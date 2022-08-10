https://ria.ru/20220810/novofedorovka-1808498434.html

Туристы не пострадали при взрывах в крымской Новофедоровке

Туристы не пострадали при взрывах в крымской Новофедоровке - РИА Новости, 10.08.2022

Туристы не пострадали при взрывах в крымской Новофедоровке

Туристы не пострадали в результате взрывов на аэродроме в Новофедоровке на западном побережье Крыма, сообщило министерство курортов и туризма региона. РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T10:07

2022-08-10T10:07

2022-08-10T10:19

россия

сакский район

саки (крым)

детонация авиационных боеприпасов в новофедоровке

происшествия

новости - туризм

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808494551_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_680dbfcccdfc6e9ff82af398b1251950.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости. Туристы не пострадали в результате взрывов на аэродроме в Новофедоровке на западном побережье Крыма, сообщило министерство курортов и туризма региона.По данным Минобороны РФ, на аэродроме в Новофедоровке днем во вторник взорвались боеприпасы, причины произошедшего устанавливаются. По докладу с места, никакого огневого воздействия по площадке хранения боеприпасов на аэродроме не было. По данным крымского минздрава, в результате ЧП пострадали 13 человек, один человек погиб."В результате происшествия в районе Новофедоровки туристы не пострадали. В некурортной зоне, на месте событий, работают специальные службы, ситуация выясняется", - сообщили в минкурортов Крыма.В ведомстве отметили, что пляжи западной части Крыма - Сакский район, Саки, Евпатория - встречают отдыхающих, сервисные функции и требования безопасности под контролем муниципальных властей и министерства курортов и туризма региона."Пляжи в поселке Новофедоровка никак не пострадали, кафе и пункты проката продолжают работу. Высокий сезон в разгаре, погода прекрасная, вода в море прогрелась до плюс 24-25 градусов, и впереди еще бархатный сезон", - уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20220809/novofedorovka-1808441080.html

россия

сакский район

саки (крым)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, сакский район, саки (крым), детонация авиационных боеприпасов в новофедоровке, происшествия, новости - туризм