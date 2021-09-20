https://ria.ru/20210920/puteshestviya-1750469334.html
Названы самые популярные маршруты для любителей походов
Названы самые популярные маршруты для любителей походов - РИА Новости, 20.09.2021
Названы самые популярные маршруты для любителей походов
Определены направления, которые этой осенью чаще всего выбирают для путешествий поклонники походов, а также самые необходимые предметы для такого... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T11:33
2021-09-20T11:33
2021-09-20T11:33
туризм
пермский край
кольский полуостров
россия
отдых в россии 2021 летом
челябинская область
свердловская область
байкал
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Определены направления, которые этой осенью чаще всего выбирают для путешествий поклонники походов, а также самые необходимые предметы для такого времяпровождения, сообщает Aviasales.Совместно с AliExpress Россия специалисты компании проанализировали спрос на авиабилеты в популярные у любителей хайкинга регионы. Оказалось, что самое востребованное направление — Кавказ. Чаще всего палаточные лагеря можно встретить в Приэльбрусье и Дагестане. Доля бронирований в эти регионы на осень составляет четыре процента. Средняя стоимость перелета в оба конца на одного человека — 5,5 тысячи рублей.Второй по популярности регион — Урал. Там самые популярные места для хайкинга — Челябинская и Свердловская области, а также Пермский край. Доля бронирований авиабилетов в эти субъекты федерации на осень — 3,6 процента, средние расходы на билеты — пять тысяч рублей.Около одного процента проездных документов забронировано на сентябрь, октябрь и ноябрь на Кольский полуостров и озеро Байкал. Средняя стоимость перелета — 6,5 и 9,5 тысячи рублей соответственно.По данным AliExpress, спрос на товары для походов и хайкинга от российских продавцов в августе вырос в четыре раза по сравнению с прошлым годом. Чаще всего они закупают специальную одежду — водонепроницаемые горные куртки, а также компасы, палки для ходьбы из ударопрочного сплава, налобные фонари, термомешки для спальника, товары для походной кухни — туристические газовые горелки, наборы специальной посуды, ветрозащитные плиты и сухие пайки.
https://ria.ru/20210914/yoga-1749535416.html
https://ria.ru/20180914/1528526585.html
пермский край
кольский полуостров
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челябинская область
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пермский край, кольский полуостров, россия, отдых в россии 2021 летом, челябинская область, свердловская область, байкал, республика дагестан, новости - туризм, приэльбрусье, туризм, урал, кавказ
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Определены направления, которые этой осенью чаще всего выбирают для путешествий поклонники походов, а также самые необходимые предметы для такого времяпровождения, сообщает Aviasales.
Совместно с AliExpress Россия специалисты компании проанализировали спрос на авиабилеты в популярные у любителей хайкинга регионы. Оказалось, что самое востребованное направление — Кавказ. Чаще всего палаточные лагеря можно встретить в Приэльбрусье и Дагестане. Доля бронирований в эти регионы на осень составляет четыре процента. Средняя стоимость перелета в оба конца на одного человека — 5,5 тысячи рублей.
Второй по популярности регион — Урал. Там самые популярные места для хайкинга — Челябинская и Свердловская области, а также Пермский край. Доля бронирований авиабилетов в эти субъекты федерации на осень — 3,6 процента, средние расходы на билеты — пять тысяч рублей.
Около одного процента проездных документов забронировано на сентябрь, октябрь и ноябрь на Кольский полуостров и озеро Байкал. Средняя стоимость перелета — 6,5 и 9,5 тысячи рублей соответственно.
По данным AliExpress, спрос на товары для походов и хайкинга от российских продавцов в августе вырос в четыре раза по сравнению с прошлым годом. Чаще всего они закупают специальную одежду — водонепроницаемые горные куртки, а также компасы, палки для ходьбы из ударопрочного сплава, налобные фонари, термомешки для спальника, товары для походной кухни — туристические газовые горелки, наборы специальной посуды, ветрозащитные плиты и сухие пайки.