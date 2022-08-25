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Министр туризма Крыма рассказал об отдыхе на полуострове в бархатный сезон - РИА Новости, 25.08.2022
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Туризм
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Министр туризма Крыма рассказал об отдыхе на полуострове в бархатный сезон
Министр туризма Крыма рассказал об отдыхе на полуострове в бархатный сезон - РИА Новости, 25.08.2022
Министр туризма Крыма рассказал об отдыхе на полуострове в бархатный сезон
В августе в Крыму резко увеличился турпоток, заполняемость гостиниц в среднем выросла до 80 процентов, а где-то и превысила эти цифры, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T14:06
2022-08-25T14:06
туризм
туризм
новости - туризм
вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)
сергей ромашкин
саки (крым)
ялта
алушта
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости, Светлана Баева. В августе в Крыму резко увеличился турпоток, заполняемость гостиниц в среднем выросла до 80 процентов, а где-то и превысила эти цифры, рассказал РИА Новости министр курортов и туризма полуострова Вадим Волченко.Переломный моментЕго слова подтвердили и туроператоры. "В августе случился переломный момент, даже происшествия в Джанкойском районе и Новофедоровке не повлияли на ситуацию, число аннуляций было минимальным, один-два процента", — добавил вице-президент АТОР Сергей Ромашкин. По данным Минкурортов, средняя загрузка гостиниц в августе составляет 80 процентов. В ведомстве подтвердили, что нестандартных отмен бронирования на август-сентябрь нет. Есть единичные случаи – это обычная ситуация: кто-то заболел, кого-то вызвали на работу.Вице-президент АТОР при этом отметил, что загрузка многих отелей Крыма в августе не уступает той, что была в рекордный 2021 год.Эксперты по итогам сезона ждут гораздо меньшего проседания, чем казалось в первые летние месяцы. В июне-июле, по данным министерства курортов и туризма Крыма, снижение турпотока составило 30 процентов по отношению к 2021 — рекордному за весь постсоветский период — году. Рекорд на Крымском мостуПо его словам, поток в большей степени обеспечен самостоятельными туристами, прибывающими в Крым на поездах и машинах: 25 и 75 процентов соответственно. Это частично перекрывает дефицит авиасообщения.В АТОР посчитали, что на личный транспорт приходится и вовсе более 90 процентов прибытий.В середине августа даже был установлен рекорд. "За сутки 15 августа по мосту в обе стороны проехало 38 тысяч 297 автомобилей", — рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор "Тамань". Предыдущий был зафиксирован 16 августа 2020 года — 37 тысяч 374 транспортных средства.ЮБК и Саки – в лидерахПо словам Вадима Волченко, у туристов наибольшим спросом традиционно пользуются Ялта и Алушта."При этом на протяжении нескольких лет мы фиксируем высокий рост интереса гостей и крымчан к отдыху в западной части Крыма", — добавил министр. Растет популярность оздоровительного и медицинского туризма, которым славится, например, город Саки. При этом Волченко подчеркнул, что в этом плане не использован весь потенциал восточного Крыма.Планы на осень – фестивали и здоровье"Конец августа — это органичная волна отъездов семей с детьми, подготовка к школе, — сказал Вадим Волченко. — Приезжает другая аудитория, начинается сезон здоровья. Осенью пребывание в санаториях более полезно, чем в летнее время". Пандемия заставила всех всерьез относиться к профилактике и оздоровлению, напомнил он, а Крым предлагает широкий спектр возможностей для этого.Волченко подчеркнул, что осенью на полуострове — "комфортная бархатная пора". Гости любят ее не меньше пляжного отдыха, хотя он, как правило, длится до конца сентября.Наступает сезон гастрономических и музыкальных фестивалей, походов в горы, терренкуров, осмотра дворцов и других культурно-исторических достопримечательностей, спортивного туризма, скалолазания."Это все те виды туризма, которые не зависят от сезона", — добавил Вадим Волченко. По его словам, притоку гостей на полуостров будет хорошо способствовать очередной этап туристического кешбэка, который традиционно стимулирует спрос.Кстати, по данным сервиса поездок и путешествий Туту.ру, самым востребованным железнодорожным направлением осени стал маршрут Москва — Симферополь. Примерно 8,3 процента всех купленных в сервисе билетов пришлось на него, годом ранее — в три раза меньше.
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туризм, новости - туризм, вадим волченко (министр курортов и туризма крыма), сергей ромашкин, саки (крым), ялта, алушта, ассоциация туроператоров россии (атор), туту.ру, куда поехать в выходные, куда поехать, отдых на море, туристы, республика крым, кешбэк
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Вадим Волченко (Министр курортов и туризма Крыма), Сергей Ромашкин, Саки (Крым), Ялта, Алушта, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Туту.ру, куда поехать в выходные, куда поехать, Отдых на море, туристы, Республика Крым, Кешбэк
14:06 25.08.2022
 
Министр туризма Крыма рассказал об отдыхе на полуострове в бархатный сезон

Волченко: в Крыму в августе значительно увеличилось число туристов, есть рекорды

© Фото : отель "Алые Паруса"Пляж отеля "Алые Паруса" в Крыму
Пляж отеля Алые Паруса в Крыму - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© Фото : отель "Алые Паруса"
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости, Светлана Баева. В августе в Крыму резко увеличился турпоток, заполняемость гостиниц в среднем выросла до 80 процентов, а где-то и превысила эти цифры, рассказал РИА Новости министр курортов и туризма полуострова Вадим Волченко.

