https://ria.ru/20210920/puteshestviya-1750469334.html

Названы самые популярные маршруты для любителей походов

Названы самые популярные маршруты для любителей походов - РИА Новости, 20.09.2021

Названы самые популярные маршруты для любителей походов

Определены направления, которые этой осенью чаще всего выбирают для путешествий поклонники походов, а также самые необходимые предметы для такого... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T11:33

2021-09-20T11:33

2021-09-20T11:33

туризм

пермский край

кольский полуостров

россия

отдых в россии 2021 летом

челябинская область

свердловская область

байкал

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Определены направления, которые этой осенью чаще всего выбирают для путешествий поклонники походов, а также самые необходимые предметы для такого времяпровождения, сообщает Aviasales.Совместно с AliExpress Россия специалисты компании проанализировали спрос на авиабилеты в популярные у любителей хайкинга регионы. Оказалось, что самое востребованное направление — Кавказ. Чаще всего палаточные лагеря можно встретить в Приэльбрусье и Дагестане. Доля бронирований в эти регионы на осень составляет четыре процента. Средняя стоимость перелета в оба конца на одного человека — 5,5 тысячи рублей.Второй по популярности регион — Урал. Там самые популярные места для хайкинга — Челябинская и Свердловская области, а также Пермский край. Доля бронирований авиабилетов в эти субъекты федерации на осень — 3,6 процента, средние расходы на билеты — пять тысяч рублей.Около одного процента проездных документов забронировано на сентябрь, октябрь и ноябрь на Кольский полуостров и озеро Байкал. Средняя стоимость перелета — 6,5 и 9,5 тысячи рублей соответственно.По данным AliExpress, спрос на товары для походов и хайкинга от российских продавцов в августе вырос в четыре раза по сравнению с прошлым годом. Чаще всего они закупают специальную одежду — водонепроницаемые горные куртки, а также компасы, палки для ходьбы из ударопрочного сплава, налобные фонари, термомешки для спальника, товары для походной кухни — туристические газовые горелки, наборы специальной посуды, ветрозащитные плиты и сухие пайки.

https://ria.ru/20210914/yoga-1749535416.html

https://ria.ru/20180914/1528526585.html

пермский край

кольский полуостров

россия

челябинская область

свердловская область

байкал

приэльбрусье

урал

кавказ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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