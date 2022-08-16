Рейтинг@Mail.ru
В Крыму из района детонации боеприпасов эвакуировали три тысячи человек - РИА Новости, 16.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220816/krym-1809982779.html
В Крыму из района детонации боеприпасов эвакуировали три тысячи человек
В Крыму из района детонации боеприпасов эвакуировали три тысячи человек - РИА Новости, 16.08.2022
В Крыму из района детонации боеприпасов эвакуировали три тысячи человек
Более 3 тысяч человек эвакуированы из двух населенных пунктов в районе детонации боеприпасов на севере Крыма, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T13:34
2022-08-16T13:40
происшествия
республика крым
джанкой
сергей аксенов (политик)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/10/1809976591_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1802bd8d3a0ed4017e7da43c5ab0a098.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости. Более 3 тысяч человек эвакуированы из двух населенных пунктов в районе детонации боеприпасов на севере Крыма, сообщил глава республики Сергей Аксенов."Эвакуировано больше 3 тысяч человек из населенных пунктов Майское и Азовское Джанкойского района", - сказал Аксенов журналистам.Возгорание на огороженной площадке хранения боеприпасов с детонацией произошло в воинской части в районе села Майское в Крыму, сообщило ранее Минобороны РФ, принимаются меры по тушению пожара и выяснению причин возгорания. Установлено оцепление – пятикилометровая зона. Пострадали два человека.
https://ria.ru/20220816/vzryv-1809971243.html
республика крым
джанкой
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"Все под контролем" – Аксенов о ситуации с детонацией боеприпасов на складе в Крыму
Пассажирские поезда, следующие в Крым, будут останавливаться под Феодосией с пересадкой людей на автобусы, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
2022-08-16T13:34
true
PT1M03S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/10/1809976591_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_c63d53733952269d9161248ad1aca710.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, республика крым, джанкой, сергей аксенов (политик)
Происшествия, Республика Крым, Джанкой, Сергей Аксенов (политик)
13:34 16.08.2022 (обновлено: 13:40 16.08.2022)
 
В Крыму из района детонации боеприпасов эвакуировали три тысячи человек

Аксенов: три тысячи человек эвакуировали из-за детонации боеприпасов в Джанкойском районе

Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости. Более 3 тысяч человек эвакуированы из двух населенных пунктов в районе детонации боеприпасов на севере Крыма, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Эвакуировано больше 3 тысяч человек из населенных пунктов Майское и Азовское Джанкойского района", - сказал Аксенов журналистам.
Возгорание на огороженной площадке хранения боеприпасов с детонацией произошло в воинской части в районе села Майское в Крыму, сообщило ранее Минобороны РФ, принимаются меры по тушению пожара и выяснению причин возгорания. Установлено оцепление – пятикилометровая зона. Пострадали два человека.
Боеприпасы сдетонировали на складе в Джанкойском районе Крыма. Видео с места ЧП
Вчера, 12:56
Причиной детонации боеприпасов в Крыму стала диверсия
 
ПроисшествияРеспублика КрымДжанкойСергей Аксенов (политик)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала