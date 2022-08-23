https://ria.ru/20220823/puteshestviya-1811370372.html
Названы самые популярные маршруты для путешествий на поезде осенью
Названы самые популярные маршруты для путешествий на поезде осенью - РИА Новости, 23.08.2022
Названы самые популярные маршруты для путешествий на поезде осенью
Определены направления, которые выбирают туристы для путешествий на поезде в бархатный сезон, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T06:04
2022-08-23T06:04
2022-08-23T06:04
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симферополь
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куда поехать в выходные
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Определены направления, которые выбирают туристы для путешествий на поезде в бархатный сезон, сообщает Туту.ру.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований железнодорожных билетов и выяснили, что наибольший спрос — на южные направления.Лидеры списка — маршруты из Москвы в Симферополь и Анапу. Билеты в Крым купили 8,3 процента пользователей, заплатив за визит в среднем шесть тысяч рублей. На курорты Краснодарского края собираются попасть 5,7 процента туристов, расходы на дорогу превысят 4,8 тысячи рублей в одну сторону.Эксперты подсчитали, что спрос на билеты в Симферополь за год увеличился в три раза, а в Анапу — в два. На третьем месте списка — поездки между Петербургом и Москвой. Этот маршрут привлекает 3,3 процента пользователей, которые платят за визит в среднем 2,8 тысячи рублей.Далее в десятке самых востребованных — снова южные направления: из столицы в Новороссийск, Адлер, Феодосию, Сочи, Краснодар и Лазаревское, а также из Санкт-Петербурга в Симферополь.Средний чек по оформленным билетам по России на осень составляет 4,4 тысячи рублей в одну сторону.
https://ria.ru/20220611/sochi-1794185795.html
симферополь
анапа
москва
сочи
санкт-петербург
адлер
феодосия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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туризм, новости - туризм, симферополь, анапа, москва, куда поехать в выходные, куда поехать, осень, поезда, сочи, санкт-петербург, адлер, феодосия, новороссийск
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Симферополь, Анапа, Москва, куда поехать в выходные, куда поехать, Осень, поезда, Сочи, Санкт-Петербург, Адлер, Феодосия, Новороссийск
Названы самые популярные маршруты для путешествий на поезде осенью
Туту.ру: Симферополь и Анапа — самые популярные турмаршруты для поездок на поезде осенью
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Определены направления, которые выбирают туристы для путешествий на поезде в бархатный сезон, сообщает Туту.ру.
Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований железнодорожных билетов и выяснили, что наибольший спрос — на южные направления.
Лидеры списка — маршруты из Москвы в Симферополь и Анапу. Билеты в Крым купили 8,3 процента пользователей, заплатив за визит в среднем шесть тысяч рублей. На курорты Краснодарского края собираются попасть 5,7 процента туристов, расходы на дорогу превысят 4,8 тысячи рублей в одну сторону.
Эксперты подсчитали, что спрос на билеты в Симферополь за год увеличился в три раза, а в Анапу — в два. На третьем месте списка — поездки между Петербургом и Москвой. Этот маршрут привлекает 3,3 процента пользователей, которые платят за визит в среднем 2,8 тысячи рублей.
Далее в десятке самых востребованных — снова южные направления: из столицы в Новороссийск, Адлер, Феодосию, Сочи, Краснодар и Лазаревское, а также из Санкт-Петербурга в Симферополь.
Средний чек по оформленным билетам по России на осень составляет 4,4 тысячи рублей в одну сторону.