на полуострове в бархатный сезон - РИА Новости, 25.08.2022

Министр туризма Крыма рассказал об отдыхе на полуострове в бархатный сезон

В августе в Крыму резко увеличился турпоток, заполняемость гостиниц в среднем выросла до 80 процентов, а где-то и превысила эти цифры, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T14:06

2022-08-25T14:06

2022-08-25T14:06

туризм

туризм

новости - туризм

вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)

сергей ромашкин

саки (крым)

ялта

алушта

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости, Светлана Баева. В августе в Крыму резко увеличился турпоток, заполняемость гостиниц в среднем выросла до 80 процентов, а где-то и превысила эти цифры, рассказал РИА Новости министр курортов и туризма полуострова Вадим Волченко.Переломный моментЕго слова подтвердили и туроператоры. "В августе случился переломный момент, даже происшествия в Джанкойском районе и Новофедоровке не повлияли на ситуацию, число аннуляций было минимальным, один-два процента", — добавил вице-президент АТОР Сергей Ромашкин. По данным Минкурортов, средняя загрузка гостиниц в августе составляет 80 процентов. В ведомстве подтвердили, что нестандартных отмен бронирования на август-сентябрь нет. Есть единичные случаи – это обычная ситуация: кто-то заболел, кого-то вызвали на работу.Вице-президент АТОР при этом отметил, что загрузка многих отелей Крыма в августе не уступает той, что была в рекордный 2021 год.Эксперты по итогам сезона ждут гораздо меньшего проседания, чем казалось в первые летние месяцы. В июне-июле, по данным министерства курортов и туризма Крыма, снижение турпотока составило 30 процентов по отношению к 2021 — рекордному за весь постсоветский период — году. Рекорд на Крымском мостуПо его словам, поток в большей степени обеспечен самостоятельными туристами, прибывающими в Крым на поездах и машинах: 25 и 75 процентов соответственно. Это частично перекрывает дефицит авиасообщения.В АТОР посчитали, что на личный транспорт приходится и вовсе более 90 процентов прибытий.В середине августа даже был установлен рекорд. "За сутки 15 августа по мосту в обе стороны проехало 38 тысяч 297 автомобилей", — рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор "Тамань". Предыдущий был зафиксирован 16 августа 2020 года — 37 тысяч 374 транспортных средства.ЮБК и Саки – в лидерахПо словам Вадима Волченко, у туристов наибольшим спросом традиционно пользуются Ялта и Алушта."При этом на протяжении нескольких лет мы фиксируем высокий рост интереса гостей и крымчан к отдыху в западной части Крыма", — добавил министр. Растет популярность оздоровительного и медицинского туризма, которым славится, например, город Саки. При этом Волченко подчеркнул, что в этом плане не использован весь потенциал восточного Крыма.Планы на осень – фестивали и здоровье"Конец августа — это органичная волна отъездов семей с детьми, подготовка к школе, — сказал Вадим Волченко. — Приезжает другая аудитория, начинается сезон здоровья. Осенью пребывание в санаториях более полезно, чем в летнее время". Пандемия заставила всех всерьез относиться к профилактике и оздоровлению, напомнил он, а Крым предлагает широкий спектр возможностей для этого.Волченко подчеркнул, что осенью на полуострове — "комфортная бархатная пора". Гости любят ее не меньше пляжного отдыха, хотя он, как правило, длится до конца сентября.Наступает сезон гастрономических и музыкальных фестивалей, походов в горы, терренкуров, осмотра дворцов и других культурно-исторических достопримечательностей, спортивного туризма, скалолазания."Это все те виды туризма, которые не зависят от сезона", — добавил Вадим Волченко. По его словам, притоку гостей на полуостров будет хорошо способствовать очередной этап туристического кешбэка, который традиционно стимулирует спрос.Кстати, по данным сервиса поездок и путешествий Туту.ру, самым востребованным железнодорожным направлением осени стал маршрут Москва — Симферополь. Примерно 8,3 процента всех купленных в сервисе билетов пришлось на него, годом ранее — в три раза меньше.

https://ria.ru/20220810/krym-1808650451.html

https://ria.ru/20220822/krym-1811196285.html

https://ria.ru/20220825/keshbek-1811939958.html

саки (крым)

ялта

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Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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