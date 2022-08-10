10:07 10.08.2022 (обновлено: 10:19 10.08.2022)
Туристы не пострадали при взрывах в крымской Новофедоровке
Минкурортов Крыма: туристы не пострадали при взрывах в Новофедоровке
© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанкВыбитые взрывной волной стекла в окнах жилого дома в поселке Новофедоровка
Выбитые взрывной волной стекла в окнах жилого дома в поселке Новофедоровка. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости. Туристы не пострадали в результате взрывов на аэродроме в Новофедоровке на западном побережье Крыма, сообщило министерство курортов и туризма региона.
По данным Минобороны РФ, на аэродроме в Новофедоровке днем во вторник взорвались боеприпасы, причины произошедшего устанавливаются. По докладу с места, никакого огневого воздействия по площадке хранения боеприпасов на аэродроме не было. По данным крымского минздрава, в результате ЧП пострадали 13 человек, один человек погиб.
"В результате происшествия в районе Новофедоровки туристы не пострадали. В некурортной зоне, на месте событий, работают специальные службы, ситуация выясняется", - сообщили в минкурортов Крыма.
В ведомстве отметили, что пляжи западной части Крыма - Сакский район, Саки, Евпатория - встречают отдыхающих, сервисные функции и требования безопасности под контролем муниципальных властей и министерства курортов и туризма региона.
"Пляжи в поселке Новофедоровка никак не пострадали, кафе и пункты проката продолжают работу. Высокий сезон в разгаре, погода прекрасная, вода в море прогрелась до плюс 24-25 градусов, и впереди еще бархатный сезон", - уточнили в ведомстве.