https://ria.ru/20220816/krymskiymost-1809953544.html

На Крымском мосту зафиксировали новый рекорд трафика

На Крымском мосту зафиксировали новый рекорд трафика - РИА Новости, 16.08.2022

На Крымском мосту зафиксировали новый рекорд трафика

Новый рекорд трафика зафиксирован на Крымском мосту, сообщает ФКУ Упрдор "Тамань". РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T12:28

2022-08-16T12:28

2022-08-16T12:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг — РИА Новости. Новый рекорд трафика зафиксирован на Крымском мосту, сообщает ФКУ Упрдор "Тамань"."За сутки 15 августа по мосту в обе стороны проехало 38 тысяч 297 автомобилей", — рассказали в пресс-службе.Уточняется, что предыдущий рекорд был зафиксирован 16 августа 2020 года — 37 тысяч 374 транспортных средства."В целом с начала работы автодорожной части моста по нему проехало более 21 миллиона автомобилей, в том числе более трех миллионов фур и 233 тысячи автобусов", — добавили в пресс-службе.Крымский мост – самый протяженный в России, его длина — 19 километров. Автомобильная часть была введена в строй в мае 2018 года. А в декабре 2019-го пошли первые поезда по его железнодорожной части.

https://ria.ru/20220815/krym-1809720891.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

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