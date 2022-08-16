https://ria.ru/20220816/krym-1809982779.html
В Крыму из района детонации боеприпасов эвакуировали три тысячи человек
В Крыму из района детонации боеприпасов эвакуировали три тысячи человек - РИА Новости, 16.08.2022
В Крыму из района детонации боеприпасов эвакуировали три тысячи человек
Более 3 тысяч человек эвакуированы из двух населенных пунктов в районе детонации боеприпасов на севере Крыма, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T13:34
2022-08-16T13:34
2022-08-16T13:40
происшествия
республика крым
джанкой
сергей аксенов (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости. Более 3 тысяч человек эвакуированы из двух населенных пунктов в районе детонации боеприпасов на севере Крыма, сообщил глава республики Сергей Аксенов."Эвакуировано больше 3 тысяч человек из населенных пунктов Майское и Азовское Джанкойского района", - сказал Аксенов журналистам.Возгорание на огороженной площадке хранения боеприпасов с детонацией произошло в воинской части в районе села Майское в Крыму, сообщило ранее Минобороны РФ, принимаются меры по тушению пожара и выяснению причин возгорания. Установлено оцепление – пятикилометровая зона. Пострадали два человека.
https://ria.ru/20220816/vzryv-1809971243.html
республика крым
джанкой
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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"Все под контролем" – Аксенов о ситуации с детонацией боеприпасов на складе в Крыму
Пассажирские поезда, следующие в Крым, будут останавливаться под Феодосией с пересадкой людей на автобусы, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
2022-08-16T13:34
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PT1M03S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика крым, джанкой, сергей аксенов (политик)
Происшествия, Республика Крым, Джанкой, Сергей Аксенов (политик)
13:34 16.08.2022 (обновлено: 13:40 16.08.2022)
В Крыму из района детонации боеприпасов эвакуировали три тысячи человек
Аксенов: три тысячи человек эвакуировали из-за детонации боеприпасов в Джанкойском районе