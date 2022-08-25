https://ria.ru/20220825/keshbek-1811991124.html
В России стартовал осенний этап продажи туров с кешбэком в 20 процентов
В России стартовал осенний этап продажи туров с кешбэком в 20 процентов - РИА Новости, 25.08.2022
В России стартовал осенний этап продажи туров с кешбэком в 20 процентов
Осенний этап продажи туров по стране с кешбэком в 20% стартовал в России, он коснется поездок с 1 октября по 25 декабря, вместе с ним начались и продажи туров... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T08:47
2022-08-25T08:47
2022-08-25T08:47
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зарина догузова
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майя ломидзе
дальний восток
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Осенний этап продажи туров по стране с кешбэком в 20% стартовал в России, он коснется поездок с 1 октября по 25 декабря, вместе с ним начались и продажи туров на Дальний Восток с повышенным кешбэком, если напрямую бронировать проживание в отеле или санатории, участвующего в программе.На круизы кешбэк будет действовать с 1 сентября и до завершения навигации. Глава Ростуризма Зарина Догузова в середине августа сообщала, что с этого осеннего этапа в программе принимают участие поездки от трех ночей. Но это по-прежнему позволит ездить как в длинные путешествия, так и в туры выходного дня.Еще одно новшество - по поручению президента РФ введен повышенный кешбэк на поездки в регионы Дальнего Востока, если напрямую бронировать проживание в отеле или санатории, участвующего в программе. Максимальная сумма возврата - 20% от стоимости путевки, до 40 тысяч рублей. При этом во все остальные регионы РФ за поездки возвращается не больше 20 тысяч рублей.Остальные условия программы остаются прежними. Участвуют все регионы страны без исключения, а оплатить поездку или гостиницу нужно картой "Мир". Кешбэк вернется на эту карту автоматически в течение пяти дней."У путешествий осенью, в межсезонье есть свои преимущества - выбор отелей больше, популярные туристические места менее загружены - можно более гибко и дешевле планировать свой отдых, а с кешбэком - отправиться в путешествие с двойной выгодой", - отметила глава Ростуризма, посоветовав туристам не откладывать покупки туров с кешбэком в связи с высоким спросом."Осень - это и круизы по Волге, и активные маршруты, это и отличное время для оздоровления и поездок в санатории, для познавательных поездок в исторические города, а с конца ноября во многих регионах уже открывается горнолыжный сезон. Так что выбор очень большой", - сказала Догузова журналистам.На осенний этап программы в этом году выделено 3 миллиарда рублей. По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, этой возможностью воспользуются около 600 тысяч человек. За два последних года скидки на туры получили свыше 4 миллионов человек, из них в 2022 году - около 2,5 миллиона.Также глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе сообщала ранее журналистам, что туроператоры готовы к началу продаж туров с повышенным кешбэком.
https://ria.ru/20220819/keshbek-1810687335.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), зарина догузова, михаил мишустин, майя ломидзе, дальний восток
Туризм, Россия, Новости - Туризм, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), Зарина Догузова, Михаил Мишустин, Майя Ломидзе, Дальний Восток
В России стартовал осенний этап продажи туров с кешбэком в 20 процентов
В России стартовал осенний этап продажи туров по стране с кешбэком в 20 процентов
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Осенний этап продажи туров по стране с кешбэком в 20% стартовал в России, он коснется поездок с 1 октября по 25 декабря, вместе с ним начались и продажи туров на Дальний Восток с повышенным кешбэком, если напрямую бронировать проживание в отеле или санатории, участвующего в программе.
На круизы кешбэк будет действовать с 1 сентября и до завершения навигации. Глава Ростуризма Зарина Догузова
в середине августа сообщала, что с этого осеннего этапа в программе принимают участие поездки от трех ночей. Но это по-прежнему позволит ездить как в длинные путешествия, так и в туры выходного дня.
Еще одно новшество - по поручению президента РФ
введен повышенный кешбэк на поездки в регионы Дальнего Востока
, если напрямую бронировать проживание в отеле или санатории, участвующего в программе. Максимальная сумма возврата - 20% от стоимости путевки, до 40 тысяч рублей. При этом во все остальные регионы РФ за поездки возвращается не больше 20 тысяч рублей.
Остальные условия программы остаются прежними. Участвуют все регионы страны без исключения, а оплатить поездку или гостиницу нужно картой "Мир". Кешбэк вернется на эту карту автоматически в течение пяти дней.
"У путешествий осенью, в межсезонье есть свои преимущества - выбор отелей больше, популярные туристические места менее загружены - можно более гибко и дешевле планировать свой отдых, а с кешбэком - отправиться в путешествие с двойной выгодой", - отметила глава Ростуризма, посоветовав туристам не откладывать покупки туров с кешбэком в связи с высоким спросом.
"Осень - это и круизы по Волге, и активные маршруты, это и отличное время для оздоровления и поездок в санатории, для познавательных поездок в исторические города, а с конца ноября во многих регионах уже открывается горнолыжный сезон. Так что выбор очень большой", - сказала Догузова журналистам.
На осенний этап программы в этом году выделено 3 миллиарда рублей. По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина
, этой возможностью воспользуются около 600 тысяч человек. За два последних года скидки на туры получили свыше 4 миллионов человек, из них в 2022 году - около 2,5 миллиона.
Также глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе
сообщала ранее журналистам, что туроператоры готовы к началу продаж туров с повышенным кешбэком.