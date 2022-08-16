https://ria.ru/20220816/krymskiymost-1809953544.html
На Крымском мосту зафиксировали новый рекорд трафика
На Крымском мосту зафиксировали новый рекорд трафика - РИА Новости, 16.08.2022
На Крымском мосту зафиксировали новый рекорд трафика
Новый рекорд трафика зафиксирован на Крымском мосту, сообщает ФКУ Упрдор "Тамань". РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T12:28
2022-08-16T12:28
2022-08-16T12:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг — РИА Новости. Новый рекорд трафика зафиксирован на Крымском мосту, сообщает ФКУ Упрдор "Тамань"."За сутки 15 августа по мосту в обе стороны проехало 38 тысяч 297 автомобилей", — рассказали в пресс-службе.Уточняется, что предыдущий рекорд был зафиксирован 16 августа 2020 года — 37 тысяч 374 транспортных средства."В целом с начала работы автодорожной части моста по нему проехало более 21 миллиона автомобилей, в том числе более трех миллионов фур и 233 тысячи автобусов", — добавили в пресс-службе.Крымский мост – самый протяженный в России, его длина — 19 километров. Автомобильная часть была введена в строй в мае 2018 года. А в декабре 2019-го пошли первые поезда по его железнодорожной части.
https://ria.ru/20220815/krym-1809720891.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, крымский мост, авто, новости - туризм, туризм, туристы, рекорды, республика крым
Туризм, Россия, Крымский мост, Авто, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Рекорды, Республика Крым
На Крымском мосту зафиксировали новый рекорд трафика
Новый рекорд суточного трафика зафиксирован на Крымском мосту
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг — РИА Новости. Новый рекорд трафика зафиксирован на Крымском мосту, сообщает ФКУ Упрдор "Тамань".
"За сутки 15 августа по мосту в обе стороны проехало 38 тысяч 297 автомобилей", — рассказали в пресс-службе.
Уточняется, что предыдущий рекорд был зафиксирован 16 августа 2020 года — 37 тысяч 374 транспортных средства.
"В целом с начала работы автодорожной части моста по нему проехало более 21 миллиона автомобилей, в том числе более трех миллионов фур и 233 тысячи автобусов", — добавили в пресс-службе.
Крымский мост – самый протяженный в России, его длина — 19 километров. Автомобильная часть была введена в строй в мае 2018 года. А в декабре 2019-го пошли первые поезда по его железнодорожной части.