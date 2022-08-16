https://ria.ru/20220816/krym-1809982779.html

В Крыму из района детонации боеприпасов эвакуировали три тысячи человек

В Крыму из района детонации боеприпасов эвакуировали три тысячи человек - РИА Новости, 16.08.2022

В Крыму из района детонации боеприпасов эвакуировали три тысячи человек

Более 3 тысяч человек эвакуированы из двух населенных пунктов в районе детонации боеприпасов на севере Крыма, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T13:34

2022-08-16T13:34

2022-08-16T13:40

происшествия

республика крым

джанкой

сергей аксенов (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости. Более 3 тысяч человек эвакуированы из двух населенных пунктов в районе детонации боеприпасов на севере Крыма, сообщил глава республики Сергей Аксенов."Эвакуировано больше 3 тысяч человек из населенных пунктов Майское и Азовское Джанкойского района", - сказал Аксенов журналистам.Возгорание на огороженной площадке хранения боеприпасов с детонацией произошло в воинской части в районе села Майское в Крыму, сообщило ранее Минобороны РФ, принимаются меры по тушению пожара и выяснению причин возгорания. Установлено оцепление – пятикилометровая зона. Пострадали два человека.

https://ria.ru/20220816/vzryv-1809971243.html

республика крым

джанкой

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Все под контролем" – Аксенов о ситуации с детонацией боеприпасов на складе в Крыму Пассажирские поезда, следующие в Крым, будут останавливаться под Феодосией с пересадкой людей на автобусы, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. 2022-08-16T13:34 true PT1M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, республика крым, джанкой, сергей аксенов (политик)