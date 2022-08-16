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На Крымском мосту зафиксировали новый рекорд трафика - РИА Новости, 16.08.2022
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Туризм
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На Крымском мосту зафиксировали новый рекорд трафика
На Крымском мосту зафиксировали новый рекорд трафика - РИА Новости, 16.08.2022
На Крымском мосту зафиксировали новый рекорд трафика
Новый рекорд трафика зафиксирован на Крымском мосту, сообщает ФКУ Упрдор "Тамань". РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T12:28
2022-08-16T12:28
туризм
россия
крымский мост
авто
новости - туризм
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туристы
рекорды
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг — РИА Новости. Новый рекорд трафика зафиксирован на Крымском мосту, сообщает ФКУ Упрдор "Тамань"."За сутки 15 августа по мосту в обе стороны проехало 38 тысяч 297 автомобилей", — рассказали в пресс-службе.Уточняется, что предыдущий рекорд был зафиксирован 16 августа 2020 года — 37 тысяч 374 транспортных средства."В целом с начала работы автодорожной части моста по нему проехало более 21 миллиона автомобилей, в том числе более трех миллионов фур и 233 тысячи автобусов", — добавили в пресс-службе.Крымский мост – самый протяженный в России, его длина — 19 километров. Автомобильная часть была введена в строй в мае 2018 года. А в декабре 2019-го пошли первые поезда по его железнодорожной части.
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россия, крымский мост, авто, новости - туризм, туризм, туристы, рекорды, республика крым
Туризм, Россия, Крымский мост, Авто, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Рекорды, Республика Крым
12:28 16.08.2022
 
На Крымском мосту зафиксировали новый рекорд трафика

Новый рекорд суточного трафика зафиксирован на Крымском мосту

© Фото : страница инфоцентра "Крымский мост" во ВКонтактеКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© Фото : страница инфоцентра "Крымский мост" во ВКонтакте
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг — РИА Новости. Новый рекорд трафика зафиксирован на Крымском мосту, сообщает ФКУ Упрдор "Тамань".
"За сутки 15 августа по мосту в обе стороны проехало 38 тысяч 297 автомобилей", — рассказали в пресс-службе.
Уточняется, что предыдущий рекорд был зафиксирован 16 августа 2020 года — 37 тысяч 374 транспортных средства.
"В целом с начала работы автодорожной части моста по нему проехало более 21 миллиона автомобилей, в том числе более трех миллионов фур и 233 тысячи автобусов", — добавили в пресс-службе.
Крымский мост – самый протяженный в России, его длина — 19 километров. Автомобильная часть была введена в строй в мае 2018 года. А в декабре 2019-го пошли первые поезда по его железнодорожной части.
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