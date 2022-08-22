https://ria.ru/20220822/krym-1811196285.html
Эксперты рассказали, как в этом году российские туристы добирались в Крым
Эксперты рассказали, как в этом году российские туристы добирались в Крым - РИА Новости, 22.08.2022
Эксперты рассказали, как в этом году российские туристы добирались в Крым
Стало известно, как туристы этим летом добирались в Крым, рассказал РИА Новости вице-президент АТОР Сергей Ромашкин. РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T11:59
2022-08-22T11:59
2022-08-22T12:01
туризм
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новости - туризм
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ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Стало известно, как туристы этим летом добирались в Крым, рассказал РИА Новости вице-президент АТОР Сергей Ромашкин.По итогам летнего сезона Крым потерял 50 процентов от прошлогодней загрузки. "Даже последние события в Новофедоровке и под Джанкоем не могут радикально ухудшить ситуацию, потому что 90 процентов гостей уже туда съездили или сейчас находятся на отдыхе. Сезон завершается, итоговая цифра сложилась, и можно говорить, что турпоток в Крым снизился наполовину", — уточнил вице-президент ассоциации.Другие курорты черноморского побережья также показывают снижение турпотока. Так, по словам Ромашкина, турпоток в Анапу снизился на десять процентов. Аэропорта там нет, но этот курорт выбирают многие жители Краснодарского края. "Они любят приезжать на побережье несколько раз за лето", — пояснил эксперт.Сочи, казалось бы, должен был выиграть от этой ситуации, поскольку аэропорт работал. Однако курорт по итогам семи месяцев даже потерял два-три процента туристов по сравнению с 2019 годом, говорит Ромашкин. "При этом там фиксируется максимальный рост цен — в среднем на 15 процентов. Тогда как Анапа подорожала на семь процентов, а Крым и вовсе остался в прошлогоднем ценовом сегменте, пытаясь привлечь туристов", — добавил он.По словам Ромашкина, по итогам сезона рост турпотока на десять процентов показала Абхазия по сравнению с прошлым годом. Причина — низкие цены, на 15 процентов меньше, чем в Сочи.Кроме того, вице-президент АТОР отметил рост спроса на 40 процентов на Дагестан, где сочетается пляжный отдых с городскими турами и природными достопримечательностями.Из экскурсионных направлений по России до показателей прошлого года дотянули Казань, Москва и Санкт-Петербург.
https://ria.ru/20220821/puteshestviya-1810639062.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, анапа, сочи, джанкой, ассоциация туроператоров россии (атор), куда поехать в выходные, республика крым, куда поехать
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Анапа, Сочи, Джанкой, Ассоциация туроператоров России (АТОР), куда поехать в выходные, Республика Крым, куда поехать
11:59 22.08.2022 (обновлено: 12:01 22.08.2022)
Эксперты рассказали, как в этом году российские туристы добирались в Крым
АТОР: летом 95 процентов туристов добирались в Крым на машинах
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Стало известно, как туристы этим летом добирались в Крым, рассказал РИА Новости вице-президент АТОР Сергей Ромашкин.
"В Крыму в этом году 95 процентов прибытий — личный автотранспорт и пять процентов — поезда. В прошлом году на полуостров приехали на машинах 60 процентов туристов, а остальные прилетели", — объяснил эксперт. В этом летнем сезоне, ожидаемо, Сочи стал самым "летающим". Туда самолетами прибыло больше половины путешественников.
По итогам летнего сезона Крым потерял 50 процентов от прошлогодней загрузки. "Даже последние события в Новофедоровке и под Джанкоем не могут радикально ухудшить ситуацию, потому что 90 процентов гостей уже туда съездили или сейчас находятся на отдыхе. Сезон завершается, итоговая цифра сложилась, и можно говорить, что турпоток в Крым снизился наполовину", — уточнил вице-президент ассоциации.
Другие курорты черноморского побережья также показывают снижение турпотока. Так, по словам Ромашкина, турпоток в Анапу снизился на десять процентов. Аэропорта там нет, но этот курорт выбирают многие жители Краснодарского края. "Они любят приезжать на побережье несколько раз за лето", — пояснил эксперт.
Сочи, казалось бы, должен был выиграть от этой ситуации, поскольку аэропорт работал. Однако курорт по итогам семи месяцев даже потерял два-три процента туристов по сравнению с 2019 годом, говорит Ромашкин. "При этом там фиксируется максимальный рост цен — в среднем на 15 процентов. Тогда как Анапа подорожала на семь процентов, а Крым и вовсе остался в прошлогоднем ценовом сегменте, пытаясь привлечь туристов", — добавил он.
По словам Ромашкина, по итогам сезона рост турпотока на десять процентов показала Абхазия по сравнению с прошлым годом. Причина — низкие цены, на 15 процентов меньше, чем в Сочи.
Кроме того, вице-президент АТОР отметил рост спроса на 40 процентов на Дагестан, где сочетается пляжный отдых с городскими турами и природными достопримечательностями.
Из экскурсионных направлений по России до показателей прошлого года дотянули Казань, Москва и Санкт-Петербург.