Переломный момент

Его слова подтвердили и туроператоры. "В августе случился переломный момент, даже происшествия в Джанкойском районе и Новофедоровке не повлияли на ситуацию, число аннуляций было минимальным, один-два процента", — добавил вице-президент АТОР Сергей Ромашкин.
По данным Минкурортов, средняя загрузка гостиниц в августе составляет 80 процентов. В ведомстве подтвердили, что нестандартных отмен бронирования на август-сентябрь нет. Есть единичные случаи – это обычная ситуация: кто-то заболел, кого-то вызвали на работу.
Вице-президент АТОР при этом отметил, что загрузка многих отелей Крыма в августе не уступает той, что была в рекордный 2021 год.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкДевушка у отеля "Мрия Резорт"
Девушка у отеля Мрия Резорт - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Девушка у отеля "Мрия Резорт"
Эксперты по итогам сезона ждут гораздо меньшего проседания, чем казалось в первые летние месяцы. В июне-июле, по данным министерства курортов и туризма Крыма, снижение турпотока составило 30 процентов по отношению к 2021 — рекордному за весь постсоветский период — году.
"Важно, что спрос на Крым стабильно высокий, хотя и уменьшение по объективным причинам есть, — добавил Вадим Волченко. — Данные о самостоятельных путешественниках плюсуются с данными туроператоров, где сокращение может быть больше".

Рекорд на Крымском мосту

По его словам, поток в большей степени обеспечен самостоятельными туристами, прибывающими в Крым на поездах и машинах: 25 и 75 процентов соответственно. Это частично перекрывает дефицит авиасообщения.
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В АТОР посчитали, что на личный транспорт приходится и вовсе более 90 процентов прибытий.
В середине августа даже был установлен рекорд. "За сутки 15 августа по мосту в обе стороны проехало 38 тысяч 297 автомобилей", — рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор "Тамань". Предыдущий был зафиксирован 16 августа 2020 года — 37 тысяч 374 транспортных средства.
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ЮБК и Саки – в лидерах

По словам Вадима Волченко, у туристов наибольшим спросом традиционно пользуются Ялта и Алушта.
"При этом на протяжении нескольких лет мы фиксируем высокий рост интереса гостей и крымчан к отдыху в западной части Крыма", — добавил министр.
Растет популярность оздоровительного и медицинского туризма, которым славится, например, город Саки. При этом Волченко подчеркнул, что в этом плане не использован весь потенциал восточного Крыма.
© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкПациентка на сеансе грязелечения в санатории "Саки" в Крыму
Пациентка на сеансе грязелечения в санатории Саки в Крыму - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Пациентка на сеансе грязелечения в санатории "Саки" в Крыму

Планы на осень – фестивали и здоровье

"Конец августа — это органичная волна отъездов семей с детьми, подготовка к школе, — сказал Вадим Волченко. — Приезжает другая аудитория, начинается сезон здоровья. Осенью пребывание в санаториях более полезно, чем в летнее время".
Пандемия заставила всех всерьез относиться к профилактике и оздоровлению, напомнил он, а Крым предлагает широкий спектр возможностей для этого.
Волченко подчеркнул, что осенью на полуострове — "комфортная бархатная пора". Гости любят ее не меньше пляжного отдыха, хотя он, как правило, длится до конца сентября.
© Фото : Александр АндреевКрым. Никитский ботанический сад
Крым. Никитский ботанический сад - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© Фото : Александр Андреев
Крым. Никитский ботанический сад
Наступает сезон гастрономических и музыкальных фестивалей, походов в горы, терренкуров, осмотра дворцов и других культурно-исторических достопримечательностей, спортивного туризма, скалолазания.
"Это все те виды туризма, которые не зависят от сезона", — добавил Вадим Волченко. По его словам, притоку гостей на полуостров будет хорошо способствовать очередной этап туристического кешбэка, который традиционно стимулирует спрос.
Кстати, по данным сервиса поездок и путешествий Туту.ру, самым востребованным железнодорожным направлением осени стал маршрут Москва — Симферополь. Примерно 8,3 процента всех купленных в сервисе билетов пришлось на него, годом ранее — в три раза меньше.
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмВадим Волченко (Министр курортов и туризма Крыма)Сергей РомашкинСаки (Крым)ЯлтаАлуштаАссоциация туроператоров России (АТОР)Туту.рукуда поехать в выходныекуда поехатьОтдых на моретуристыРеспублика КрымКешбэк
 
 
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