https://ria.ru/20220822/krym-1811196285.html

Эксперты рассказали, как в этом году российские туристы добирались в Крым

Эксперты рассказали, как в этом году российские туристы добирались в Крым - РИА Новости, 22.08.2022

Эксперты рассказали, как в этом году российские туристы добирались в Крым

Стало известно, как туристы этим летом добирались в Крым, рассказал РИА Новости вице-президент АТОР Сергей Ромашкин. РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T11:59

2022-08-22T11:59

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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Стало известно, как туристы этим летом добирались в Крым, рассказал РИА Новости вице-президент АТОР Сергей Ромашкин.По итогам летнего сезона Крым потерял 50 процентов от прошлогодней загрузки. "Даже последние события в Новофедоровке и под Джанкоем не могут радикально ухудшить ситуацию, потому что 90 процентов гостей уже туда съездили или сейчас находятся на отдыхе. Сезон завершается, итоговая цифра сложилась, и можно говорить, что турпоток в Крым снизился наполовину", — уточнил вице-президент ассоциации.Другие курорты черноморского побережья также показывают снижение турпотока. Так, по словам Ромашкина, турпоток в Анапу снизился на десять процентов. Аэропорта там нет, но этот курорт выбирают многие жители Краснодарского края. "Они любят приезжать на побережье несколько раз за лето", — пояснил эксперт.Сочи, казалось бы, должен был выиграть от этой ситуации, поскольку аэропорт работал. Однако курорт по итогам семи месяцев даже потерял два-три процента туристов по сравнению с 2019 годом, говорит Ромашкин. "При этом там фиксируется максимальный рост цен — в среднем на 15 процентов. Тогда как Анапа подорожала на семь процентов, а Крым и вовсе остался в прошлогоднем ценовом сегменте, пытаясь привлечь туристов", — добавил он.По словам Ромашкина, по итогам сезона рост турпотока на десять процентов показала Абхазия по сравнению с прошлым годом. Причина — низкие цены, на 15 процентов меньше, чем в Сочи.Кроме того, вице-президент АТОР отметил рост спроса на 40 процентов на Дагестан, где сочетается пляжный отдых с городскими турами и природными достопримечательностями.Из экскурсионных направлений по России до показателей прошлого года дотянули Казань, Москва и Санкт-Петербург.

https://ria.ru/20220821/puteshestviya-1810639062.html

https://ria.ru/20210807/krym-1744531282.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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