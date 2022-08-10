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Туристы не пострадали при взрывах в крымской Новофедоровке - РИА Новости, 10.08.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220810/novofedorovka-1808498434.html
Туристы не пострадали при взрывах в крымской Новофедоровке
Туристы не пострадали при взрывах в крымской Новофедоровке - РИА Новости, 10.08.2022
Туристы не пострадали при взрывах в крымской Новофедоровке
Туристы не пострадали в результате взрывов на аэродроме в Новофедоровке на западном побережье Крыма, сообщило министерство курортов и туризма региона. РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T10:07
2022-08-10T10:19
россия
сакский район
саки (крым)
детонация авиационных боеприпасов в новофедоровке
происшествия
новости - туризм
туризм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости. Туристы не пострадали в результате взрывов на аэродроме в Новофедоровке на западном побережье Крыма, сообщило министерство курортов и туризма региона.По данным Минобороны РФ, на аэродроме в Новофедоровке днем во вторник взорвались боеприпасы, причины произошедшего устанавливаются. По докладу с места, никакого огневого воздействия по площадке хранения боеприпасов на аэродроме не было. По данным крымского минздрава, в результате ЧП пострадали 13 человек, один человек погиб."В результате происшествия в районе Новофедоровки туристы не пострадали. В некурортной зоне, на месте событий, работают специальные службы, ситуация выясняется", - сообщили в минкурортов Крыма.В ведомстве отметили, что пляжи западной части Крыма - Сакский район, Саки, Евпатория - встречают отдыхающих, сервисные функции и требования безопасности под контролем муниципальных властей и министерства курортов и туризма региона."Пляжи в поселке Новофедоровка никак не пострадали, кафе и пункты проката продолжают работу. Высокий сезон в разгаре, погода прекрасная, вода в море прогрелась до плюс 24-25 градусов, и впереди еще бархатный сезон", - уточнили в ведомстве.
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россия
сакский район
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россия, сакский район, саки (крым), детонация авиационных боеприпасов в новофедоровке, происшествия, новости - туризм
10:07 10.08.2022 (обновлено: 10:19 10.08.2022)
 
Туристы не пострадали при взрывах в крымской Новофедоровке

Минкурортов Крыма: туристы не пострадали при взрывах в Новофедоровке

© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанкВыбитые взрывной волной стекла в окнах жилого дома в поселке Новофедоровка
Выбитые взрывной волной стекла в окнах жилого дома в поселке Новофедоровка - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости / Макс Ветров
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Выбитые взрывной волной стекла в окнах жилого дома в поселке Новофедоровка. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости. Туристы не пострадали в результате взрывов на аэродроме в Новофедоровке на западном побережье Крыма, сообщило министерство курортов и туризма региона.
По данным Минобороны РФ, на аэродроме в Новофедоровке днем во вторник взорвались боеприпасы, причины произошедшего устанавливаются. По докладу с места, никакого огневого воздействия по площадке хранения боеприпасов на аэродроме не было. По данным крымского минздрава, в результате ЧП пострадали 13 человек, один человек погиб.
"В результате происшествия в районе Новофедоровки туристы не пострадали. В некурортной зоне, на месте событий, работают специальные службы, ситуация выясняется", - сообщили в минкурортов Крыма.
В ведомстве отметили, что пляжи западной части Крыма - Сакский район, Саки, Евпатория - встречают отдыхающих, сервисные функции и требования безопасности под контролем муниципальных властей и министерства курортов и туризма региона.
"Пляжи в поселке Новофедоровка никак не пострадали, кафе и пункты проката продолжают работу. Высокий сезон в разгаре, погода прекрасная, вода в море прогрелась до плюс 24-25 градусов, и впереди еще бархатный сезон", - уточнили в ведомстве.
Дым от взрыва в крымском поселке Новофедоровка - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
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ТуризмРоссияСакский районСаки (Крым)Детонация авиационных боеприпасов в НовофедоровкеПроисшествияНовости - Туризм
 
 
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