Рейтинг@Mail.ru
Названы самые популярные маршруты для путешествий на поезде осенью - РИА Новости, 23.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220823/puteshestviya-1811370372.html
Названы самые популярные маршруты для путешествий на поезде осенью
Названы самые популярные маршруты для путешествий на поезде осенью - РИА Новости, 23.08.2022
Названы самые популярные маршруты для путешествий на поезде осенью
Определены направления, которые выбирают туристы для путешествий на поезде в бархатный сезон, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T06:04
2022-08-23T06:04
туризм
туризм
новости - туризм
симферополь
анапа
москва
куда поехать в выходные
куда поехать
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/13/1737701836_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_98567788dc5d6ac47b85c0500853cf27.jpg
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Определены направления, которые выбирают туристы для путешествий на поезде в бархатный сезон, сообщает Туту.ру.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований железнодорожных билетов и выяснили, что наибольший спрос — на южные направления.Лидеры списка — маршруты из Москвы в Симферополь и Анапу. Билеты в Крым купили 8,3 процента пользователей, заплатив за визит в среднем шесть тысяч рублей. На курорты Краснодарского края собираются попасть 5,7 процента туристов, расходы на дорогу превысят 4,8 тысячи рублей в одну сторону.Эксперты подсчитали, что спрос на билеты в Симферополь за год увеличился в три раза, а в Анапу — в два. На третьем месте списка — поездки между Петербургом и Москвой. Этот маршрут привлекает 3,3 процента пользователей, которые платят за визит в среднем 2,8 тысячи рублей.Далее в десятке самых востребованных — снова южные направления: из столицы в Новороссийск, Адлер, Феодосию, Сочи, Краснодар и Лазаревское, а также из Санкт-Петербурга в Симферополь.Средний чек по оформленным билетам по России на осень составляет 4,4 тысячи рублей в одну сторону.
https://ria.ru/20220611/sochi-1794185795.html
симферополь
анапа
москва
сочи
санкт-петербург
адлер
феодосия
новороссийск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/13/1737701836_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0077c14e223c2910f620fa9156494e61.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новости - туризм, симферополь, анапа, москва, куда поехать в выходные, куда поехать, осень, поезда, сочи, санкт-петербург, адлер, феодосия, новороссийск
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Симферополь, Анапа, Москва, куда поехать в выходные, куда поехать, Осень, поезда, Сочи, Санкт-Петербург, Адлер, Феодосия, Новороссийск
06:04 23.08.2022
 
Названы самые популярные маршруты для путешествий на поезде осенью

Туту.ру: Симферополь и Анапа — самые популярные турмаршруты для поездок на поезде осенью

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкОтдыхающие на одном из пляжей в Анапе
Отдыхающие на одном из пляжей в Анапе - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Определены направления, которые выбирают туристы для путешествий на поезде в бархатный сезон, сообщает Туту.ру.
Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований железнодорожных билетов и выяснили, что наибольший спрос — на южные направления.
Лидеры списка — маршруты из Москвы в Симферополь и Анапу. Билеты в Крым купили 8,3 процента пользователей, заплатив за визит в среднем шесть тысяч рублей. На курорты Краснодарского края собираются попасть 5,7 процента туристов, расходы на дорогу превысят 4,8 тысячи рублей в одну сторону.
Эксперты подсчитали, что спрос на билеты в Симферополь за год увеличился в три раза, а в Анапу — в два. На третьем месте списка — поездки между Петербургом и Москвой. Этот маршрут привлекает 3,3 процента пользователей, которые платят за визит в среднем 2,8 тысячи рублей.
Далее в десятке самых востребованных — снова южные направления: из столицы в Новороссийск, Адлер, Феодосию, Сочи, Краснодар и Лазаревское, а также из Санкт-Петербурга в Симферополь.
Средний чек по оформленным билетам по России на осень составляет 4,4 тысячи рублей в одну сторону.
Красная Поляна. Мегакачели в парке аттракционов на высоте в 2200 метров - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
11 июня, 08:00Туризм
Горы вместо моря. Как получить массу впечатлений в Красной Поляне
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмСимферопольАнапаМосквакуда поехать в выходныекуда поехатьОсеньпоездаСочиСанкт-ПетербургАдлерФеодосияНовороссийск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала