https://ria.ru/20220823/puteshestviya-1811370372.html

Названы самые популярные маршруты для путешествий на поезде осенью

Названы самые популярные маршруты для путешествий на поезде осенью - РИА Новости, 23.08.2022

Названы самые популярные маршруты для путешествий на поезде осенью

Определены направления, которые выбирают туристы для путешествий на поезде в бархатный сезон, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T06:04

2022-08-23T06:04

2022-08-23T06:04

туризм

туризм

новости - туризм

симферополь

анапа

москва

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куда поехать

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Определены направления, которые выбирают туристы для путешествий на поезде в бархатный сезон, сообщает Туту.ру.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований железнодорожных билетов и выяснили, что наибольший спрос — на южные направления.Лидеры списка — маршруты из Москвы в Симферополь и Анапу. Билеты в Крым купили 8,3 процента пользователей, заплатив за визит в среднем шесть тысяч рублей. На курорты Краснодарского края собираются попасть 5,7 процента туристов, расходы на дорогу превысят 4,8 тысячи рублей в одну сторону.Эксперты подсчитали, что спрос на билеты в Симферополь за год увеличился в три раза, а в Анапу — в два. На третьем месте списка — поездки между Петербургом и Москвой. Этот маршрут привлекает 3,3 процента пользователей, которые платят за визит в среднем 2,8 тысячи рублей.Далее в десятке самых востребованных — снова южные направления: из столицы в Новороссийск, Адлер, Феодосию, Сочи, Краснодар и Лазаревское, а также из Санкт-Петербурга в Симферополь.Средний чек по оформленным билетам по России на осень составляет 4,4 тысячи рублей в одну сторону.

https://ria.ru/20220611/sochi-1794185795.html

симферополь

анапа

москва

сочи

санкт-петербург

адлер

феодосия

новороссийск

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2022

Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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